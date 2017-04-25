Вполне вероятно, что россияне вскоре смогут получить бесплатную землю не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране. По крайней мере, такой законопроект подготовил член думского комитета по транспорту и строительству, эсер Олег Нилов.

Напомним, с 1 февраля любой гражданин России может зарегистрироваться на специальном сайте, выбрать участок площадью в 1 гектар и начать его осваивать. Сначала программа распространялась только на жителей пилотных девяти районов Дальнего Востока, через год — на все население региона, теперь же — на всех граждан России. Правда, если участок все еще будет неосвоенным, то государство вернет его себе.

Якутия, Ми-8 на болоте Pavel Kazachkov

По информации Министерства по развитию Дальнего Востока, уже сейчас поданы более 84 тысяч заявлений на предоставление земельных участков, удовлетворены, правда, только 12 тысяч. По статистике 85% участков получают жители Дальнего Востока, главным образом Приморского и Хабаровского краев и Якутии. Из европейской части России заявки активнее всего подают жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Краснодарского края. Это самые населенные регионы страны, так что не исключено, в в относительных числах больше желающих переехать на Дальний Восток живут все-таки в других регионах.

Более половины участников программы, 55%, заявили о желании строить на своих участках жилые дома и разводить огороды. Второй по популярности вид использования — развитие личного подсобного хозяйства. Заняться растениеводством, пчеловодством, животноводством и другими видами аграрной деятельности планируют в общей сложности 32% участников программы.

Участок на склоне amanderson2 / Flickr

Олег Нилов считает, что бесплатную землю необходимо выделять не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране. Он уверен, что если его предложение будет принято, то по всей стране будут построены десятки миллионов домов, появятся новые инфраструктурные проекты, созданы новые рабочие места, а, главное, в экономику будут возвращены деньги, которые сегодня россияне сложили «под матрас».

Депутат считает, что, если его законопроект будет принят, освободившиеся земли можно использовать и при расселения ветхого и аварийного жилья. «Мы видим, что государство вряд ли сможет построить соответствующие проблеме объемы жилья. У нас до 40 миллионов граждан живут в таком фонде, — сказал "Парламентской газете" депутат. — Эту проблему не решают десятилетиями. Для снятия напряженности можно раздать высвободившиеся земли, на которых с помощью льготных кредитов или других программ можно будет построить собственный дом, а не ожидать бесконечно в очереди квартиру».

Владелица дачи в саду carlfbagge / Flickr

Между тем, как показывает практика, пока россияне не горят желанием переезжать из больших городов в деревни, которые сейчас читаются вымирающими. Так, закон уже сейчас позволяет желающим искать по кадастровой карте бесхозные участки на территории населенных пунктов и, в случае обнаружения, требовать от муниципалитета предоставить их в собственность для возведения собственного жилья. В отдаленных районах страны в тех самых вымирающих деревнях намного проще пойти по другому пути и выкупить фактически неиспользуемые участки у собственников, которые, порой, их и не видели ни разу в жизни.

Но активное освоение пригородов происходит только вокруг больших городов — а там земли бесплатно выделять точно никто не будет, потому что свободных соток и гектаров нет ни у государства, ни у муниципалитетов.