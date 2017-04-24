Курс американского доллара на Московской бирже в понедельник снижался до 55,766 рублей — так дешево доллар не стоил почти два года, с 3 июля 2015 года. С момента закрытия торгов в пятницу курс доллара упал почти на 70 копеек. Курс евро, при этом, утром вырос на 36,8 копеек, хотя к середине дня вернулся на уровень начала торгов. В середине за доллар давали меньше 56 рублей, за евро — 60,7.

Хорошие показатели курса евро объясняются результатами первого тура президентских выборов во Франции, одной из крупнейших экономик еврозоны. Лидером, хоть и с небольшим отрывом, стал левоцентрист и бывший министр экономики Эммануэль Макрон. Глава «Национального фронта» Марин Ле Пен, которая ставила под сомнение необходимость участия Франции в еврозоне и даже Евросоюзе заняла второе место, но аналитики практически не дают ей шансов во втором туре.

На этом фоне евро вырос и относительно доллара — в понедельник на 2%, до 1,0937 доллара за евро. А рубль относительно укрепился благодаря скорому наступлению налогового периода, когда компании должны рублями расплачиваться по своим обязательствам с бюджетом, а также росту нефтяных котировок.

Отражение в луже нефтиа

Интересно, что уже несколько месяцев члены российского правительства чуть ли не в еженедельном режиме говорят о том, что за доллар не должны давать 55 рублей, это завышенный курс российской валюты, который вот-вот должен начать плавно мигрировать к отметке 65-70 рублей за доллар. Но рубль упорно держится и никак не хочет дешеветь, несмотря на словесные интервенции руководителей экономического блока правительства и даже вполне реальные интервенции Министерства финансов.

На этом фоне как минимум занимательно выглядит заявление вице-премьера Игоря Шувалова, сделанное на заседании коллегии Министерства экономического развития. По его словам, Минэкономразвития и правительство должны помочь сформировать видение будущего. Все точечные процессы по росту экономики важны, но они «практически бестолковые, если не видеть картину мира завтра», уверен он.

Как бы в подтверждение своих слов о том, что члены правительства не могут договориться, Шувалов заявил, что правительство может отказаться от проведения налогового маневра «22/22», который подразумевает снижение ставки страховых взносов с одновременным повышением ставки налога на добавленную стоимость.

Игорь Шувалов — заместитель председателя Правительства

Такой налоговый маневр, который также называется фискальной девальвацией, фактически призван стимулировать экспортеров за счет потребителей внутри страны: так как НДС не платят только экспортеры, а страховые сборы платят все предприниматели.

«Когда был представлен этот налоговый маневр "22/22", мы услышали на съезде РСПП — крупнейших предпринимателей: что вы, не меняйте ничего, у нас очень хорошая налоговая система, мы к ней так привыкли, и самое большое достижение будет, если вы все оставите как есть», — рассказал Шувалов. Первый вице-премьер отметил, что основная дискуссия пока еще впереди, но одним из вариантов развития события может стать отказ от изменения налогов. Шувалов также похвалил Минэкономразвития за то, что идея проведения налогового маневра была предложен «не путем слива [в СМИ]», а через правительство.