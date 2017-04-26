Ввести понятие нематериальной взятки и неимущественного подкупа в Уголовный кодекс Российской Федерации предлагает Генеральная прокуратура России. Соответствующее предложение озвучил на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.

Александр Буксман Анна Исакова/ГД РФ

Объясняя депутатам Госдумы необходимость включения в Уголовный кодекс РФ понятия «получение услуг неимущественного характера», Буксман подчеркнул, что таковы были рекомендации Группы государств против коррупции (ГРЕКО) и что без этого Россия не сумеет пройти проверку соблюдения требования европейской Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

Он уточнил, что России необходимо отправить отчет о выполнении рекомендаций до 31 июля. «Мы находимся одновременно в третьем и четвертом раунде оценки этой организацией, причем в 3-м раунде – уже более 4 лет», – приводит информационное агентство ТАСС слова Буксмана.

«В соответствии с рекомендациями ГРЕКО необходимо расширить сферу действия закона таким образом, чтобы они однозначно охватывали любую форму неправомерного преимущества, в том числе любого преимущества нематериального характера, независимо от того, имеют ли они оценку рыночной стоимости или не имеют», – пояснил первый замгенпрокурора.

Выступивший на мероприятии президент России Владимир Путин также подчеркнул, что государство должно показать, что оно в состоянии бороться с коррупцией и в состоянии противодействовать взяточничеству и в дальнейшем, передает «Парламентская газета».

Как пишет газета «Коммерсантъ», проект изменений в Уголовный кодекс, предусматривающих ужесточение ответственности за коррупцию, созданный на основании рекомендаций ГРЕКО, одобрен комитетом Госдумы по безопасности и противодействию. В документе шла речь об установление уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп третейских судей. Именно в этом документе вводилось расширение понятий подкупа и взятки за счет включения «преимуществ, не имеющих рыночной стоимости».

Таким образом, нематериальная взятка, о которой идеи речь, – это взятка, не имеющая однозначного стоимостного выражения, а нередко и взаимоотношения по принципу «ты мне – я тебе»: устройство на работу родственников, покровительство по службе в обмен на такое же покровительство, получение званий, побед в конкурсах, предоставление различных услуг в обмен на желаемую должность.

Об идее расширить понятие «взятка», включив туда и нематериальные виды вознаграждения, российские СМИ вновь заговорили в марте 2017 года, когда стало известно, что такое намерение имеет Минюст России. В целом же дискуссия на тему дополнения понятия взятки «незаконным предоставлением неимущественные услуг или преференций» идет в стране не первый год.

Как напоминает журнал Forbes, в 2012 году в печати появились сообщения, что Генпрокуратура начала работу по расширению перечня деяний, которые могут быть признаны взяткой. Тогда эксперты высказали множество замечаний, подчеркивая, что неопределенность неимущественного предмета взятки может и провоцировать коррупционные проявления, а не помогать бороться с ними. В частности, достаточно скептически к идее тогда отнесся адвокат Михаил Барщевский, считавший, что «нормы оценочного характера, да еще по тяжкой статье – это очень опасно, особенно с учетом уровня доверия к нашей судебной системе».

Заседание Президиума Совета законодателей РФ Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы

Однако, отмечает журнал, политическая воля к принятию таких поправок у российской власти наличествует, поскольку Россия учитывает требования международных организаций. Тем более что многие страны в своем большинстве уже выполнили требования Совета Европы и ОЭСР и установили уголовную ответственность за незаконное предоставление услуг неимущественного характера и нематериальные преференции чиновникам. В той или иной форме она оговорена в Мексике, Италии, Японии, Бельгии, Франции, Люксембурге, Норвегии и Швейцарии. По мнению экспертов, она будет введена и в России.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Владимир Старинский, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов. По его оценке, такое изменение в Уголовном кодексе будет носить скорее формальный характер, но, в то же время, поспособствует совершенствованию антикоррупционого законодательства.

«Российское уголовное законодательство действительно не содержит такого понятия как «нематериальная взятка» – статьи 204 и 290 Уголовного кодекса РФ не рассматривают услуги неимущественного характера как возможный способ совершения преступного деяния.

Под имущественным характером услуги понимается то, что ее рыночную стоимость можно установить. Если же изменения будут одобрены, то станет возможным наказывать за предоставление (получение) таких нематериальных преимуществ, определить стоимость которых невозможно.

В целом изменения эти носят больше формальный характер и необходимы для того, чтобы Россия прошла проверку на соблюдение требований Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Однако можно сказать, что внесение таких изменений в Уголовный кодекс положительно скажется на совершенствовании антикоррупционного законодательства», – объяснил Владимир Старинский.

Добавим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 апреля заявил: главной целью российских властей является «создание атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях».

Дмитрий Песков kremlin.ru