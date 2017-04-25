Вопросом о том, кто мог бы стать преемником нынешнего главы российского государства Владимира Путина, в связи с предстоящими президентскими выборами задаются многие политологи. Мнение об этом высказал аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов.

«У всех процессов есть одно неоспоримое преимущество: они идут, будь то процесс пищеварительный или политический. Так и у нас: разворачиваются все новые события, которые настраивают на определенный лад тех людей, которые в силу должностных обязанностей или душевного склада обязаны об этом думать.

Не так давно мы были свидетелями «вышибания» премьер-министра из списка возможных преемников. Сегодня на наших глазах разворачивается почти аналогичная история с одним из крупных региональных руководителей, который то ли по неосмотрительности, то ли по каким-либо еще причинам «подписался» на крупный проект и не просчитал до конца все риски. И если ситуация будет развиваться так же, как она развивается сегодня, можно будет говорить о том, что и этот человек будет, так или иначе, исключен из числа возможных преемников.

Антикоррупционный митинг в Череповце Фото из социальной сети ВКонтакте

Гадать о преемнике – дело неблагодарное, поскольку люди, которым за 35, очень хорошо помнят, как все разворачивалось в 1999-2000 годах, когда все понимали, что Борис Николаевич Ельцин должен вот-вот уступить свое место какому-то другому человеку. Я очень хорошо помню, как по Москве бегал тогда еще худощавый, без нынешних щек Виталий Товиевич Третьяков и рассуждал о «синдроме Тыминьского» – был такой польский политик Станислав Тыминьский, который выскочил на первых демократических выборах в Польше буквально ниоткуда и набрал едва ли не больше всех голосов.

Элиты сходились в том, что преемником стремительно теряющего здоровье Бориса Николаевича станет кто-то неизвестный. Ну, отчасти так оно и произошло. То же самое и здесь: политическая система, по крайней мере внешне, выстроена таким образом, что в любую секунду она может делегировать наверх почти кого угодно. Однако события последних месяцев показывают, что это и так, и не так.

Президент России Борис Ельцин передает Владимиру Путину Президентский знак kremlin.ru

Коммуникативных каналов для того, чтобы регулировать внимание людей к той или иной персоне, достаточно. Число эти каналов нарастает, и контролировать их не то чтобы все сложнее, но это требует все лучшего качества менеджмента. Вот пример из того, что мы видели в последнее время: ролик «Навальный – Гитлер», который вышел, как говорят, без всякой санкции со стороны внутриполитического блока Кремля. А вчера я прочитал о том, что его авторами являлась креативная команда агентства «Михайлов и партнеры». Казалось бы, Михайлов – совершенно системный человек, руководитель ТАСС. Казалось бы, он во всех экспертных советах. И, тем не менее, мы видим то, что видим.

Полагаю, события подталкивают нас к тому, что с подобной самостоятельностью мы будем сталкиваться все чаще и чаще. Ну, существует Евгений Пригожин, существует большое количество иных доброхотов; существует несколько информационных холдингов, каждый из которых уже подряжен в сторону той или иной группы, а, скорее всего, потом будет подряжен в сторону тех или иных кандидатов. Но главное – что мы видим, как идет «вышибание» потенциальных кандидатов. А оно идет очень интересным образом: «вышибаются» наименее защищенные.

Это логично, собственно: начинать надо с малого, чтобы заканчивать большим. И первый и второй потенциальные преемники в слабой или очень незначительной степени завязаны на силовые структуры. Именно поэтому то, что называется «мочить их», – занятие не то чтобы приносящее удовольствие, но почти безопасное.

Так вот, с них, собственно, и начинается список, а дальше возникает история иного рода. В ее рамках могут называться самые различные фамилии, каждая из которых в той или иной степени связана с какой-то властной группой. И совершенно очевидно, что, не будучи ориентированными на группу силовую, эти потенциальные преемники, скажем так, в очень значительной степени оказываются уязвимыми.

