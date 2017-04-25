Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
25 апреля 2017, вторник, 12:25
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
25 апреля 2017, 08:57
робототехника Сколково Сколтех

SkolkovoRobotics: серьезные разговоры, выставка роботов и мастер-классы

Skolkovo Robotics 2017
Skolkovo Robotics 2017

Более двух тысяч участников собрала пятая по счету конференция Skolkovo Robotics в крупнейшем Технопарке Европы в Инновационном центре «Сколково». Среди них – эксперты в сфере робототехники и искусственного интеллекта из Германии, Австрии, Франции, Южной Кореи, Японии и России, робототехнические стартапы, увлеченные роботами взрослые, подростки и дети – участники инженерных мастер-классов. В этом году основной темой конференции стала оценка того влияния, которое оказывают новейшие технологии на современное общество, человека и его будущее.

Конференцию организовали Фонд «Сколково», Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), Московский технологический институт при поддержке ключевого партнера Фонда «Сколково» – международной компании Phillips и постоянных партнеров сколковских робототехнических мероприятий – Lego Education и TOP 3D SHOP.

«Skolkovo Robotics – сочетание серьезных разговоров, интерактивной выставки, мастер-классов, которые проводят увлеченные люди. И все это практически неповторимо», – заявил основатель Skolkovo Robotics Альберт Ефимов на краткой церемонии открытия.

Основатель Robotics Альберт Ефимов. Фото: Sk.ru

По его словам, робототехника России за время, которое робототехнический центр «Сколково» ей занимался (чуть более двух лет), выросла в гражданскую коммерческую отрасль. Причем сервисная робототехника по объему продаж превосходит промышленную, которая пока еще является амбициозной задачей. «Некоторые наши проекты по сервисной робототехнике сумели стать не только национальными чемпионами, но и выйти на европейские и международные рынки. Это Промобот, ЭкзоАтлет, VisionLabs», – подчеркнул Альберт Ефимов.

В свою очередь председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов выразил надежду на то, что собравшиеся «смогут познакомиться друг с другом, влюбиться в «Сколково» и, возможно, прийти сюда работать». После чего участников Robotics поприветствовал с борта МКС бортинженер 51-й экспедиции Олег Новицкий.

Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив, подчеркнул, что на робототехнические разработки, решающие конкретные задачи, существует гигантский спрос во всем мире. «Дайте хорошо работающее, качественное решение, со всем остальным мы вместе вам поможем», – заверил собравшихся Песков.

Выступивший следом ректор Сколтеха Александр Кулешов обратил внимание публики на междисциплинарность робототехники, представляющей смесь механики, электроинженерии, математики и других наук. При этом, по его словам, настоящим прорывом будет разработка не просто на стыке дисциплин, а демонстрирующая настоящий искусственный интеллект. 

Ректор Сколтеха Александр Кулешов. Фото: Sk.ru

Александр Тормасов, ректор Университета Иннополис в Татарстане, предложил консолидировать усилия по решению задач робототехники и пригласил всех заинтересованных присоединиться к созданию центра компетенций по робототехнике. Так, Университет Иннополис уже тесно сотрудничает со Сколтехом, FANUK и другими компаниями. Одним из последних достижений лаборатории когнитивных робототехнических систем университета стало создание робота с человеческим лицом «Гагарин», способного помимо прочего распознавать и имитировать эмоции собеседника.

Деловая программа конференции была выстроена по новому принципу: пленарные доклады чередовались с дискуссионными панелями.

Обзор рынка современной робототехники представила Гудрун Литценбергер, исполнительный секретарь, директор статистики Международной ассоциации робототехники (International Federation of Robotics, IFR), вошедшая в топ-25 самых влиятельных женщин в области робототехники 2016 года. По приведенным ею данным, в мире сотни тысяч профессиональных сервисных роботов, индустриальных роботов – почти полтора миллиона. Первое место в области сервисных роботов принадлежит США, Россия занимает 12-е место, в то время как в сфере промышленных роботов на мировом уровне лидирует Китай, а по уровне роботизации – Южная Корея. Россия занимает шестое место на рынке промышленных роботов Восточной Европы. Учитывая озвученные цифры, госпожа Литценбергер отметила большой потенциал российских робототехников. 

В дискуссиях «Роботы и общество», «Роботы и человек», «Роботы и законы», «Роботы и национальная безопасность» участники обсуждали актуальные аспекты робототехники и взаимодействия между роботами и людьми.

