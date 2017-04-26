Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» и группа китайских компаний заключили контракты на сумму около 1 млрд долл.

26 апреля 2017 года в Пекине (Китай) Топливная компания Росатома «ТВЭЛ», Китайская корпорация ядерно-энергетической промышленности (CNEIC) и Цзянсунская корпорация ядерной энергетики (JNPC) подписали пакет контрактных документов на поставку российского ядерного топлива, циркониевых комплектующих для тепловыделяющих сборок (ТВС) и оказание инжиринговых услуг для энергоблоков АЭС «Тяньвань» на сумму около 1 млрд долларов. Об этом сообщил департамент информационной политики и коммуникаций АО «ТВЭЛ».

Заключение контрактов состоялось в рамках визита делегации АО «ТВЭЛ» во главе с президентом Юрием Олениным в Китайскую Народную Республику.

В ходе встречи с руководством компаний JNPC, CNEIC, CNNP и CNFC Юрий Оленин отметил успешное сотрудничество России и Китая в атомной сфере. «На протяжении многих лет АО «ТВЭЛ» обеспечивает бесперебойные поставки высокоэффективного и безопасного топлива и комплектующих для блоков Тяньваньской АЭС, - подчеркнул он. - Наше сотрудничество не ограничивается поставками топлива. Мы оказываем услуги по сопровождению эксплуатации топлива и по переводу блоков на более экономичные топливные циклы».

Согласно подписанному пакету контрактных документов, АО «ТВЭЛ» осуществит поставку в КНР циркониевых комплектующих ТВС, дополнительных партий топлива для энергоблока №1 и дополнительных ТВС-2М для энергоблока №2 АЭС «Тяньвань», а также окажет инжиниринговые услуги для блоков №1 и №2 очереди станции.