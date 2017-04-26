Московский городской суд во вторник, 25 апреля, отказался отпустить из следственного изолятора преподавателя математики Дмитрия Богатова, которого обвиняют в призывах к терроризму. Суд вынес свое решение несмотря на поручительство главы ветеранской организации спецназа «Альфа» и обращения правозащитников, разработчиков Linux, а также доводы защиты о том, что с IP-адреса, которым пользовался Богатов, призывы могли публиковать и другие люди.

Преподаватель математики из Московской финансово-юридической академии (МФЮА) Дмитрий Богатов, напомним, был арестован Пресненским судом Москвы 10 апреля, его обвинили в размещении в интернете призыва к терроризму, а также к несанкционированной массовой акции 2 апреля.

Обе записи появились на сайте SysAdmins.ru 29 марта. В первой пользователь под именем «Айрат Баширов» призывал собраться 2 апреля на Красной площади, во второй — рассуждал о месте насилия в современном обществе и строил планы по организации массовых беспорядков.

Человек в маске в метро

У следствия есть лингвистическое заключение Института языковедения РАН, в котором утверждается: в постах за подписью «Айрата Баширова» есть «лингвистические и психологические признаки» публичных призывов к терроризму.

Защита Богатова утверждала, что во время публикации этих сообщений его подзащитный находился в фитнес-клубе, а потом с супругой пошел в продуктовый магазин — есть даже видеозаписи из этих мест. Следователей эти доводы, однако, не убедили.

Более того, журналисту из издания «Медиазона» удалось 20 апреля, когда Богатов был уже под стражей, связаться с человеком, который пишет под ником «Айрат Баширов». Тот написал, что Богатова не знает и не имеет к нему никакого отношения, а посты, за которые СК возбудил уголовное дело, писал сам. При этом собеседник «Медиазоны» за свою безопасность не беспокоится, поскольку уже «более пяти лет» является гражданином Соединенных Штатов.

Защитники Богатова предъявили в суде и переписку корреспондента «Медиазоны» с «Айратом Башировым», но безрезультатно.

Следователь на суде назвал доводы адвокатов «заранее подготовленной версией», а также подверг критике предположения о том, что у Богатова есть алиби: «Ни для кого не секрет, что удаленные программы с отложенным запуском давно существуют, их может написать даже 15-летний ребенок».

При этом журналистам, в целом, удалось понять, почему сдедствие считает именно Богатова автором постов. После публикаций 29 марта следствие направило запрос к администратору сайта SysAdmins.ru который, хотя и живет за пределами России, предоставил правоохранительным органам логи с указанием IP-адресов, с которых осуществлялся вход в аккаунт. В них говорится, что в тот день вход осуществлялся из пяти разных мест, в том числе из Японии, Голландии, Подольска и Москвы, рассказал «Медиазоне» адвокат Саркис Дарбинян.

Ноутбук в гостинице

Известно, что Богатов, как и несколько сотен других россиян, поддерживал выходной узел сети Tor, которая позволяет анонимно выходить в Сеть. Так что «Айрату Баширову» мог «достаться» зарегистрированный на него IP-адрес случайным образом.

При этом следствие никак не учитывает, что Богатов был оператором выходного узла Tor, хотя информация об этом опубликовано и российским законодательством это никак не запрещено.

За Богатова поручился глава организации ветеранов «Альфы» Сергей Гончаров — отчим обвиняемого Олег Иванищев сам служил в спецназе и участвовал в освобождении заложников в Буденновске. Также за Богатова вступились разработчики Linux, заявление в его поддержку опубликовал Debian Project — сообщество, которое занимается разработкой одного из самых популярных дистрибутивов Linux, Богатов был активным участником проекта и курирует ряд его направлений.

Но суд решил, что Дмитрий Богатов останется под стражей как минимум до 8 июня.

Отметим, что в минувший вторник по похожему обвинению в колонию отправился националист Дмитрий Демушкин. Судья Нагатинского суда Москвы Антон Филатов приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима за распространение экстремистских постов в интернете. Сам Демушкин пытался доказать в суде собственную невиновность, но безрезультатно — суд дал тот срок, который запрашивала прокуратура.