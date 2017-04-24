По итогам 2016 года Россия вышла на третье место в мире по расходам на вооружение, выйдя вперед Саудовской Аравии, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Но может быть даже интереснее, что растут военные расходы в европейских странах.

SIPRI делает регулярные отчеты о тратах правительств на военные нужды. Интересно, что данные шведских исследователей порой не сходятся с официальной информацией, но от этого доверие к экспертным докладам не уменьшается.

На этот раз в докладе SIPRI говорится, что в 2016 году общий объем военных расходов в мире вырос на 0,4%, до $1,69 трлн. Первое место по размеру расходов на вооружение сохранили Соединенные Штаты: они в 2016 году потратили 611 млрд, что на 1,7% больше, чем год назад. У Китая рост значительней, на 5,4%, но объемы в разы меньше: «всего» 215 млрд. Россия потратила в 2016 году на военные нужды 69,2 млрд долларов, рост даже больше, чем у Китая, на 5,9%.

Доклад президенту о начале лётных испытаний нового многофункционального истребителя "МиГ-35". Январь 2017 kremlin.ru

Обогнать Саудовскую Аравию, впрочем, было немудрено: в 2016 году ее военные расходы снизились сразу на 30% до уровня 63,7 млрд. Пятое место досталось Индии, чей военный бюджет вырос на 8,5%, достигнув в 2016 году 55,9 млрд.

Страны Европы также уже два года подряд наращивают военные расходы. В Италии они выросли на 11%, но в целом по ЕС рост все-таки умеренней, «всего» 2,6%. Авторы доклада считают, что такой рост связан с «российской угрозой».

В падении военных расходов Саудовской Аравии нет ничего удивительного, военные бюджеты сократили почти все страны, зависимые от цен на нефть. Военные расходы Венесуэлы упали на 56%, Южного Судана — на 54%, Азербайджана и Ирака — на 36% и т.д.

В февральском докладе SiPRI говорилось, что Россия сохранила второе место в рейтинге экспортеров (23%) вооружения, традиционно уступив США. Вдвоем, по данным доклада, страны поставляют более половины оружия в мире. Самым быстрорастущим рынком эксперты назвали Ближний Восток — за пять лет его доля в импорте вооружений выросла на 86% и составила 29% от мирового рынка.

Выставка военной техники в Иране Tasnim News

Интересно, что рост затрат на вооруженные силы, похоже, влияет не только на внешнюю политику России, но и на внутреннюю. Так, выяснилось, что больше всего россияне обращают внимание именно на военные достижения президента Владимира Путина. Согласно опросу «Левада-центра», десять лет назад среди самых неудачных областей работы президента называли борьбу с коррупцией (33%), с преступностью (23%), укрепление морали (22%), «обуздание олигархов» (20%), а также повышение уровня жизни (19%; можно было выбрать несколько ответов на вопрос). Борьба с коррупцией осталась в 2017 году на первом месте (32%), но вслед за ней неудачными теперь считают работу по повышению уровня жизни (32%), экономическому развитию страны (26%) и «обузданию олигархов» (21%). Что касается достижений Владимира Путина (можно было выбрать лишь одно), то и здесь ориентиры изменились. Экономические достижения (18%) и повышение уровня жизни граждан (16%), о которых говорили десять лет назад, уступили первые места «повышению боеспособности вооруженных сил» и «укреплению международных позиций РФ» (17% и 14% соответственно).