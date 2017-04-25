24 апреля в Библиотеке-читальне имени Ивана Тургенева в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла лекций выступил декан факультета экономики и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Максим Буев. Тема его лекции — «Как сделать нашу экономику неуязвимой для санкций?».

Известный американский бизнесмен, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио сформулировал модель устройства современной экономики, согласно которой существует долгосрочный тренд — это рост экономики за счет роста производительности, то есть труда и капитала. Если посмотреть на большую перспективу — 100 и более лет, то это все растет. Внутри этого роста существуют короткие долговые циклы, продолжительность каждого из которых 5-7 лет, и есть длительные долговые циклы, которые занимают от 75 до 100 лет и ведут к тому, что в экономике накапливается долговое плечо. В таких промежутках, которые возникают, когда экономика падает, а затем начинает вновь расти, процесс избавления от излишних долгов в экономике приводит к тому, что появляются так называемые «потерянные десятилетия». Например, именно это мы недавно наблюдали в Америке, для Японии это были 1990-е, но есть мнение, что там «потерянное десятилетие» растянулось на два.

Несмотря на то, что ничего нового он не придумал, идеи Далио интересны еще и тем, что они созвучны тому, о чем в 20-х годах прошлого века писал советский экономист Николай Кондратьев, сформулировавший так называемые «волны Кондратьева». Это очень длинные циклы экономики — от 45 до 60 лет, и они связаны с технологическими революциями, дефляцией долга, демографическими сдвигами.

Важной составляющей развития экономики является кредит. Важно понимать, что это всегда долг, и каждый раз он создает волну, цикл: сначала мы потребляем и инвестируем больше, чем нам позволяют наши доходы, а затем, со временем долг надо отдавать, и значит мы должны будем потреблять меньше, чем позволяют наши доходы. Поэтому рост кредитов в экономике должен соотноситься с ростом производства. Соответственно, Центральный банк с конца 1990-х годов с помощью регулирования ставки пытается как-то регулировать процесс роста кредитов в экономике и не позволять ей перегреваться. Точно установить нужный уровень процентной ставки сложно, и это добавляет новых импульсов в экономику. Так же не менее важно такое явление, как спрос на кредиты, которое, правда, не очень хорошо изучено.

Соответственно, это волновое развитие экономики. Центробанк регулирует ставку, у нас есть краткосрочные периоды роста и спада, но каждый новый период роста начинается с более высокого уровня задолженности. То есть спад заканчивается, начинается рост, но не происходит избавление от накопленного долга. Это приводит к тому, что каждый новый мини-цикл начинается с более высокого уровня задолженности.

При этом мы знаем, что Центробанк снижает ставку, когда ситуация ухудшается, и эта цикличность приводит к тому, что в какой-то момент ЦБ должен понизить ставку, но не может этого сделать, потому что ставка уже на нуле. В этот момент наступает то, что произошло в США в 2008 году. Обычно с этим борются через снижение расходов, рефинансирование долгов заемщиков, пересмотр процентной ставки и другие действия, направленные на то, чтобы банки могли вернуть хоть что-то. Еще можно обложить богатых людей налогами или начать печатать деньги. Обычно комбинация всех этих вещей подстегивает экономику, и начинается новый небольшой цикл. При этом это приводит к тому, что соотношение денег и кредитов становится как в США, там лишь 3 триллиона долларов живыми деньгами, а все остальное — кредиты, которые составляют примерно 50 триллионов долларов. Поэтому больше внимания должно уделяться кредитам, а не деньгам.

Рост производительности как главный экономический тренд может стимулироваться несколькими путями: длинными инвестициями, повышением норм участия в экономике и повышением качества рабочей силы. Именно эти три вещи лежат в основе долгосрочного тренда роста.

Последние три года Россия живет в условиях санкций. После того, как по итогам референдума в Крыму Россия приняла в свой состав полуостров, Европейский союз, США и ряд других стран ввели экономические и секторальные санкции против РФ. Российская экономика оказалась неготова к этому и все это время испытывает негативное воздействие. Однако эта ситуация могла сложиться иначе.

После присоединения Крыма и начала гражданской войны на Донбассе в отношении ряда россиян были введены санкции: запрет на выезд, заморозка счетов и прочее, что никак не повлияло на экономику страны. Зато среди санкций в отношении компаний было закрытие доступа к рынкам капитала, что ухудшает ситуацию для развития, так как лишает возможности кредитоваться за рубежом, а также введены ограничения на импорт технологий, что снижает производительность труда. То есть удар по двум важнейших ресурсам достижения экономического роста.

Последствия введенных санкций тоже оказались неравны по эффекту и степени негативного воздействия. Если снижение экспорта из Евросоюза, как и девальвация рубля не особо отразились на экономике РФ, то снижение импорта и выплата внешних долгов привела к снижению объема внутренних инвестиций (до 8,4% в 2015 году), обвалились инвестиции. К тому же, санкции добавили в существующую картину ощутимую долю неопределенности.

Отсутствие инвестиций в производство, на модернизацию и новые технологии — это наиболее сильный и негативный тренд. А в совокупности с рядом специфических национальных особенностей этот эффект только усиливается. Это и недостаточные объемы инвестиций в основной капитал, которые не позволяют стимулировать рост экономики, это совсем небольшой объем внешних инвестиций и внутренних.

Препятствуют инвестициям в России сильная неопределенность, неясные приоритеты экономической политики и плохая прогнозируемость рынков. Длинные инвестиции в России почти отсутствуют, и это большая проблема для экономики, которая требует внимания и решения. Национальной культурной особенностью можно считать традиционную близорукость при планировании, которая так же не на пользу экономике страны.

Остается всего два решения. Это либо улучшение инвестиционного климата через либерализацию экономики и политической сферы, либо развитие культуры управления рисками. Для второго требуется создание необходимой финансовой инфраструктуры, которая позволит игрокам финансового рынка диверсифицироваться по отношению к рискам.

Управление рисками возможно через хеджирование, но пока в нашей стране это не прижилось. Пугает не только само слово, но и необходимость тратить деньги, чтобы нивелировать неопределенность и риски. Понимание преимущество такого подхода пока в Россию не пришло, культура управления рисками в принципе отсутствует, а без нее бессмысленно пытаться чего-то добиться.

Поэтому вполне логично из всего этого следует рецепт для устойчивой экономики: развивать рынки капитала, на что потребуется время, но сделать это необходимо, развивать культуру управления рисками, развивать трейдинг и дать возможность выдавать кредиты не только банкам. А также необходимо создавать условия для возникновения финансовых консультантов -«эдвайзеров», которые смогут привить культуру управления рисками и заложить основу понимания. И, наконец, необходимо уделить должное внимание стратегическому моделированию. Это позволит избавиться от шоков и смягчить любое падение.