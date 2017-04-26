В Центризбиркоме считают, что в результате отказа от открепительных удостоверений на избирательные участки удастся привлечь от 5 до 20 млн человек, которые, как правило, на выборы не ходят. Об этом, как пишут «Ведомости» говорится в сопроводительных документах к регламенту о голосовании избирателей, находящихся не по месту постоянной регистрации.

Как рассказали источники «Ведомостей», авторы предложили два способа замены открепительных удостоверений.

Первый способ — это обращение в территориальную комиссию либо в центр обработки данных за 5–45 дней до дня голосования с заявлением, в котором избиратель должен указать, где он будет в день выборов. В ответ ему сообщат, куда он сможет пойти голосовать, включат его там в список избирателей и исключат из списка по месту жительства. Избиратель может также обратиться в центр обработки данных, а за 5–10 дней — на свой участок с заявлением, где он будет в день выборов, однако, отмечает издание, ЦИК и Минкомсвязи еще обсуждают, как обеспечить подачу заявлений через портал госуслуг.

Второй способ позволяет открепиться менее чем за пять дней до выборов. Избиратель должен обратиться в свою участковую комиссию с заявлением. Там на заявление наклеят специальную марку с отрывным корешком. Этот корешок оторвут на участке, куда избиратель придет голосовать, и вклеят в список избирателей. То есть этот способ, фактически, мало чем отличается от существовавшей практики выдачи открепительных удостоверений.

Открепительное удостоверение / m24.ru

Обсуждение регламента состоится в ЦИКе в среду, а окончательное решение будет принято до конца мая.

Одновременно в ЦИКе не забывают о том, что к сентябрьским выборам необходимо готовиться уже сейчас и проводят обучение свеженазначенных руководителей региональных избиркомов. Менее чем через два месяца будет дан старт региональным и муниципальным избирательным кампаниями, а значит комиссиям субъектов федерации будет уже не до учебы.

В семинаре для недавно назначенных глав региональных избирательных комиссий, как пишет «Коммерсантъ», приняли участие более 30 человек. Как рассказал глава избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский, основная тема семинара — изменения избирательного законодательства, в том числе и отмена открепительных удостоверений.

Кроме того, во время обучения в ЦИКе главам комиссий субъектов объяснили принципы работы с технологией QR-кодов. «На протокол с результатами голосования будет наноситься код, в котором будут зашифрованы занесенные в него после подсчета цифры. Это исключит возможность использовать бюллетени не по назначению»,— рассказал Лебединский. Он добавил, что во вторник обсуждалась возможность организации видеотрансляции с избирательных участков в интернете, а также рассматривалась перспектива укрупнения избирательных участков, решение о котором может быть отдано на усмотрение субъектов (эта возможность заложена в законопроект сенатора Клишаса).

Подсчет голосов на выходе из избирательного участка / зачистыевыборы.рф

Между тем готовятся к выборам далеко не только в ЦИКе. «Коммерсантъ» подсчитал, что в пяти из шести регионов, где в сентябре пройдут выборы в заксобрания, на праймериз «Единой России» заявились члены Совета Федерации от региональных парламентов. Для того чтобы продлить полномочия, им необходимо переизбраться региональными депутатами. Так, судя по всему, снова стать сенаторами хотят экс-глава Удмуртии Александр Волков и близкий к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву сенатор от краснодарского заксобрания Владимир Харламов.