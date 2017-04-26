В России спонсорами различных видов спорта выступают как частные лица, так и государство. Из бюджетов краев, республик, областей и муниципальных образований зачастую идет прямое финансирование профессиональных спортклубов и отдельных атлетов; кроме того, существует косвенное финансирование спорта через государственные корпорации – «Газпром», «Роснефть», ВТБ, «Транснефть», «РЖД» и другие.

«Полит.ру» приводит данные о наиболее популярных в России видах спорта и их спонсорах.

Автогонки – ОАО «НК «Роснефть» является генеральным спонсором команды «Автоваза» LADA Sport. Команду «КАМАЗ-мастер» поддерживает ВЭБ и «Транснефть». «Транснефть» также является титульным спонсором всего автомарафона «Шелковый путь».

Баскетбол – ряд команд поддерживает РЖД, спонсором ЦСКА является «Ростелеком». Баскетбольный «Спартак» из Санкт-Петербурга содержат «Новатэк» Леонида Михельсона, «Нортгаз», «Сибур» и «СОГАЗ».

Михаил Прохоров владеет клубом НБА «Нью-Джерси Нетс» и спонсирует его.

Биатлон – Союз биатлонистов России несколько лет спонсировал «Газпром». С 2007 года эта компания организует и спонсирует Международные соревнования по биатлону на Приз памяти заслуженного тренера России Виталия Фатьянова.

Ранее, до 2014 года, Союз биатлонистов России спонсировал Михаил Прохоров. Этот вид спорта, как и лыжные гонки, также поддерживала компания «Роснефть».

Бобслей – ПАО «Транснефть» является официальным партнером Федерации бобслея России. В 2015 году компания выступила генеральным партнером Федерации.

Велосипедный спорт – Федерация велосипедного спорта России существует при поддержке ПАО «Транснефть». «Газпром» поддерживает команду «Газпром-РусВело».

Волейбол – генеральным спонсором Всероссийской федерации волейбола является «Роснефть». Два других спонсора федерации – тоже госкомпании, ВЭБ и ВТБ. Генеральный спонсором мужской сборной России в этом виде спорта является ВТБ. Постоянный спонсор сборной России – Внешэкономбанк.

Казанский клуб «Зенит» и сургутский волейбольный клуб «Газпром-Югра» спонсирует «Газпром». Клубы «Локомотив-Кубань» и «Локомотив-Новосибирск» поддерживает ОАО «РЖД».

Гребля на байдарках и каноэ – общероссийскую федерацию этого вида спорта несколько лет спонсировал «Газпром»

Дзюдо – Международной федерации дзюдо помогал «Газпром».

Легкая атлетика – банк ВТБ в течение пяти лет являлся официальным партнером Международной ассоциации легкоатлетических федераций. На сайте ВТБ информация о партнерстве сохранилась до сих пор.

Летние олимпийские виды спорта в целом – президентом и спонсором Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта является Владимир Лисин.

Спортивная гимнастика – генеральным спонсором Федерации спортивной гимнастики в России является ВТБ.

Стрельба – Стрелковый союз России возглавляет и спонсирует Владимир Лисин.

Теннис – ВТБ поддерживает спонсорской помощью международный профессиональный теннисный турнир Кубок Кремля.

Фехтование – генеральным спонсором Федерации фехтования России (а также Федерации фехтования Европы) является Алишер Усманов.

Футбол – Российский футбольный союз спонсирует «Газпром». Он также является спонсором ряда конкретных клубов как в России, так и за рубежом: генеральным спонсором ФК «Зенит», спонсором нижегородского ФК «Волги» и ФК «Газовик» из Оренбурга.

Кроме того, «Газпром» стал спонсором немецкого футбольного клуба «Шальке 04» и оказывал спонсорскую помощь сербскому ФК «Црвена Звезда». Корпорация также была одним из многих спонсоров британского «Челси», который принадлежит Роману Абрамовичу, а в 2012 году на три года заключила спонсорский контракт с УЕФА и считалась официальным спонсором Лиги чемпионов.

