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26 апреля 2017, среда, 22:41
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26 апреля 2017, 20:10
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Евгения Холина

#Россия 26.04. Главное

Танцы на свадьбе, Ингушетия
Танцы на свадьбе, Ингушетия
Пресс-служба главы РИ

Новость дня

Депутаты Народного собрания Ингушетии внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий наказание для «похитителей невест». Авторы законопроекта предлагают за похищение человека с целью вступления в брак установить наказание в виде  трех лет принудительных работ либо лишение свободы на тот же срок.

Сейчас похитители невест подпадают под состав статьи 126 Уголовного кодекса РФ, однако им в большинстве случаев удается избежать наказания, поскольку примечание к данной статье гласит, что лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности.

Авторы законопроекта отмечают факт «распространения похищений с обозначенным мотивом на ограниченной части территории Российской Федерации, а именно в республиках Северного Кавказа». При этом потерпевшая сторона, не найдя защиты у государства, часто пытается своими силами возместить ущерб от нанесенного оскорбления, а именно так расценивается похищение женщины местными обычаями. По мнению ингушских парламентариев, это создает реальную угрозу внесудебного разрешения конфликта, в результате чего могут пострадать невиновные.

 

Антиновость дня

Расследование уголовного дела об изнасилованиях воспитанников в детском доме Санкт-Петербурга взял под личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. А уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросила городскую прокуратуру проверить все сиротские организации города.

«Основным и главным вопросом сейчас является, как такие тяжкие преступления могли систематически совершаться по отношению к детям, которые находятся под постоянным наблюдением и особой защитой государства. Полагаю, что наличие подобных тяжких и систематических преступлений в учреждениях для детей-сирот отражает работу региона по защите прав детей-сирот и не может свидетельствовать о ее эффективности», - заявила детский омбудсмен.

Вчера в Петербурге в рамках расследования уголовного дела об изнасилованиях в детском доме были задержаны пять человек - замдиректора детского дома, директор школы, два выпускника учреждения и родственник сотрудника детдома.

Официально заявлено о четырех воспитанниках детдома, ставших с 2005 по 2010 годы жертвами насилия, но следователи не исключают, что число пострадавших может вырасти - материалов уже набралось столько, что следователи возбудили восемь уголовных дел.

 
Школьный микроавтобус
Фото: ТВ Центр

 

Непонятная новость дня

В Ставрополе известный блогер Илья Варламов был облит зеленкой и закидан тортами. Сразу после выхода из аэропорта на блогера, по его словам,  напала группа людей человек из десяти.

«Залили глаза зеленкой, йодом, еще чем-то непонятным, то есть там жидкости было много, закидали тортами. Все, что в арсенале было, все полетело, но я особо ничего не видел, потому что мне глаза сразу залили. Ничего не говорили, один раз крикнули: «Вали в свою Америку!», после чего убежали», — написал Варламов. По его словам, местная полиция «очень удивилась», но объявила план «Перехват» для поиска нападавших.

Версий, кто мог совершить это нападение и почему, у Варламова пока нет. О своем предстоящем визите в Ставрополь он сообщил в своем блоге накануне.

 

Ассорти

Крупнейшее предприятие Набережных Челнов – автозавод «КАМАЗ» намерено выплатить коллективу 13-ю зарплату.  Решение о выплате принял гендиректор предприятия Сергей Когогин. Осталось его утвердить на заочном заседании правления компании.

Вознаграждение по итогам года камазовцы получат вместе с майской зарплатой, 14 июня. Размер выплаты может достигать половины оклада.

 
Совещание на заводе "КАМАЗ"
kamaz.ru

* * *

В Кыштыме Челябинской области получила продолжение история с заначкой в 60 тысяч рублей, выброшенной детьми с балкона. В ходе расследования громкой истории выяснилось, что дети к пропаже денег не имеют никакого отношения. Полицейские выяснили, что деньги украла взрослая знакомая семьи, зайдя в гости.

Пропажу денег, отложенных на покупку автомобиля, хозяева обнаружили 9 марта. Накануне у них гостили знакомые с детьми. Взрослые вину отрицали. А дети рассказали, что нашли тайник с деньгами, достали пятитысячные купюры и разрисовали их. А потом, испугавшись наказания,  выбросили деньги с балкона.

В ходе следствия выяснилось, что укравшая деньги взрослая гостья уговорила детей «взять вину на себя». Женщина уже призналась в содеянном и возместила ущерб. Дело все равно будет передано в суд, но закончится, вероятно, примирением сторон.

* * *

В Крыму обнаружен затонувший во время Великой Отечественной войны между Евпаторией и Севастополем немецкий пароход Boy Feddersen (бывший советский «Харьков»). Есть предположение, что на нем могу находиться ценности, награбленные фашистами в ходе оккупации полуострова.

Затонувший пароход обнаружила Русская подводно-исследовательская экспедиция при участии клуба «Ростов Дайв».  140-метровое судно находится на глубине около 90 метров.  Гидроакустические измерения с 95-процентной вероятностью позволяют предположить, что находка является судном «Харьков» (Boy Feddersen), которое в этом районе как раз было атаковано советской авиацией и пропало.

 
Пароход, носивший в 1920-е годы имена Anhalt и  Aya-Mendi, в 1931 стал "Харьковом"
morvesti.ru

У этого парохода интересная судьба. Спущенный на воду в 1919 году «Харьков» в 1941 при отступлении советских войск был взорван в Николаеве. Немцы его нашли, подняли, отремонтировали и ввели в строй под именем Boy Federsen.

В августе 1943 года транспортные суда Boy Federsen и Varna в составе большого конвоя были атакованы в Черном море советскими самолетами. Boy Federsen получил несколько пробоин и на следующий день затонул, но где точно осталось неизвестно.

Уже в мае намечена обширная экспедиция для детального изучения и съемок фильма об этом судне. Тогда же станет ясно, какой груз находится на борту. После обследования парохода специалисты сделают выводы о возможности и целесообразности его подъема.

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