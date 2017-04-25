Топ новостей 25 апреля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня фонды, приписанные Медведеву в расследовании ФБК, раскрыли отчетность, российские власти подтвердили поставки электроэнергии в самопровозглашенную Луганскую народную республику, националист Демушкин получил 2,5 года колонии за экстремизм.

На сайте Минюста появились отчеты о финансовой деятельности некоммерческих фондов, которые, как утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, управляют «тайной империей» премьера Дмитрия Медведева. За 2016 год общий бюджет четырех фондов, тесно связанных между собой и фигурирующих в расследовании ФБК, составил более 3,68 млрд рублей.

Такой маленький премьер, и такая большая и добрая душа. pic.twitter.com/z5t3Y1oKDo — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 25 апреля 2017 г.

Представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов подтвердил, что правительство России решило обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в районы Луганской области, которые были отключены от украинских энергосетей за неуплату.

Дмитрий Демушкин

Нагатинский суд Москвы признал националиста Дмитрия Демушкина виновным в экстремизме и приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима. Как отмечало следствие, в октябре 2014 года Демушкин разместил в открытом доступе «два графических изображения экстремистской направленности с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц». Речь идет о картинках с «Русского марша» 2014 года, опубликованных в аккаунте Демушкина «ВКонтакте».

Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил на форуме «Единой России» «Культура — национальный приоритет». Обращаясь к собравшимся, Медведев заявил о недопустимости вмешательства чиновников в творческий процесс. Также он привел пример «преследования автора, произведения которого еще никто не видел».

Старые кровати

Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило восемь уголовных дел по статье «насильственные действия сексуального характера». По версии следствия, с 2005 по 2010 год в одном из детских домов, расположенном в Кировском районе города, четырех воспитанников 10-15 лет систематически насиловали.

Совокупное состояние богатейших людей Европы после первого тура президентских выборов во Франции увеличилось на 27,5 млрд долларов из-за роста рынков.

Референдум в Турции

Верховный суд Турции не принял к рассмотрению иск оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), которая добивается отмены итогов конституционного референдума, проведенного в стране 16 апреля.

Крым, дом у моря

Глава республики Крым Сергей Аксенов своим распоряжением запретил начинать и продолжать возведение на прибрежных территориях региона любых объектов капитального строительства, а также реконструкцию таких объектов. В соответствии с документом, вести капитальное строительство запрещается до проведения Архитектурным градостроительным советом региона проверки разрешительной документации.

Король Таиланда Пхумипон Адульядет, скончавшийся в октябре прошлого года, будет кремирован 26 октября нынешнего года. Погребальная церемония начнется 25 октября и продлится пять дней. В четверг 26 октября в стране будет всеобщий выходной.

Авария на липецком складе компании Пепси-ко

На складе завода PepsiCo в городе Лебедянь Липецкой области обрушилась кровля, в результаты на улицы города вылились несколько тонн сока.