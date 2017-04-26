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26 апреля 2017, среда, 11:52
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26 апреля 2017, 08:54
Крым недвижимость Сергей Лавров сотовая связь США Турция Украина Федеральная таможенная служба
Илья Карпюк

Заголовки утра. 26 апреля

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Банки выписываются из пятиэтажек» пишет, что ипотеке не нашлось места в программе реновации.

«Строителям Крыма объявлен выходной»: в республике ввели мораторий на работы до проверки документации.

«Вадиму Потомскому указали место на севере»: коммунисты нацеливаются на выборы партийного руководства.

«Экс-депутата Госдумы арестовали в его отсутствие»: Олег Михеев объявлен в розыск из-за неявок на процесс.

РБК в статье «Стоп, Крым» пишет, почему Сергей Аксенов запретил бизнесу капитальное строительство на полуострове.

«Россия поможет ЛНР электричеством»: по подсчетам экспертов, Москва может поставлять электричество на 3–3,75 млрд рублей в год.

Как управляющие компании получают дополнительные доходы с жильцов, описывается в статье «Тарифы на воздух».

«Россия отправляется в мессенджеры»: операторы связи впервые отказались от СМС в пакетных тарифах.

«Известия»: «Лавров передал Тиллерсону письмо от матери Ярошенко». В ходе московской встречи глава российского МИДа и госсекретарь США обсудили судьбу осужденного россиянина.

«Таможня начала искать контрафакт в посылках»: в первую очередь ФТС России проверит поддельные детские автокресла, которые приходят по почте.

«Интернет-торговлю драгоценностями легализуют с начала 2018 года»: Минэкономразвития согласовывает с заинтересованными ведомствами пакет документов о разрешении онлайн-продаж ювелирных изделий.

«Депутаты хотят раскрыть врачебную тайну»: координационный совет «Единой России» все-таки поддержал соответствующий законопроект Владислава Резника.

«Газета.ru»: «Единороссы заслушали артистов». На форуме в Омске Медведев поговорил с единороссами о культуре и осудил Поклонскую.

«Неизвестный батальон "Аль-Каиды" взял теракт на себя»: ответственность за теракт в Петербурге взяла группировка, связанная с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в РФ).

«Турция разбомбила друзей США»: Вашингтон осудил удары военно-воздушных сил Турции в Ираке и Сирии.

«В Донбасс прибыл американский десант»: в ДНР заявили о прибытии в Донбасс американских инструкторов.

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