Государственные корпорации, в частности РЖД и «Росавтодор», обяжут восстанавливать леса, утраченные в результате их деятельности. Министерство природы уже подготовило поправки в Лесной кодекс.

Каждую подобную инициативу можно воспринимать как еще один повод для дискуссии вокруг необходимости самого существования такой странного типа юридических лиц, как государственные корпорации.

Если они государственные — то не проще им отдавать приказы, а не вносить поправки в законы? Если руководители госкорпораций не обращают внимания на директивы правительства, то не проще их приватизировать?

Все эти вопросы задавались уже тысячу раз, но внятного ответа на них получить так и не удалось. Теперь вот для высадки лесов приходится принимать закон.