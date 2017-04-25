SkolkovoRobotics: серьезные разговоры, выставка роботов и мастер-классы

Более двух тысяч участников собрала пятая по счету конференция Skolkovo Robotics в крупнейшем Технопарке Европы в Инновационном центре «Сколково». Среди них – эксперты в сфере робототехники и искусственного интеллекта из Германии, Австрии, Франции, Южной Кореи, Японии и России, робототехнические стартапы, увлеченные роботами взрослые, подростки и дети – участники инженерных мастер-классов. В этом году основной темой конференции стала оценка того влияния, которое оказывают новейшие технологии на современное общество, человека и его будущее.

Конференцию организовали Фонд «Сколково», Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), Московский технологический институт при поддержке ключевого партнера Фонда «Сколково» – международной компании Phillips и постоянных партнеров сколковских робототехнических мероприятий – Lego Education и TOP 3D SHOP.

«Skolkovo Robotics – сочетание серьезных разговоров, интерактивной выставки, мастер-классов, которые проводят увлеченные люди. И все это практически неповторимо», – заявил основатель Skolkovo Robotics Альберт Ефимов на краткой церемонии открытия.

Основатель Robotics Альберт Ефимов. Фото: Sk.ru

По его словам, робототехника России за время, которое робототехнический центр «Сколково» ей занимался (чуть более двух лет), выросла в гражданскую коммерческую отрасль. Причем сервисная робототехника по объему продаж превосходит промышленную, которая пока еще является амбициозной задачей. «Некоторые наши проекты по сервисной робототехнике сумели стать не только национальными чемпионами, но и выйти на европейские и международные рынки. Это Промобот, ЭкзоАтлет, VisionLabs», – подчеркнул Альберт Ефимов.

В свою очередь председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов выразил надежду на то, что собравшиеся «смогут познакомиться друг с другом, влюбиться в «Сколково» и, возможно, прийти сюда работать». После чего участников Robotics поприветствовал с борта МКС бортинженер 51-й экспедиции Олег Новицкий.

Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив, подчеркнул, что на робототехнические разработки, решающие конкретные задачи, существует гигантский спрос во всем мире. «Дайте хорошо работающее, качественное решение, со всем остальным мы вместе вам поможем», – заверил собравшихся Песков.

Выступивший следом ректор Сколтеха Александр Кулешов обратил внимание публики на междисциплинарность робототехники, представляющей смесь механики, электроинженерии, математики и других наук. При этом, по его словам, настоящим прорывом будет разработка не просто на стыке дисциплин, а демонстрирующая настоящий искусственный интеллект.

Ректор Сколтеха Александр Кулешов. Фото: Sk.ru

Александр Тормасов, ректор Университета Иннополис в Татарстане, предложил консолидировать усилия по решению задач робототехники и пригласил всех заинтересованных присоединиться к созданию центра компетенций по робототехнике. Так, Университет Иннополис уже тесно сотрудничает со Сколтехом, FANUK и другими компаниями. Одним из последних достижений лаборатории когнитивных робототехнических систем университета стало создание робота с человеческим лицом «Гагарин», способного помимо прочего распознавать и имитировать эмоции собеседника.

Деловая программа конференции была выстроена по новому принципу: пленарные доклады чередовались с дискуссионными панелями.

Обзор рынка современной робототехники представила Гудрун Литценбергер, исполнительный секретарь, директор статистики Международной ассоциации робототехники (International Federation of Robotics, IFR), вошедшая в топ-25 самых влиятельных женщин в области робототехники 2016 года. По приведенным ею данным, в мире сотни тысяч профессиональных сервисных роботов, индустриальных роботов – почти полтора миллиона. Первое место в области сервисных роботов принадлежит США, Россия занимает 12-е место, в то время как в сфере промышленных роботов на мировом уровне лидирует Китай, а по уровне роботизации – Южная Корея. Россия занимает шестое место на рынке промышленных роботов Восточной Европы. Учитывая озвученные цифры, госпожа Литценбергер отметила большой потенциал российских робототехников.

