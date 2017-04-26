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26 апреля 2017, 15:37
Госдума законотворчество Минприроды охрана лесов Рослесхоз экология
Святослав Забелин, Мария Мстиславская

Мертвый лес взамен утраченного

Рыжий кот в лесу
Рыжий кот в лесу

Государственные корпорации будут обязаны восстанавливать леса, уничтоженные в результате их деятельности. Такие поправки в Лесной кодекс подготовило Минприроды России при участии Россельхоза.

Документ, предусматривающий компенсации потерь лесного фонда, направлен на согласование в профильные ведомства. Ранее высказанную в нем идею решение поддержали члены оргкомитета по проведению Года экологии в России.

Документ, в частности, предполагает, что государственные и частные компании должны будут восстановить леса, которые были вырублены при разработке месторождений полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, прокладке дорог, линий электропередачи, а также при переводе земель лесного фонда в другие категории. Как пояснил газете «Известия» глава Минприроды Сергей Донской, в правительстве прорабатывается законопроект об обязательном восполнении вырубленных лесов всеми участниками лесозаготовительного процесса. 

«Речь идет также и о государственных корпорациях, в том числе РЖД и «Росавтодоре»», – приводит газета слова министра. По его оценке, подготовка законопроекта завершится в конце мая, и документ будет внесен в Госдуму еще в рамках весенней сессии.

По словам спецпредставителя президента по экологии и транспорту Сергея Иванова, в настоящее время лесные ресурсы используются неудовлетворительно, так, что это не приносит прибыль государству. Однако вскоре для лесного хозяйства будет введен принцип «за 1 гектар вырубок – 1 гектар посадок».

 
Питомник для выращивания хвойных пород

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Святослав Забелин,сопредседатель Совета международной общественной организации «Международный социально-экологический союз». По его мнению, сама по себе идея восстановления уничтоженных лесов хороша, однако этот процесс куда сложнее, чем просто посадки.

«Идея о восстановлении лесов, уничтоженных в результате деятельности компаний, сама по себе хорошая. Но тут вопрос в технологиях восстановления.

Если леса были уничтожены – в результате ли деятельности компаний или в результате лесных пожаров, например, – и стоит о вопрос, о том, что делать с этой землей, я бы как биолог сказал, что лучше все оставить в покое. Просто не ездить там, ничего не делать, может быть, даже придать этой территории какой-то охранный статус. И если этот кусок земли оставить в покое, это будет лучше всего для всей биосферы.

Нужно ли высаживать взамен леса на других территориях? Не знаю. К сожалению, практика в этой области у нас такова, что посадки монокультурны. То есть, сажают либо одни елки, либо одни сосны, а это неправильно. Это – чисто производственный подход, пригодный лишь для того, чтобы вырастить то, что однажды можно будет спилить, срубить и как-то использовать. А с точки зрения биосферы в этом пользы нет.

С точки зрения биосферы полезно было бы, если бы начал восстанавливаться тот лес, который есть вокруг. Сгорело там или вырубили – неважно, если эту землю не трогать, березы, осины, сосны там сами взойдут, ели тоже. Конечно, растительность сильно зависит от региона, но, тем не менее, с точки зрения биосферного регулирования лучше, чтобы территорию, которая был так или иначе повреждена, оставили в покое. Тогда там будет расти что-то нормальное, живое, а не будет вестись производство древесины для промышленности. Если вы выезжаете за город, вы наверняка видите эти посадки: в них нет ни подлеска, ни птиц, ни зверей – ничего. Это абсолютно неполноценные леса, к сожалению.

Я не считаю, что сажать деревья не нужно: конечно, нужно. Сейчас, например, идет очень интересный проект «Дубы России». Если сейчас территорию, на которой эти дубы посадили, не станут трогать, будет замечательно. Потому что эти дубы должны вырасти под пологом какой-нибудь березы, сосны или еще чего-то, что само по себе взошло. А вообще вырастить полноценный смешанный лес трудно. Я пробовал – и, честно говоря, не получилось. Но потом сойка туда прилетела, стала носить желуди; потом появились белки, и в этом искусственном лесу появились орехи. Так что, как я понимаю, дубово-ореховый лес будет сменой того смешанного леса, что я насадил руками.

Это, конечно, когда еще будет! Но вот это и есть естественный процесс. Лес будет более разнообразным – птицы, звери его таким сделают. А посадками по той технологии, которая сейчас используется, с елками, высаженными квадратно-гнездовым методом, мы леса не получим, это будет только сырье для деревообрабатывающей промышленности. Хотя можно в разных регионах найти породы деревьев, которые в той или иной местности стоило бы сажать. Те же дубы сажать надо – соек на нас всех, извините, уже не хватит. Но квадратно-гнездовые сосняки и ельники – к сожалению, мертвые.

Есть ли технология высадки потенциально полноценного леса? Ну, вот «Гринпис» распространяет пакетики со специально подобранными семенами, чтобы выращивать смешанный лес. И да, восстанавливать нужно именно смешанный лес – по крайней мере, у нас, в России. Смешанный, а не монокультуры «в перспективе промышленного использования». Квадратно-гнездовой метод, в сущности, не нужен: те же сосны и сами взойдут, если рядом есть сосны. А посадки такого типа – это просто бессмысленная трата денег.

 
Лесной пожар / pixabay.com

И даже если речь идет о больших территориях – допустим, много леса выгорело, – лучше оставлять их в покое, не вмешиваться. Ну, наверно, можно вытащить оттуда обгоревшие бревна. Хотя я и бы и этого не стал делать – просто больше никого бы туда не пускал, пусть останется как есть и само зарастает. А квадратно-гнездовое восстановление, на мой взгляд, – это абсурд», – сказал Святослав Забелин.

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