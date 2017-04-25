Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что старается лично проверять состояние дорог в регионах страны и зачастую за рулем проезжает вместе с губернаторами по трассам в их регионах.

Желание премьера быть поближе к народу многим, наверное, понравится, хотя мы точно знаем, что перед визитом Медведева в регион на пути следования его кортежа положено заваривать канализационные люки и закатывать рельсы в асфальт. Но, похоже, сейчас глава правительства нуждается в положительном имидже и готов ради него признать, что при определении политики опирается не на статистику или данные экспертов, а на собственные впечатления. Не лучшие свойства для управленца, но для публичного политика — в самый раз.