Cпециалисты готовятся к промывке систем реакторной установки плавучего энергоблока «Академик Ломоносов»

На головном плавучем энергоблоке (ПЭБ) «Академик Ломоносов», который сейчас находится на территории ООО «Балтийский завод - Судостроение» (г. Санкт-Петербург), продолжается комплекс работ, связанных с подготовкой оборудования к комплексным швартовным испытаниям. Об этом говорится в сообщении департамента информации и общественных связей АО «Концерн Росэнергоатом».

К настоящему времени специалисты завершили монтаж систем двух реакторных установок (РУ) ПЭБ и приступили к подготовительным работам перед промывкой систем 1-го и 2-го контуров (РУ). Промывка систем РУ - это часть комплексных пуско-наладочных работ, которые проводятся с целью подтверждения надежности работы оборудования и технологических систем ПАТЭС.

Параллельно работники АО «ОКБМ Африкантов» проводят пусконаладочные работы перегрузочного комплекса. Ведутся работы по монтажу систем паротурбинных установок (ПТУ). Готовность системы подачи главного пара к настоящему моменту составляет 100%, конденсатно-питательной системы - 98%. Также работники АО «КТЗ» проводят комплексную подготовку оборудования ПТУ, в том числе главных генераторов, для проведения комплексных швартовных испытаний.

Завершен монтаж оборудования комплексной системы управления техническими средствами, проводятся швартовные испытания комплектующих систем, в том числе и управление с центрального пульта управления. Завершены монтажные работы по всем общесудовым системам, производятся пусконаладочные работ систем и оборудования, продолжается работы по закрытию швартовных удостоверений.

Все работы, осуществляемые на «Балтийском заводе» организованы в строгом соответствии с Федеральными нормами и правилами в области ядерно-радиационной безопасности.

В то же время в месте базирования ПАТЭС – в г. Певек (Чукотский АО) осуществляется строительство береговых и гидротехнических сооружений (ГТС) согласно установленному графику. Так, к настоящему времени специалисты компании «Трест Запсибгидрострой» (генеральный подрядчик по строительству ГТС) приступили к забивке свайных оснований на соединительном участке мола-причала – основного гидротехнического сооружения для безопасной швартовки ПАТЭС.

Продолжается забивка свай на подходном участке мола-причала. Ранее были завершены берегоукрепительные работы. После установления в регионе положительных среднесуточных температур начнутся сезонные бетонные работы и работы по верхнему строению сооружения. На данный момент на строительной площадке ГТС в Певеке работают 110 человек и задействовано 30 единиц техники.

ПЭБ будет находиться на «Балтийском заводе» до завершения комплексных швартовных испытаний и осуществления всех мероприятий по подготовке к буксировке в Певек.

Плановый срок завершения испытаний и подготовки к буксировке ПЭБ – конец 2017 г., после чего ПЭБ будет передан Заказчику-застройщику (Концерн «Росэнергоатом»). А осенью 2019 г. Концерн планирует приступить к установке энергоблока на штатное место, провести испытания ПАТЭС и ввести её в эксплуатацию.

Плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» проекта 20870 предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). Станция разработана с высоким запасом прочности, который делает её работу неуязвимой для цунами и других природных катастроф. Кроме того, ядерные процессы на судах отвечают всем требованиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и не несут угроз окружающей среде.

Задача по обеспечению устойчивого энергоснабжения удаленных территорий является первоочередной в контексте государственной стратегии развития Крайнего севера, Дальнего востока, освоения Арктики и восстановления инфраструктуры Северного морского пути. Реализация проекта по сооружению ПАТЭС позволит обеспечить энергией удаленные районы, такие как Чукотка. Благодаря реализации данного проекта регион сможет получить мощное социально-экономическое развитие.