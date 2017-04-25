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25 апреля 2017, 15:59
Алексей Кудрин медицина образование ЦСР
Илья Карпюк

«Стратегия-2035». Бедная истина

Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме
Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме
Пресс-служба правительства Калужской области

В материалах «Стратегии-2035», которую под руководством Алексея Кудрина готовит Центр стратегических разработок (ЦСР), особое внимание уделяется инвестициям в человеческий капитал. При этом, по расчетам экспертов, вкладываться должно не только государство, но и сами граждане — вопрос только в том, насколько они сами к этому готовы и сможет ли государство создать подходящую инфраструктуру.

В ЦСР уверены, что уже к 2024 году образование, формирующее человеческий капитал, и здравоохранение, предотвращающее его потери, станут одними из главных драйверов роста экономики России. Пути развития этих отраслей описаны в предлагаемых стратегией программах «Образование XXI века» и «Здоровье граждан», которые оказались в распоряжении «Ведомостей».

Эксперты обращают внимание, что здравоохранение в мире быстро замещает военную сферу в качестве главной площадки технологического прогресса, превращаясь в крупнейшую отрасль развитых экономик. Если Россия пропустит этот сдвиг, то быстро утратит статус великой державы, а значит образованию, как и здравоохранению, необходимо не улучшение, а качественный прорыв.

 
Занятия в рамках проекта "Медицинский класс в московской школе"
Андрей Любимов / АГН "Москва"

Для обеспечения прорыва ЦСР предлагает провести бюджетный маневр, который передаст на образование и здравоохранение по 1% ВВП к 2024 году (финансирование медицины должно вырасти с 3,3 до 4,3% ВВП, образования — с 3,6 до 4,6% ВВП). Но при этом доля частных средств в образовании вырастет в 2,3 раза (до 1,7% ВВП), в том числе за счет обеспечения массовости вузовского образования на фактически платной основе и переноса расходов на дополнительное образование детей на семьи. В системе обязательного медицинского страхования появляется опция ОМС-2, которая позволит застрахованным докупать расширенные программы, а также должно быть реструктурировано льготное лекарственное обеспечение.

Также эксперты ЦСР ожидают, что доля образовательных услуг в экспорте возрастет в 10 раз с 0,1 до 1%, а экспорт медицинских услуг вырастет с еле заметных с $0,07 млрд (0,0001% всего экспорта) до $3,6 млрд к 2024 году.

В результате такой реформы образованием будут охвачены все россияне от младенцев (для них будут работать программы раннего развития) до пенсионеров (благодаря системам непрерывного образования). С учетом того, что многие образовательные услуги будут платными, государство должно будет позаботиться о доступности образования за счет льгот, субсидирования ставки образовательных кредитов и т.д.

 
Чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров
АГН "Москва"

Проект «Здоровье граждан» предполагает, что медицинская помощь будет оказываться по новой модели, в ЦСР это назвали «медициной четырех П»: предикция (выявление предрасположенности к развитию заболеваний), превентивность, персонализация, партисипативность (участие самих граждан в профилактике).

Считается, что государство сможет создать инфраструктуру для того, чтобы люди сами занимались здоровым образом жизни: парки, в жилых кварталах; уроки ЗОЖ в школах; субсидии работающим для оплаты платных занятий спортом и т. д. Не обошли стороной в ЦСР и повышение акцизов на табак и алкоголь, а также сокращение их доступности.

«Ведомости» обратили внимание на слова ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова: он сообщил на Апрельской конференции своего университета, что, по данным социологов, готовность к дополнительным платежам в социальной сфере (доля тех, кто готов на это тратить 2% дохода) с 2011 по 2016 год выросла с 11 до 51%, включая наименее обеспеченных. Приоритеты у граждан совпадают с тем, что наметили эксперты: медицина и школьное образование.

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