В дискуссиях «Роботы и общество», «Роботы и человек», «Роботы и законы», «Роботы и национальная безопасность» участники обсуждали актуальные аспекты робототехники и взаимодействия между роботами и людьми.

Первую дискуссию собравшиеся начали с попытки дать определение слову «робот». Так, Дмитрий Песков считает, что строгого определения понятия «робот» нет. «Нет ни одного блока дефиниций, которые бы четко могли описать вместе те несколько десятков устройств, которые находятся сейчас на выставке», – заявил Песков. С ним не согласилась Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies: «В разных странах в рамках законодательных процедур существует порядка 12 введенных определений для роботов. И ключевым моментов для этих определений является наличие функций искусственного интеллекта». По мнению Ольги Усковой, можно говорить о разработке правил, как социальных, так и юридических, с новыми участниками жизненных процессов (роботами).

Руководитель службы компьютерного зрения «Яндекса» Александр Крайнов скорее согласен с Дмитрием Песковым. По его словам, под роботами мы по-прежнему имеем в виду устройство с ограниченным набором функций, с довольно примитивным, по сравнению с живыми существами, алгоритмом принятия решений. Но их стремительное развитие приводит к тому, что люди начинают видеть в них то, чего нет – могучий интеллект, способность принимать решения. «На самом деле, это скорее наши желания, и некое детское ожидание чуда, от непонимания, как это устроено внутри», – считает Александр Крайнов.

Тем не менее, использование «умных» устройств приведет к тому, что людям придется ввести новые правила, в том числе, в вопросах ответственности при происшествии с участием роботов. «Но это – правила взаимодействия людей с людьми, а не людей с роботами», – подчеркивает Александр.

На государство в результате автоматизации предложила взглянуть Екатерина Шульман, политолог, доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ, указав на будущих жертв этого процесса: «Откуда роботы должны вытеснять людей, так это с большого количества тех мест, которые сейчас располагаются на государственной службе».

Кроме того, повсеместная автоматизации ставит вопросы: растворится ли государство в облачном сервисе, который заменит чиновников, и как будет устроено максимально роботизированное государство, в котором люди будут освобождены от труда, а проблема лишних рук будет решаться обязательным гражданским доходом – суммой, которую человек получает, только за то, что является гражданином той или иной страны.

Участники дискуссии согласились, что разделение вопросов робототехники на «гуманитарные» и «технологические» сегодня уже невозможно, и главное – сделать так, чтобы достижения роботехники приносили пользу, а не причиняли вред.

Также традиционно в рамках конференции прошла выставка робототехнических проектов. Более половины представленных разработок – совершенно новые проекты, демонстрировавшиеся впервые. Avrora Robotics показывала беспилотники для сельского хозяйства «Агробот» и мини-машинки «Юниор» для соревнований, самостоятельно ходил по выставке пилот в экзоскелете для реабилитации от компании «ЭкзоАтлет», Кубанский ГУ и МТИ демонстрировали робота-«вездехода» AnyWalker, способного передвигаться по сложным трассам, робот-погрузчик компании RoboCV прямо на выставке переносил грузы. Среди прочих свои проекты также представили 3DPeople, «Моторика», «Полезные роботы», «МИВАР», «Лаборатория будущего».

Часть мероприятий Skolkovo Robotics проходили в рамках реализации Национальной технологической инициативы. Организаторами 18 инженерных мастер-классов для детей и взрослых, которые посетили порядка тысячи человек, выступили робототехнические компании России и Европы: National Instruments, «Маленький Самолетик», «РОББО», Лаборатория аэрокосмической инженерии МГУ имени М.В. Ломоносова, Томский университет систем управления и радиосвязи, Российский Национальный комитет RoboCup, BiTronics Lab, «Кибертех Лабс», FANUC, «Лига Роботов», «КрашПро», «Цуру Роботикс» (ЦАПК), Проект УМКИ, «ЛИНТЕХ», «Бионик Натали», LEGO Education, Active Roboticx, Гараж «Кулибин Про», Alma Mater Robotics.

Конференция завершилась показом нового фильма Вернера Херцога «O, Интернет! Грезы цифрового мира» о том, как интернет изменил и меняет нашу жизнь.