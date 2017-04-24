Новость дня

В России появятся две новых территории опережающего развития (ТОР) – премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления о создании новых ТОРов в Сарове Нижегородской области и Николаевске-на-Амуре Хабаровского края.

В российских моногородах уже созданы 34 территории опережающего развития - экономических зон со льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями. Предполагается, что там должны быть созданы условия ведения бизнеса, конкурентные с ключевыми деловыми центрами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Антиновость дня

В Дагестане в частном компьютерном зале в селении Агвали взорвалась ручная боевая граната. По предварительным данным, в результате взрыва один школьник погиб, еще 11 несовершеннолетних, находившихся в помещении, пострадали. Шесть из них госпитализированы.

Дагестан. Частный компьютерный клуб после взрыва

Гранату принес в зал ученик восьмого класса. По его словам, он нашел ее на улице. Сам школьник от взрыва не пострадал, с ним работают следователи и психологи. По словам директора Агвалинской школы, родители мальчика живут в Москве, а сам он является трудным подростком и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Непонятная новость дня

В Элисте в связи с низкой комнатной температурой в школах городское Управление образования рекомендовало администрациям городских школ завтра, 25 апреля, сократить длительность уроков и перемен. Уроки предложено проводить по 30 минут, перемены – по 5-10 минут.

Родителям воспитанников ясельного возраста, посещающих первые и вторые младшие группы, рекомендуют по возможности оставлять детей дома.

Ограничения продлятся, пока температура внутри помещений не достигнет значений, соответствующим требованиям СанПиН.

Ассорти

В Волгограде с 1 мая прекратят работу 15 маршрутов, обслуживаемых маршрутными такси, и один автобусный маршрут. Всего же с 15 апреля до 15 мая в городе будет ликвидировано более 80 маршруток, а также 14 автобусных и два троллейбусных маршрута.

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В Ярославской области издали «Справочник бездомного» и памятку «Как помочь бездомному».. Инициатором выступил региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

Справочник "Как помочь бездомному"

В справочнике собрана информация о пунктах питания для бездомных, возможностях получения ночлега и одежды, медицинской и юридической помощи, вариантах трудоустройства. Памятка «Как помочь бездомному», наоборот, адресована тем, кто эту помощь может оказать - всем неравнодушным людям. Брошюры распространяются через ярославский дом ночного пребывания и общественные организации.

В настоящее время в единственном на весь регион учреждении для бездомных не хватает помещений, отсутствует женское отделение, а дезинфекционная станция Ярославля уже давно фактически прекратила свою деятельность.

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В Красноярске начали работу по реконструкции знаменитой шхуны «Утренняя звезда», экипаж которой в 1877 году совершил первый в истории торговый рейс из Енисейска в Санкт-Петербург. Ученые Сибирского государственного аэрокосмического университета намерены построить точную копию судна и повторить это историческое путешествие.

Сейчас идут архивные исследования, исследователи ищут планы судна, изучают его технические характеристики и конструктивные особенности.

Планируется, что в путешествие восстановленная шхуна отправится в 2027 году. В XIX веке «Утренней звезде» с командой из пяти человек потребовалось сто дней, чтобы добраться по Северному морскому пути с Енисея на Балтику.