Первую дискуссию собравшиеся начали с попытки дать определение слову «робот». Так, Дмитрий Песков считает, что строгого определения понятия «робот» нет. «Нет ни одного блока дефиниций, которые бы четко могли описать вместе те несколько десятков устройств, которые находятся сейчас на выставке», – заявил Песков. С ним не согласилась Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies: «В разных странах в рамках законодательных процедур существует порядка 12 введенных определений для роботов. И ключевым моментов для этих определений является наличие функций искусственного интеллекта». По мнению Ольги Усковой, можно говорить о разработке правил, как социальных, так и юридических, с новыми участниками жизненных процессов (роботами).

Руководитель службы компьютерного зрения «Яндекса» Александр Крайнов скорее согласен с Дмитрием Песковым. По его словам, под роботами мы по-прежнему имеем в виду устройство с ограниченным набором функций, с довольно примитивным, по сравнению с живыми существами, алгоритмом принятия решений. Но их стремительное развитие приводит к тому, что люди начинают видеть в них то, чего нет – могучий интеллект,  способность принимать решения. «На самом деле, это скорее наши желания, и некое детское ожидание чуда, от непонимания, как это устроено внутри», – считает Александр Крайнов.

Тем не менее, использование «умных» устройств приведет к тому, что людям придется ввести новые правила, в том числе, в вопросах ответственности при происшествии с участием роботов. «Но это – правила взаимодействия людей с людьми, а не людей с роботами», – подчеркивает Александр.

На государство в результате автоматизации предложила взглянуть Екатерина Шульман, политолог, доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ, указав на будущих жертв этого процесса: «Откуда роботы должны вытеснять людей, так это с большого количества тех мест, которые сейчас располагаются на государственной службе».

Кроме того, повсеместная автоматизации ставит вопросы: растворится ли государство в облачном сервисе, который заменит чиновников, и как будет устроено максимально роботизированное государство, в котором люди будут освобождены от труда, а проблема лишних рук будет решаться обязательным гражданским доходом – суммой, которую человек получает, только за то, что является гражданином той или иной страны.

Участники дискуссии согласились, что разделение вопросов робототехники на «гуманитарные» и «технологические» сегодня уже невозможно, и главное – сделать так, чтобы достижения роботехники приносили пользу, а не причиняли вред.

Также традиционно в рамках конференции прошла выставка робототехнических проектов. Более половины представленных разработок – совершенно новые проекты, демонстрировавшиеся впервые. Avrora Robotics показывала беспилотники для сельского хозяйства «Агробот» и мини-машинки «Юниор» для соревнований, самостоятельно ходил по выставке пилот в экзоскелете для реабилитации от компании «ЭкзоАтлет», Кубанский ГУ и МТИ демонстрировали робота-«вездехода» AnyWalker, способного передвигаться по сложным трассам, робот-погрузчик компании RoboCV прямо на выставке переносил грузы. Среди прочих свои проекты также представили 3DPeople, «Моторика», «Полезные роботы», «МИВАР», «Лаборатория будущего». 

Часть мероприятий Skolkovo Robotics проходили в рамках реализации Национальной технологической инициативы. Организаторами 18 инженерных мастер-классов для детей и взрослых, которые посетили порядка тысячи человек, выступили робототехнические компании России и Европы: National Instruments, «Маленький Самолетик», «РОББО», Лаборатория аэрокосмической инженерии МГУ имени М.В. Ломоносова, Томский университет систем управления и радиосвязи, Российский Национальный комитет RoboCup, BiTronics Lab, «Кибертех Лабс», FANUC, «Лига Роботов», «КрашПро», «Цуру Роботикс» (ЦАПК), Проект УМКИ, «ЛИНТЕХ», «Бионик Натали», LEGO Education, Active Roboticx, Гараж «Кулибин Про», Alma Mater Robotics. 

