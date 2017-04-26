«Коммерсантъ» в статье «Банки выписываются из пятиэтажек» пишет, что ипотеке не нашлось места в программе реновации.

«Строителям Крыма объявлен выходной»: в республике ввели мораторий на работы до проверки документации.

«Вадиму Потомскому указали место на севере»: коммунисты нацеливаются на выборы партийного руководства.

«Экс-депутата Госдумы арестовали в его отсутствие»: Олег Михеев объявлен в розыск из-за неявок на процесс.

РБК в статье «Стоп, Крым» пишет, почему Сергей Аксенов запретил бизнесу капитальное строительство на полуострове.

«Россия поможет ЛНР электричеством»: по подсчетам экспертов, Москва может поставлять электричество на 3–3,75 млрд рублей в год.

Как управляющие компании получают дополнительные доходы с жильцов, описывается в статье «Тарифы на воздух».

«Россия отправляется в мессенджеры»: операторы связи впервые отказались от СМС в пакетных тарифах.

«Известия»: «Лавров передал Тиллерсону письмо от матери Ярошенко». В ходе московской встречи глава российского МИДа и госсекретарь США обсудили судьбу осужденного россиянина.

«Таможня начала искать контрафакт в посылках»: в первую очередь ФТС России проверит поддельные детские автокресла, которые приходят по почте.

«Интернет-торговлю драгоценностями легализуют с начала 2018 года»: Минэкономразвития согласовывает с заинтересованными ведомствами пакет документов о разрешении онлайн-продаж ювелирных изделий.

«Депутаты хотят раскрыть врачебную тайну»: координационный совет «Единой России» все-таки поддержал соответствующий законопроект Владислава Резника.

«Газета.ru»: «Единороссы заслушали артистов». На форуме в Омске Медведев поговорил с единороссами о культуре и осудил Поклонскую.

«Неизвестный батальон "Аль-Каиды" взял теракт на себя»: ответственность за теракт в Петербурге взяла группировка, связанная с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в РФ).

«Турция разбомбила друзей США»: Вашингтон осудил удары военно-воздушных сил Турции в Ираке и Сирии.

«В Донбасс прибыл американский десант»: в ДНР заявили о прибытии в Донбасс американских инструкторов.