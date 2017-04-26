26 апреля 2017, 18:58
#100 СЛОВ. Госкорпорации заставят сажать леса
Государственные корпорации, в частности РЖД и «Росавтодор», обяжут восстанавливать леса, утраченные в результате их деятельности. Министерство природы уже подготовило поправки в Лесной кодекс.
Каждую подобную инициативу можно воспринимать как еще один повод для дискуссии вокруг необходимости самого существования такой странного типа юридических лиц, как государственные корпорации.
Если они государственные — то не проще им отдавать приказы, а не вносить поправки в законы? Если руководители госкорпораций не обращают внимания на директивы правительства, то не проще их приватизировать?
Все эти вопросы задавались уже тысячу раз, но внятного ответа на них получить так и не удалось. Теперь вот для высадки лесов приходится принимать закон.
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