Спонсором футбольного клуба «Локомотив» является ОАО «РЖД». Футбольный ЦСКА по меньшей мере до 2018 года будут спонсировать «Российские сети», «Аэрофлот» и «Вертолеты России». ВТБ является спонсором ФК «Динамо», а также одноименного мини-футбольного клуба.

Алишер Усманов спонсирует ФК «Арсенал».

Спонсором Национальной академии футбола несколько лет выступал Роман Абрамович. Именно он платил зарплату главному тренеру сборной России по футболу Гусу Хиддинку. Абрамович также несколько лет содержал одну из самых известных футбольных школ страны – Академию имени Коноплева в Тольятти.

Пресс-конференция национальной сборной России по футболу РФС

Хоккей – через дочерние структуры «Газпром» поддерживает омский «Авангард» и петербургский СКА. Спонсором ярославского «Локомотива» является РЖД. Череповецкий ХК «Северсталь» спонсирует Алексей Мордашов. Московское «Динамо» спонсирует ВТБ. «Транснефть» некоторое время поддерживала команду «Крылья Советов»; компания является одним из учредителей Континентальной хоккейной лиги.

Шахматы – Всероссийскую федерацию шахмат несколько лет спонсировал «Газпром».

Эксперты отмечают, что такое положение дел чревато неприятными последствиями уже в ближайшем будущем. По их оценке, это может привести к снижению посещаемости стадионов и спортивных сооружений болельщиками и даже уменьшению числа зрителей при показе спортивных программ на телевидении.

Кроме того, это, по их мнению, означает, что в случае экономического кризиса «сдувание» финансового пузыря на рынках профессионального спорта может происходить быстро, а российский спорт не готов к сокращению финансирования.

Ситуацию прокомментировал для «Полит.ру» Николай Яременко, главный редактор «Советского спорта».

«Идея спонсорства в спорте не нова. Есть страны, в которых вообще невозможно участие государства в этой области: например, Соединенные Штаты Америки вообще не платят спортсменам за Олимпиаду никаких призовых (в отличие, например, от России, где всегда объявляют: золотая медаль будет стоить столько-то, серебро – столько-то, бронза – столько-то, и это все выплачивается из государственных денег). Надо сказать, что в странах, где такого, как в России, нет, спортсмены тоже не являются обделенными: есть личные спонсоры, есть спонсоры у спортивных федераций, есть – у компаний, которые спортсменов готовят. Словом, существует целая инфраструктура спортивного спонсорства.

Но система может работать, только когда спорт воспринимается именно как бизнес. А если мы говорим о России, о современном положении дел в этой области в нашей стране, то тут все сложнее. Конечно, хорошо, когда мы говорим о спорте как о бизнесе, но, с другой стороны, спонсорство у нас почти не имеет рыночной составляющей, а просто деньги перекладываются из одного кармана в другой. Например, «Газпром» владел телеканалом «НТВ+», а сейчас ему принадлежит федеральный канал «Матч ТВ» – и структуры, связанные с футболом (некоторые клубы в том числе). Поэтому на выходе мы получаем, что при трансляции матчей, по сути, нет рыночного ценообразования – некая сумма именно из кармана в карман перекладывается.

То же самое происходит, когда речь идет о спонсорстве отдельных спортивных федераций: кому-то из них повезло, у кого-то есть в спонсорах серьезные олигархи – как, допустим, Лисин в Стрелковом союзе. Он этим увлекается, ему это интересно. Не факт, что от этого федерации прямо-таки очень хорошо: мы знаем разные истории о том, как спортсменки во время каких-то сборов или соревнований селились в мотеле для дальнобойщиков или травились чем-то – лет семь назад такая история была… Это, конечно, тоже показательно того, что у достаточно обеспеченного человека, олигарха, люди вынуждены выживать на сборах на какие-то смешные деньги.