Ну, это азбука и арифметика, тут все понятно. Мы говорим об этом не для того, чтобы еще раз довести до читателей ясную и внятную аксиоматику. Мы вообще-то говорим о том, что, вероятно, стоим на пороге каких-то крупных, содержательных альянсов, поскольку каждая властная группа готова заручиться поддержкой определенной части силового крыла. А силовых крыльев у нас как минимум несколько.

Означает ли это, что мы вскоре будем иметь дело с некоторой глобальной переконфигурацией? Возможно, означает. А возможно, и нет, поскольку нельзя исключать и того простейшего умозаключения, согласно которому потенциальный приемник будет отыскан в силовой среде. Отчасти так оно уже и было – и отчасти ранее в этом и состояла ранее некоторая стратегия первого лица государства. Тот помещал интересующего его человека в некоторое, скажем, место, так или иначе связанное с силовиками, позволял ему наращивать компетенции и потом делегировал туда, куда считал нужным.

Классический пример этой истории, на мой взгляд, – это карьера Михаила Фрадкова. Можно посмотреть, что он делал, чем занимался, и можно посмотреть динамику того, как трансформировались его знания, навыки и компетенции в зависимости от места работы. Примерно то же самое можно сказать и в адрес господина Зубкова, который сейчас – наверно, уже в силу возраста – находится главным образом уже в тени. Но для своего времени был человеком крайне значимым, крайне влиятельным и сыгравшим, в общем, значительную роль в политической истории нашей страны.

Встреча Владимира Путина с Сергеем Нарышкиным и Михаилом Фрадковым kremlin.ru

В этой связи я бы советовал пристально следить за отставками-назначениями последнего времени – с тем, чтобы понять, кто из потенциальных интересантов может быть внедрен или уже внедрен на некие позиции в силовых структурах, и в связи с этим думать о том, кто и почему может представлять интерес для первого лица государства в качестве возможного преемника. То есть, видно, что как минимум один человек (не будем называть его фамилии) стоит четко в этом ряду и может рассматриваться как, скажем, «кандидат первого уровня». Поскольку он обладает достаточным и аппаратным, и представительским, и силовым опытом. Но вполне возможно, что (как мы знаем, у нас «не играют» в одного кандидата, а играют в нескольких) мы станем свидетелями раскручивания нескольких таких фигур.

Впрочем, вероятна и другая история, о чем мы уже говорили выше: вероятна история, согласно которой потенциально возможные кандидаты будут пытаться интегрироваться в те или иные группы силового влияния. И в этой связи очень интересна позиция тех людей, которые ставили и ставят на господина Кудрина. Я также ни в коем случае не стал бы снимать с повестки тех людей, которые заинтересованы в сохранении политического будущего господина Кириенко. Я думаю о том, что в перечне нынешних вице-премьеров есть один, а то и два человека, которые могут рассматриваться как очень перспективные политики в этом отношении.

Ну и, вполне возможно, не следует забывать и о тех регионалах, которые сегодня почти задушены и задавлены. Но, тем не менее, если политическая логика будет развиваться в том направлении, в котором развивается в последние полгода, полагаю, мы вскоре сможем услышать и о тех экс-региональных лидерах, которых будут выдвигать на федеральный уровень – с тем, чтобы примерить на них платье потенциальных сменщиков.

Да, сегодня это игра. Да, разговоры о людях, которые придут на смену первому лицу, в известном смысле – некоторый интеллектуальный аттракцион. Но не стоит забывать, что то, что сегодня является аттракционом, завтра может оказаться самой что ни на есть вопиющей необходимостью даже с точки зрения банального политического прагматизма. Поскольку никто не сказал о том, что после выборов 2018 года не произойдут выборы 2024 года. Кто знает, не случатся ли они? Кто знает, о чем думает нынешний кандидат номер один? И готов ли он к исполнению обязанностей от звонка до звонка?

Здесь могут быть самые разные комбинации. И я думаю, что было бы уместно начинать рассматривать их уж сегодня», – сказал Василий Измайлов.