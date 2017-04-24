Министр экономики Максим Орешкин заявил, что для роста ВВП на 3% необходимо обеспечить 5 трлн рублей инвестиций в год.

Казалось бы, в арифметических подсчетах министра все просто, они и правда нехитрые. Вот только 5 трлн рублей, $90 млрд — это более 5% от всех прямых иностранных инвестиций в мире, огромная сумма. В России, конечно, есть и внутренние ресурсы, но их удается «вытягивать» из предпринимателей с большим трудом. А о качестве государственных инвестиций вообще говорить не приходится.

Значит ли все это, что Россия в обозримом будущем обречена на медленный экономический рост? Этого никто не знает, но для смены сценария нужны нетривиальные решения.