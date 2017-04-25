Всероссийский гектар
Вполне вероятно, что россияне вскоре смогут получить бесплатную землю не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране. По крайней мере, такой законопроект подготовил член думского комитета по транспорту и строительству, эсер Олег Нилов.
Напомним, с 1 февраля любой гражданин России может зарегистрироваться на специальном сайте, выбрать участок площадью в 1 гектар и начать его осваивать. Сначала программа распространялась только на жителей пилотных девяти районов Дальнего Востока, через год — на все население региона, теперь же — на всех граждан России. Правда, если участок все еще будет неосвоенным, то государство вернет его себе.
По информации Министерства по развитию Дальнего Востока, уже сейчас поданы более 84 тысяч заявлений на предоставление земельных участков, удовлетворены, правда, только 12 тысяч. По статистике 85% участков получают жители Дальнего Востока, главным образом Приморского и Хабаровского краев и Якутии. Из европейской части России заявки активнее всего подают жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Краснодарского края. Это самые населенные регионы страны, так что не исключено, в в относительных числах больше желающих переехать на Дальний Восток живут все-таки в других регионах.
Более половины участников программы, 55%, заявили о желании строить на своих участках жилые дома и разводить огороды. Второй по популярности вид использования — развитие личного подсобного хозяйства. Заняться растениеводством, пчеловодством, животноводством и другими видами аграрной деятельности планируют в общей сложности 32% участников программы.
Олег Нилов считает, что бесплатную землю необходимо выделять не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране. Он уверен, что если его предложение будет принято, то по всей стране будут построены десятки миллионов домов, появятся новые инфраструктурные проекты, созданы новые рабочие места, а, главное, в экономику будут возвращены деньги, которые сегодня россияне сложили «под матрас».
Депутат считает, что, если его законопроект будет принят, освободившиеся земли можно использовать и при расселения ветхого и аварийного жилья. «Мы видим, что государство вряд ли сможет построить соответствующие проблеме объемы жилья. У нас до 40 миллионов граждан живут в таком фонде, — сказал "Парламентской газете" депутат. — Эту проблему не решают десятилетиями. Для снятия напряженности можно раздать высвободившиеся земли, на которых с помощью льготных кредитов или других программ можно будет построить собственный дом, а не ожидать бесконечно в очереди квартиру».
Между тем, как показывает практика, пока россияне не горят желанием переезжать из больших городов в деревни, которые сейчас читаются вымирающими. Так, закон уже сейчас позволяет желающим искать по кадастровой карте бесхозные участки на территории населенных пунктов и, в случае обнаружения, требовать от муниципалитета предоставить их в собственность для возведения собственного жилья. В отдаленных районах страны в тех самых вымирающих деревнях намного проще пойти по другому пути и выкупить фактически неиспользуемые участки у собственников, которые, порой, их и не видели ни разу в жизни.
Но активное освоение пригородов происходит только вокруг больших городов — а там земли бесплатно выделять точно никто не будет, потому что свободных соток и гектаров нет ни у государства, ни у муниципалитетов.