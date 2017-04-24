Лекция Бориса Колоницкого о культе вождя народа. Видео

14 апреля в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла выступил специалист по российской истории начала XX века, доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Иванович Колоницкий. Тема его лекции «Антимонархическая революция 1917 года и зарождение культа вождя народа».

Другие лекции цикла можно увидеть на канале «Полит.ру» в YouTube.