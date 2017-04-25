Новость дня

Определены критерии, по которым будут определять степень освоенности «дальневосточных гектаров». Разъяснения дал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время встречи с владельцами «дальневосточных гектаров» на Камчатке.

Первое - это строительство, причем любое. Объект даже может быть не достроен, но объем реализации должен быть не менее 50 процентов.

Второй критерий, по словам полпреда, - использование земли для сельскохозяйственного производства. Обработано также должно быть не менее половины участка.

Все остальные виды деятельности объединяли, по словам полпреда, «так сказать, по финансовому принципу» - по доходам или по расходам. Предложено, чтобы расходы были за весь период освоения не менее 50 тысяч рублей. Если же использование земли уже приносит прибыль, ее сумма должна составлять от 30 до 50 тысяч рублей за последний год, отметил чиновник.

С 1 февраля начался третий этап реализации закона о «дальневосточном гектаре». Любой россиянин может подать заявку на получение бесплатного земельного надела в любом из девяти субъектов ДФО. Участок предоставляется на пять лет, по истечении которых землю можно взять в аренду или купить. Если же предоставленные «гектары» за это время не были освоены, их могут изъять у владельцев.

Антиновость дня

В Островске Костромской области медикам пришлось прибегнуть к помощи прокуратуры, чтобы принудительно начать лечение больного туберкулезом. Мужчина состоял на учете в противотуберкулезном кабинете местной больницы, но упорно отказывался от обследования и лечения.

В итоге главврачу Островской больницы пришлось обратиться за помощью к правоохранителям, поскольку упрямый пациент подвергал опасности не только свою жизнь, но и здоровье других людей. Прокурор добился принудительной госпитализации больного, чтобы тот прошел полноценное обследование и лечение.

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Непонятная новость дня

Губернатор Иркутской области коммунист Сергей Левченко раскритиковал либеральную стратегию развития экономики и безынициативность российских губернаторов и предложил регионам страны следовать разработанной им модели государства развития. Эта «близкая к социалистической» модель была представлена им в докладе «Иркутская область: новая формула развития».

Расширение городской застройки

Модель предлагает прямое участие государства в планировании экономики, промышленности и сельского хозяйства, не говоря уж о других направлениях, а также введение государственного планирования всех отраслей экономики.

Ассорти

Хакасия призвала федеральный центр скоординировать работу сибирских регионов по развитию Южно-Сибирской железнодорожной магистрали Междуреченск - Абакан - Тайшет. По мнению главы республики Виктора Зимина, необходим федеральный орган, который бы координировал совместную работу, лоббировал проекты по строительству новых железнодорожных участков и просчитывал их взаимосвязи. Также этот орган мог бы стать «базой для финансовых институтов», полагает Зимин.

По мнению экспертов, если не будет перемен, южный ход Транссиба перестанет справляться с грузопотоком уже через полтора года.

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В Энгельсе Саратовской области 15-летнего подростка на улице покусал домашний лев. Мальчик, по сообщениям СМИ, был доставлен в больницу с диагнозом «укушенная рана ягодиц, бедер и правой кисти».

Львица Майя в городе известна – хозяйка часто выгуливает ее на поводке. По версии владелицы, инцидент произошел, когда Майя выбежала из дома, погнавшись за кошкой. Подросток, увидев на улице хищника, испугался и замахал руками. Львице же решила, что он с ней играет. Мальчик, по словам хозяйки, от испуга споткнулся о куст сирени и упал, и в этот момент она «взяла Майю за поводок и спокойно отвела в сторону».

Владелица львицы утвержает, что никаких укусов у мальчика нет, лишь «на попе маленькая царапина, которую врачи только зеленкой обработали». Порванные штаны пострадавшему хозяйка Майи пообещала возместить.

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По городу Лебедянь Липецкой области сегодня текли реки фруктового сока. Сладкий потоп начался из-за того, что у склада завода PepsiCo обрушилась крыша. Предположительно, это произошло из-за перегруженности склада, поскольку коробки с продукцией сильно давили на стены помещения.

Сок разлитый из-за аварии на предприятии г. Лебедянь

Около 300 кв. м рухнувшей кровли раздавили множество упаковок с соком. Несколько тысяч тонн продукции завода растеклись по ближайшим улицам и затопили жилой микрорайон.

В момент обрушения двое сотрудников завода работали в люльке подъёмника. Когда здание рухнуло, они остались висеть в люльке на одной из металлических балок на высоте 38 метров. Из-за того, что ни пожарных лестниц, ни специальных подъёмников такой длины в Лебедяни не нашлось, беднягам почти 4 часа пришлось ждать приезда альпинистов, болтаясь на высоте 9-этажного дома.

По счастливой случайности, никто от обрушения крыши серьезно не пострадал. Людей под завалами не обнаружили. А вот какой ущерб тонны сладкого сока могли нанести экологии Дона, будут разбираться правоохранительные органы.