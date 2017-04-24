Топ новостей 24 апреля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Эммануэль Макрон одержал победу в первом туре выборов президента Франции, Путин уличил борцов с коррупцией в саморекламе, а Россия вошла в тройку лидеров по затратам на вооружение.

Эммануэль Макрон одержал победу в первом туре выборов президента Франции с 23,8% голосов. Во второй тур выборов прошла также Марин Ле Пен с 21,5% голосов. Франсуа Фийон получил 19,9% голосов, Жан-Люк Меланшон — 19,6%, представитель Социалистической партии Бенуа Амон оказался на последнем месте с 6,4% голосов. Второй тур состоится 7 мая. В Кремле заявили, что уважают выбор французов при голосовании.

Владимир Путин призвал отличать тех, кто может использовать тему борьбы с коррупцией как саморекламу. «Это мы видим на примере той же Украины: с чем, с какими основными лозунгами выходили те, кто совершил госпереворот — один из них это борьба с коррупцией. Чем закончилось? Многократный рост этой самой коррупции». Также Путин призвал Совет законодателей сдерживать неуместные и ошибочные инициативы, чаще встречаться с россиянами и ответственно относиться в своей работе.

Путин так же раскритиковал лозунги по борьбе с плохими дорогами, нищим образованием и здравоохранением. Критике подверглись и лозунги за мир pic.twitter.com/1fR6fOrlBS — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 24 апреля 2017 г.

Путин рассуждает о борьбе с коррупцией

в часах, стоимостью в пару своих годовых окладов.

даже смешно — недруги за бугром (@Lndcalling) 24 апреля 2017 г.

Самолет Су-35

Россия поднялась на третье место по объему военных расходов в 2016 году, обойдя Саудовскую Аравию. Расходы страны на вооружение за год выросли на 5,9% и составили 69,2 млрд долларов. Первое место в рейтинге сохранили США, которые в 2016 году увеличили свои затраты на 1,7% до 611 млрд долларов. За Штатами идет Китай с объемом расходов в 215 млрд долларов.

С 2000 года военные расходы России увеличились более чем в 3 раза. В 2016 они составили $69.2 млрд pic.twitter.com/r5LH93rRQn — Алёна Попова (@alyonapopova) 24 апреля 2017 г.

Россия вошла в тройку мировых лидеров по военным расходам, потратив почти $70 млрд на вооружение в 2016 годуhttps://t.co/DsvGkduqTc pic.twitter.com/RmHGIOm4Ji — Лентач (@the_lentach) 24 апреля 2017 г.

Военно-патриотический клуб

Главными достижениями Владимира Путина россияне считают повышение боеспособности страны (34%) и укрепление международных позиций России (29%). А вот неудачами признаны борьба с коррупцией (-21%), повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий (-16%) и обуздание «олигархов» (-11%).

В Бурятии провели турнир по борьбе бухэ барилдаан за здравие и благополучие Владимира Путина. Друг друга избили более 1000 спортсменов. — Коммерсантъ FM 93,6 (@kmrsFM) 24 апреля 2017 г.

«Экспертный институт социальных исследований» Бориса Грызлова подготовил для Кремля доклад о популизме на Западе. Доклад «Современный технологический популизм» был составлен, так как популизм — «это мирововой мейнстрим». Политологи считают, что он превратился в условие успеха на выборах. Это объясняется на примере выборов во Франции.

Забор с колючей проволокой

Журналистам «Новой газеты» стало известно о шести секретных тюрьмах, в которых незаконно содержат подозреваемых в гомосексуальной ориентации. Издание обличает Рамзана Кадырова, который на встрече с Владимиром Путиным назвал имя богослова Хасы Тепсуркаева, о котором, по словам Кадырова, в «провокационных статьях» писали журналисты. Однако СМИ имени богослова не называли. В Кремле же заявили, что у них нет оснований не доверять Кадырову.

кадыров рамзан ахматович, глава комиссии оон по делам сексуальных меньшинств и трансгендерных фазовых переходов. а чо, звучит — _ (@sobaka__) 24 апреля 2017 г.

Если, как говорит глава Чечни Рамзан Кадыров, в Чечне все знают обо всем, то где от СК РФ прячется Руслан Геремеев вот уже 2 года? — Алексей Венедиктов (@aavst) 24 апреля 2017 г.

Еще один сотрудник полиции, пострадавший во время антикоррупционного митинга в Москве 26 марта, оказался потерпевшим в рамках «болотного дела». Это командир 1-го батальона 2-го оперполка полиции столичного главка МВД Валерий Гоников. Столяр из Люберец Александр Шпаков мог нанести ему «не менее двух ударов кулаком руки в левую часть лица». Сам Шпаков это отрицает. На митинге 6 мая 2012 года с Гоникова, как утверждало следствие, сорвали рацию.

В ярославской колонии избили осужденного по "болотному делу" Ивана Непомнящих, сообщил адвокат — Boris Fogel (@Kaurus7) 24 апреля 2017 г.

Курс доллара США сегодня упал ниже отметки в 55,8 рубля, обновив минимум с 3 июля 2015 года. Это связано с ростом мировых цен на нефть и активизацией спроса мировых инвесторов на рисковые активы после первого тура президентских выборов во Фракции. Евро же вырос на 10,75 копейки - до 60,68 рублей.

Валентина Матвиенко предложила дать оценку работе Роскомнадзора, который, по ее словам, «идет в хвосте», не успевая разобраться с «группами смерти» «ВКонтакте». «Тема острая, почему мы теряем время, теряем наших подростков? Вы должны действовать энергично и добиваться, чтобы с этим безобразием заканчивать», — заявила она.

Во время интервью в СИЗО «Лефортово» Леонид Маркелов назвал тюрьму «адом для России», которого не может быть в XXI веке, и пожаловался на условия содержания. По словам экс-чиновника, в изоляторе у него отобрали всю его одежду, а взамен выдали черную тюремную робу, у него нет горячей воды, а баня положена только раз в неделю.«Неужели я заслужил такое отношение? Расскажите моим друзьям, среди которых есть депутаты, о моем нынешнем положении. Пусть они внесут изменения в законы, чтобы людям за решеткой жилось легче», — заявил бывший глава Марий Эл.