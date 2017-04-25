«Коммерсантъ» в статье «США берут Вену на себя» пишет, что будущее ядерного соглашения «шестерки» с Ираном может решиться уже сегодня.

«Минэкономики говорит, но не показывает»: план ускорения роста все еще остается тайной.

«"Природоохранная диктатура" погрязла в отходах»: в правительстве увидели политический заказ в протестах против мусоросжигания.

«Война не все списала»: ветеран морской пехоты побывал в украинском плену между судами в России.

РБК в статье «Бизнесу доверят "вечное"» пишет, зачем российским компаниям прописали право на бессрочный долг.

«Аграрии наращивают капитал»: крупные сельхозпроизводители продолжают увеличивать площади своих угодий.

От чего будет зависеть курс рубля к концу недели, написано в статье «ЦБ ставит на ослабление».

«Популистов ждут в Кремле»: эксперты предсказали появление в России большого числа политиков, апеллирующих к нуждам широких масс.

«Известия»: «Молодую россиянку нашли застреленной в Орегоне». В генконсульстве РФ в Сан-Франциско пока не прокомментировали сообщение СМИ об этом.

«Госдума усиливает медиаресурс»: нижняя палата переформатирует сайт, усилит работу в соцсетях и запустит мобильные приложения.

«Банк России мог заработать втрое больше плана»: Минфин прогнозировал прибыль Центробанка на уровне 35 млрд рублей в 2016 году, в реальности ЦБ мог заработать 90–100 млрд.

«В МИД РФ больше не будет уполномоченного по правам человека»: функции будут переданы департаменту по гуманитарному сотрудничеству и правам человека.

«Газета.ru»: «США показали обновленного Обаму». Экс-президент впервые появился на публике после победы Трампа.

«Правительство готовят к чистке»: в Минэкономразвития официально объявлена структурная реорганизация, опыт которой обещано распространить на все правительство.

«Европа заплатит за трубу "Газпрома"»: пять европейских компаний обеспечат 50% финансирования «Северного потока — 2».

«Луганск погрузится во тьму»: Локаут в ЛНР может перезапустить войну в Донбассе.