Поэтому сам по себе приход богатого человека в тот или иной вид спорта не означает еще автоматически, что будут получены хорошие результаты. Это в результат еще не конвертируется. А уж когда спонсоры приходят по разнарядке сверху, тут мы результата не видим.

Сама по себе идея того, что спонсор может приходить по разнарядке, неправильна. Ведь для чего спонсоры в мире приходят в спортивные объединения или заключают индивидуальный контракт с каким-то спортсменом? Когда этот спортсмен выигрывает, одерживает победы, он чаще мелькает в СМИ, по телевизору, и поэтому то, что он рекламирует, и с точки зрения имиджа улучшается, и с точки зрения продаж увеличивается. Поэтому спонсорам очень выгодно вкладываться в спортсменов. Это и имиджево правильно, что ты вкладываешь деньги в поддержку спорта, и полезно с точки зрения бизнеса.

А что происходит у нас? У нас если спонсоры вкладываются, то начинают чего-то в ответ требовать.

Вот банк ВТБ, например, был одним из спонсоров Международной легкоатлетической федерации. Когда начались трения из-за того, что российские спортсмены находились на допинге, ВТБ начал говорить: а, они гнобят наших спортсменов, так не будем же больше их спонсировать! То есть, спонсорская помощь была обусловлена тем, что федерация покрывала допинг, что ли? А как иначе это понимать? Смешная, конечно, получается история. И виден очень характерный момент: эта поддержка не была выгодна самому спонсору. Если бы спонсору было выгодно, он бы никогда с этого не «соскочил». Значит, выгоды не было, а было только политическое решение. И так к спонсорству относятся очень многие.

Например, одна из компаний «большой тройки» в области мобильной связи (не могу называть лишнего) была одним из спонсоров Олимпиады в Сочи. И когда Олимпиада закончилась, на условиях анонимность представитель топ-менеджмента компании мне говорил: «Слушай, мы столько денег потратили в пустоту! Мы ни во что такое в ближайшее время вкладываться не будем». Однако, насколько я видел, в связи с чемпионатом мира по футболу в 2018 году эта компании опять фигурирует где-то в предполагаемых спонсорах. Значит, опять в приказном порядке она станет спонсором.

То есть, в России люди не видят в спонсорстве экономического смысла. Кончено, лучше, чтобы они давали деньги на спорт, чем на неизвестно что. Но вот рынка здесь нет абсолютно никакого», – объяснил Николай Яременко.

Он подчеркнул, что обычно спонсор вкладывается в перспективного спортсмена или в ту федерацию, где есть потенциальные победители – и получает прибыль. Но в России и в этом случае бывают сложности.

«Допустим, была Елена Исинбаева и ее спонсоры, китайцы и не только. И не так важно ей было, выиграет ли она – намного важнее был контракт, который был подписан со спонсорами, а уж в нем на случай победы были прописаны бонусы. Условно говоря, полтора миллиона в год она получает базово, а столько-то сверх того – если будет золотая медаль. Поэтому для спортсменов очень важно, когда они лишаются коммерческих стартов.

Я общался, например, с Шубенковым (это талантливый российский бегун), и он рассказывал, чего лишился из-за того, что вследствие допинг-скандалов и допинг-подозрений в адрес всей российской сборной он простаивает. То есть, существуют спонсоры, которые находятся с атлетом постоянно, работают вдолгую, а есть спонсоры, входящие в общий пул перед теми или иными событиями. И история с Шубенковым и его непоездкой на Олимпиаду связана именно с временными спонсорами. То есть, при своих спонсорах он остался, но недополучил прибыль.

Вообще, когда спонсоров находит менеджер, и умеет их заинтересовать, механизм работает. А когда мы говорим о «спущенных сверху» спонсорах, государственных спонсорах каких-то клубов, или команд, то надо признать, что я не знаю ни одного примера, чтобы их участие привело к успеху, в том числе и к успеху команды», – добавил эксперт.