Конференция завершилась показом нового фильма Вернера Херцога «O, Интернет! Грезы цифрового мира» о том, как интернет изменил и меняет нашу жизнь.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Федеральное агентство по специальном строительству (Спецстрой).
Чайка связал упразднение Спецстроя с проверками Восточног
Содик Ортиков
В Таджикистане не нашли сведений о соучастнике теракта в метро
Доллары
Богатейшие европейцы заработали на победе Макрона 27 млрд долларов
ЛЭП
В ЛНР восстановили энергоснабжение после блэкаута Украины
Франц Клинцевич
В Совфеде ответили на заявление Британии о ядерном ударе
12:24 В правительстве Турции поддержали возвращение Эрдогана к управлению партией
12:20 Обвинение попросило посадить националиста Демушкина на 2,5 года
11:55 Чайка связал упразднение Спецстроя с проверками Восточного
11:46 Новый вид муравьёв-грибников назвали в честь группы Radiohead
11:30 Минкультуры проигнорирует экспертное заключение на фильм «Матильда»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Семен Буденный
Семен Михайлович Буденный
25 апреля 1883 года родился Семен Буденный, легендарный командарм Первой конной.
11:07 Состояние богатейших европейцев выросло на 27 млрд долларов после победы Макрона
11:04 В Таджикистане не нашли сведений о соучастнике теракта в метро
10:54 AliExpress начнет доставлять заказы в крупнейшие города России за один день‍
10:47 Пентагон трижды перехватывал российские бомбардировщики вблизи Аляски
10:16 Взрыв бомбы в пакистанском микроавтобусе унес жизни 10 человек
10:00 Сослуживец узнал голос Хмурого на переговорах по транспортировке «Бука»
09:36 Скончался переводчик Набокова и «Гарри Поттера»
09:32 Останки индейского вождя XVII века вновь обретут покой
09:29 Актера Кирилла Сафонова не пустили на Украину‍
09:13 В МИД России упразднили должность уполномоченного по правам человека
09:09 В США убита россиянка
09:00 СМИ сообщили о планах США урезать финпомощь Украине на 70%
08:42 В ЛНР восстановили энергоснабжение после блэкаута со стороны Украины
08:26 Ле Пен вышла из «Национального фронта» на время выборов
08:10 Обама выступил на публике впервые после ухода из Белого дома
07:54 В Совфеде ответили на заявление Минобороны Британии о ядерном ударе
24.04 21:00 Во Франции огласили официальные результаты первого тура выборов
24.04 20:42 Гранату в компьютерный зал в Дагестане принес сын хозяина здания
24.04 20:24 «Роскосмос» подтвердил уход трех космонавтов
24.04 20:18 США предупредили КНДР об ударе в ответ на испытания ракет
24.04 19:59 Куйвашев предложил разместить производство Volkswagen в Свердловской области
24.04 19:58 Вексельберг рассказал о постройке планера для облета Земли за пять суток
24.04 19:28 Песков посоветовал спросить ДНР и ЛНР о вводе миротворцев в Донбасс
24.04 19:12 ФАС отозвала иск к Google по поводу предустановленных приложений
24.04 19:10 Путин уподобил свою работу жизни морских ангелов и чертей
24.04 18:50 Минспорт добился ареста имущества дочери информатора WADA
24.04 18:22 Депутаты предложили отменить условное наказание за некоторые коррупционные преступления
24.04 18:18 Российская легкоатлетка лишена бронзы Игр-2008
24.04 18:07 СМИ сообщили об увольнениях в отряде космонавтов
24.04 18:02 В Москве погиб снявшийся в сериале «Интерны» актер
24.04 17:47 После взрыва в дагестанской школе возбуждено дело
24.04 17:42 Кремль соберет на совещание заместителей полпредов и вице-губернаторов
24.04 17:13 Руководство радио «Зенит» уволили за новость о сносе лож на новом стадионе
24.04 16:56 Путин уличил некоторых борцов с коррупцией в саморекламе
24.04 16:47 Появилось видео с места взрыва в школе Дагестана
24.04 16:30 Повару из Подмосковья предъявили обвинения в связи с терактом в метро
24.04 16:06 В дагестанской школе взорвалась граната
24.04 16:03 Латвия названа самой ВИЧ-инфицированной страной Евросоюза
24.04 16:01 Лолита не узнала свою грудь на снимке СБУ
24.04 15:43 В Кремле опровергли заявления штаба Макрона о российском вмешательстве в выборы
24.04 15:35 Медведев сравнил прогнозы Минфина и МЭР с кинематографом
24.04 15:18 В Генпрокуратуре отказались назвать преемников главного военного прокурора
24.04 15:06 Песков рассказал о тотальной нетерпимости Кремля к коррупции
24.04 15:01 Кремль заявил о доверии Кадырову в вопросе преследования геев
24.04 14:49 Суд Петербурга отказал противникам передачи Исаакия в подаче иска
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.