Топ новостей 26 апреля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня почти половина опрошенных россиян поддержали отставку Дмитрия Медведева, Россия вновь заняла низкие позиции в рейтинге свободы прессы, а ФСБ рассказала о предотвращенном на Сахалине теракте.

18% россиян выступили за отставку Дмитрия Медведева, еще 27% – «скорее за». Уровень доверия премьеру резко снизился до 3%. В основном не доверяют Медведеву 33% опрошенных, а «совершенно не доверяют» премьеру 19%. Кремль связал падение рейтингов премьера с его «сложной» работой, а пресс-секретарь Медведева и вовсе назвала опрос политическим заказом. В ответ проводивший опрос «Левада-центр» потребовал от Тимаковой извинений, но та заявила, что не будет вступать с центром в полемику.

Медведев не может уйти с поста премьера.

Ведь ему нужно теперь содержать поместья,виноградники,уточку кормить.

Где ж он харчеваться будет?😀 — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 26 апреля 2017 г.

«Левада-центр»: Тимакова должна извиниться за «лживое утверждение» о заказном опросе pic.twitter.com/MiAde2zpXr — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 26 апреля 2017 г.

Любой опрос это заказ, заказ общества! И хорошо, что г-жа Тимакова ознакомилась с результатами этого опроса - будет что обсудить с неДимоном https://t.co/FT7OmnEIkV — Sergey Aleksashenko (@Saleksashenko) 26 апреля 2017 г.

Реджеп Эрдоган заявил, что ситуация в Сирии не разрешится, пока президент страны остается у власти, так как тот «направил против своего народа танки, пушки, химическое оружие и истребители». Эрдоган передал слова Владимира Путина об Асаде: «Эрдоган, не пойми меня неправильно, я не сторонник Асада и я не его адвокат». В Кремле заметили ,что это не означает перемен в позиции России по Сирии. «Путин, не являясь адвокатом Асада, является адвокатом международного права и защитником международного права», - отметил Дмитрий Песков.

Реджеп Т. Эрдоган с сирийцем Адель Хамидом Аль-Юсефом, чьи 9-месячные дети, жена, и еще 13 родственников погибли в результате химической атаки в Хан-Шейхуне

Эрдоган заявил об изменении позиции России по Асаду. Но так это или нет - мир должен услышать от Москвы, а не от президента другой страны. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 апреля 2017 г.

Россия вновь оказалась на 148-е месте из 180 в рейтинге свободы прессы «Репортеров без границ». РБГ заявила, что в стране давление на СМИ «продолжает усиливаться». Россию в рейтинге опередили Украина (102-е место), Зимбабве (128), Венесуэла (137) и Гондурас (140). Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин отметил, что уровень свободы СМИ в России «абсолютно устраивает» его ведомство, и призвал «не обращать внимания на ту галиматью, которую пишет эта никому не известная организация».

Всемирный рейтинг свободы прессы 2017: никогда ещё ситуация со свободой прессы не была столь угрожающей https://t.co/jxAnsN4va2 #RSFindex pic.twitter.com/c7A11dU2Bj — Репортеры без границ (@RSF_ru) 26 апреля 2017 г.

ЦИК считает, что после отмены открепительных удостоверений явка на выборах президента в 2018 году повысится на число от 5 до 20 миллионов избирателей или до 82%. Избирателям предложат не позднее, чем за пять дней до выборов, прийти на любой участок для голосования, либо подать заявление о голосовании на удобном участке через портал госуслуг.

ЦИК отказывается от предоставления возможности избирателю проголосовать на любом УИКе в день голосования без предварительной регистрации — ИА Закон (@zakon_agency) 26 апреля 2017 г.

ЦИК России обещает опубликовать списки избирателей, с учётом закона о персональных данных. Это хорошая новость для наблюдателей. — Grigory Melkonyants (@melkonyants) 26 апреля 2017 г.

ФСБ предотвратила теракт в общественном месте на Сахалине и задержала двоих сторонников группировки «Исламского государство» (запрещена в РФ). Один из них оказался выходцем из Средней Азии, второй - россиянином. У террористов изъяли самодельную бомбу и пропагандистские материалы ИГ. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

В Бурятии при выполнении планового учебного полета в районе полигона Телемба разбился истребитель МиГ-31, оба летчика катапультировались. Истребитель упал в безлюдном месте. Летчики не пострадали. По данным Минобороны, сегодня звено истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке в боевом снаряжении совершило длительный перелет на аэродром Домна в Забайкалье.

под Читой разбился Миг-31, а если завтра война с НАТО? вон, американские F-35 на подступах к Петербургу — недруги за бугром (@Lndcalling) 26 апреля 2017 г.

Мосгорсуд признал законным домашний арест до 15 июля Алексею Улюкаеву, но разрешил ему утренние прогулки. Адвокаты просили разрешить экс-министру выходить на прогулку утром и вечером по два часа. Суд постановил разрешить Улюкаеву двухчасовые прогулки утром с 7 до 9 часов.

Алексей Улюкаев в Басманном суде 12 апреля 2017 Андрей Любимов / АГН "Москва"

Смягчён режим домашнего ареста А.Улюкаеву - суд разрешил ему ежедневные прогулки по утрам.



Экс-министру полагаются поблажки. — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 26 апреля 2017 г.

Юрий Чайка предложил расширить перечень сайтов, которые можно блокировать без решения суда, добавив ресурсы, которые возбуждают национальную рознь и оправдывают терроризм. «Считаем, что и на них должен быть распространен порядок блокировки во внесудебном порядке», —отметил он на заседании Совета Федерации.

Такое впечатление, что Ростелеком безо всяких законов и предписаний прокуратуры начал блокировать анонимайзеры — все стало жутко тормозить ( — Victor Korb (@Victor_Korb) 26 апреля 2017 г.

Владимир Путин призвал правительство следить за соблюдением закона при расселении пятиэтажных домов в Москве, чтобы улучшить жилищные условия людей, которые проживают в «хрущевках». «Но, безусловно, это должно быть сделано таким способом, такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан, прежде всего права на собственность», — отметил он. Президент заявил, что все предложения по расселению должны быть реализованы добровольно.

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Никаких экспериментов по строительству деревянных домов для переселения пятиэтажек в Москве проводиться не будет. Это информационная утка — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 апреля 2017 г.

Антон Долин о связи между сносом пятиэтажек и кинематографом Андрея Звягинцева: pic.twitter.com/pTCumZ0bkQ — Sam Klebanov (@SamKlebanov) 26 апреля 2017 г.

В Ставрополе на Илью Варламова дважды напали неизвестные. Оба раза блогера облили зеленкой. Первое нападение произошло в аэропорту, второе - когда Варламов начал снимать местный микрорайон. «Нас преследуют, таранят машину, уже напали такого бандитского вида люди», — рассказал он.

Илью Варламова в Ставрополе второй раз за день облили зелёнкойhttps://t.co/1BqOFWtuvK pic.twitter.com/MRQUPuPLd5 — Лентач (@the_lentach) 26 апреля 2017 г.

Чтобы опровергнуть слова "Ставрополь непригоден для жизни" "ставропольские патриоты" под носом у ментов облили Варламова зеленкой и избили pic.twitter.com/z4sFuh0iC4 — Георгий Албуров (@alburov) 26 апреля 2017 г.

Встреча блогера Варламова в аэропорту Ставрополя обошлась мэрии города: pic.twitter.com/nMenW4oCzl — Иocиф Лeвинcoн (@Osya_Levinson) 26 апреля 2017 г.