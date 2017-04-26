Почти каждый второй россиянин в той или иной степени является сторонником отставки Дмитрия Медведева с поста премьер-министра. Одновременно снижаются уровень доверия и симпатии граждан к главе правительства. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра», о которых пишет пишет РБК.

Согласно данным социологов, «определенно за» отставку Медведева выступают 18% россиян, «скорее за» — 27%. При этом доля настроенных в разной степени против его ухода с поста составляет всего 33%.

Примечательно, что за последний год доверие к главе правительства постепенно и постоянно падало. Если в мае 2016-го «полностью доверяли» Медведеву 14% респондентов, то в декабре — 9%, а в апреле 2017-го — всего 3%. Число тех, кто «в основном доверяют» премьеру снизилось с 39% до 30%. Количество опрошенных, которые «в основном не доверяют» Медведеву возросло с 30% в мае прошлого года до 33% в апреле этого года. Число «совершенно не доверяющих» премьеру граждан выросло с 14% до 19% соответственно.

Медведев вдобавок стал менее симпатичен россиянам. Число респондентов, выражающих «симпатию» Медведеву, снизилось с 12% в 2013 году до 8% в апреле 2017-го. Количество опрошенных, которые «не могут сказать о нем ничего плохого», за четыре года сократилось с 29% до 21%. Число граждан, выражающих Медведеву «антипатию», выросло с 5% до 9%. Количество испытывающих «отвращение» возросло с 2% до 4%.

Протестующие против Дмитрия Медведева / kprf.ru

Опрос "Левада-Центра" проводился 7-10 апреля на дому методом личного интервью по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1,6 тысячи человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Социолог «Левада-Центра» Степан Гончаров уверен, что рейтинг Медведева упал из-за расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, а также из-за нарастания внутренних экономических проблем и снижения эффекта «посткрымского консенсуса». Таким образом, считает эксперт, что респонденты приписывают премьеру «плачевные» результаты внутренней политики.

Отметим, что в начале апреля были опубликованы результаты другого опроса «Левады», согласно которому в марте этого года Медведев показал самый низкий с 2006 года рейтинг среди населения. Лишь 42% респондентов одобряли деятельность премьера, 57% не одобряли. Таким образом, медведевский рейтинг снизился в этом году до исторического минимума, ниже 50% уровень одобрения его деятельности еще не опускался еще никогда.

Напомним, Дмитрий Медведев стал героем последнего крупного расследования ФБК. Пятидесятиминутный фильм «Он вам не Димон» был опубликован 2 марта и с тех пор только на официальной странице Навального он набрал почти 20 миллионов просмотров. В расследовании рассказывается об элитной недвижимости, земельных участках, яхтах, агрокомплексах и винодельнях, которые, по данным ФБК, тайно находятся в распоряжении премьера.

Яхта модели Princess 32M / Фото: Nordmarine

Именно расследование ФБК, а точнее, отсутствие на него официальной реакции, стало поводом для проведения антикорупционных митингов 26 марта, они прошли во всех крупных городах страны. Только в Москве на несанкционированной акции было задержано более тысячи человек, ведется расследование уголовного дела.

Дмитрий Медведев впервые прокомментировал фильм ФБК лишь в начале апреля, спустя месяц после его выхода и через неделю после многотысячных митингов. Премьер назвал расследование фонда «чушью», «какими-то бумажками» и «компотом», за которым скрывается попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и «шкурных» целей.