Анатолий Артамонов: Нужно, чтобы у каждого был интерес показывать лучший результат

Автор «калужского чуда», губернатор Калужской области Анатолий Артамонов убежден, что для полноценного развития регионов следует изменить региональную политику на федеральном уровне. О том, что именно стоило бы исправить, чтобы превратить дотационные территории в донорские, о сотрудничестве области с Белоруссией и о том, что он мог бы назвать своим любимым инвестиционным проектом, один из самых успешных российских губернаторов рассказал в интервью обозревателю «Полит.ру» Андрею Щербакову.

Андрей Щербаков:

На последнем Гайдаровском форуме Вы участвовали в дискуссии о региональной политике. Как, по Вашему мнению, мнению опытного управленца и человека, достигшего реальных успехов, нужно изменить государственную политику именно в этой части – в региональной политике?

Анатолий Артамонов:

Если сказать коротко, то я бы так устроил все в государстве, чтобы у каждого был интерес показывать лучшие результаты. И чтобы эти результаты не только в моральном плане были бы оценены, но от этого получала бы дивиденды территория, которая добивается успеха. Вот это надо обязательно делать. Президент это понимает великолепно. Он уже в нескольких посланиях говорил, что надо поощрять регионы, которые стремятся к своему развитию. Председатель правительства на съезде «Единой России» сказал, что надо, чтобы было как можно больше самодостаточных регионов. Движение в этом направлении есть. Не такое быстрое, но есть. Больше пока сказать ничего не могу. Всю эту дискуссию вы наблюдаете, я надеюсь. Она не бесследна и не напрасна.

Андрей Щербаков:

А чем, в таком случае, Вы могли бы объяснить сокращение числа регионов-доноров?

Анатолий Артамонов:

Тем, что эта политика проводилась неаккуратно.

Андрей Щербаков:

Имеется в виду главным образом финансово-экономический блок?

Анатолий Артамонов:

Да, не все продумано. Мы у себя, например, кое-что делаем «с точностью до наоборот». Если мы видим, что на территории какого-то муниципалитета собирается достаточное количество налогов, мы их все оставляем там. Чтобы туда не дотацию давать, а чтобы он те налоги, которые ему оставили, старался приумножить. Мы нормативы оставляем, а уж под эти нормативы, будь добр, собери то, что у тебя там есть. Или еще побольше заработай. И если бы такой же подход был и в отношении регионов, тогда мы бы тут начали бегать и суетиться, как бы побольше денег заработать. А сегодня во многих случаях мы видим, что за «достижение» считается поехать куда-то на федеральный уровень и добиться хорошей резолюции. Это – путь в никуда, просто в никуда.

Андрей Щербаков:

Вы упомянули, что изучали белорусский опыт. Не могли бы более подробно рассказать об этом? О связях с Республикой Беларусь и истории взаимодействия?

Анатолий Артамонов:

Когда мы с нашими белорусскими коллегами общаемся, у нас постоянно идет дискуссия. Я не совсем согласен в том, как там происходит построение экономики. Они оставили очень многое из социалистических принципов. Я их все время спрашиваю: «Зачем вы за государственные деньги строите гостиницы, магазины? Вам деньги потратить некуда?» А вот что можно было бы взять в качестве положительного примера: они более гибкие с точки зрения решения разных формальностей, поэтому к ним очень активно идут зарубежные инвесторы. Инвесторы Белоруссию любят, как и Китай. Потому что в Китае приходит инвестор и говорит: «Я хочу построить здесь завод по производству холодильников». А у них есть люди, которые обладают властными полномочиями и имеют возможность принять немедленно решение. И все, иди и строй. У нас же единственное спасение – индустриальный парк, потому что там я становлюсь хозяином. И там я могу принять такое решение без всяких конкурсных процедур и так далее. Но если участок земли принадлежит муниципалитету или региону, то на его предоставление уйдут годы. А если он находится в федеральной собственности, то решить вопрос практически невозможно. Страна – наша, но разместить предприятие или инвестиционный проект на земле, которая находится в федеральной собственности, сложно. Проще разместить в другой стране. Вот в чем беда и в чем отличие. А в Белоруссии есть такие полномочия. Но там президент держит все под своим личным контролем, страна-то небольшая. Сказал он: «Можно!» – и все начинают строить. Не то что сначала прокурор сказал, что что-то неправильно, потом ОБЭП прибежал, потом – ФСБ, и все начинают искать: а кто предоставил этот участок? Неважно, что для полезного дела, важно, что кто-то нарушил закон и этого человека надо посадить.

Андрей Щербаков:

А как бы Вы оценили перспективы развития сотрудничества с Белоруссией в экономической и, возможно, в культурной сферах?

Анатолий Артамонов:

Нам сотрудничать, с одной стороны, легко: мы можем покупать то, что они производят – и технику, и продовольствие. А с другой стороны, это довольно сложно. У нас, допустим, работают несколько белорусских строительных компаний. Трудяги – просто слов нет! Но есть ограничения по вывозу капитала – у них есть затруднения с тем, чтобы, допустим, взять деньги в белорусском банке, тут построить и продать. Казалось бы, ничего страшного нет: построим, продадим и обратно в банк вернем. Но этот процесс очень жестко контролируется. В этом плане им работать довольно сложно, у нас есть несовпадение нормативной базы.

Вообще, когда мы проводим с ними переговоры, иногда возникают ассоциации с нашим социалистическим прошлым. Бывают какие-то моменты… Хотя я могу сказать, что это обязательные люди, честные насчет выполнения договоренностей. Работать с ними надо, и мы уделяем этому очень большое внимание. У нас там есть свое представительство, мы хотим развивать связи с этой республикой. Чтобы наши инвестиции приходили туда, их инвестиции – сюда. Туристические возможности тоже надо использовать. Сегодня наши государственные и муниципальные служащие охотно едут отдыхать в белорусские санатории, медицинский туризм развивается. Набор санаторных услуг там такой, какой был в наших советских санаториях, и чуть ли не пятиразовое питание. И все это – за копейки.

Андрей Щербаков:

Полуличный вопрос, Анатолий Дмитриевич, из всего многообразия того, что Вами сделано, какой инвестиционный проект у Вас самый любимый? Именно инвестиционный. А может, и не только инвестиционный.

Анатолий Артамонов:

Знаете, это все равно, что спросить родителя о его детях, чтобы он сказал: «Вот этот ребенок – мой самый любимый». Вряд ли я смогу Вам ответить. Узнают инвесторы – будут на меня обижаться. Они и так думают, что кто-то другой самый любимый, хотя я все время их успокаиваю, что таких любимчиков у меня нет. А если сказать как-то по-другому…

Понимаете, я регионом стараюсь управлять так, как будто это корпорация, которая мне принадлежит. Все, что здесь есть – это все мое, родное. Я к этому так отношусь. Я очень не жадный с точки зрения расходования своих собственных денег, не особенно подсчитываю, выгодно мне это или не выгодно. Я постоянно размещаю деньги на счетах, в убыток. То так их переместят, то так. И меня это совершенно не волнует. Но за каждую бюджетную копейку я буду драться до последнего. Поэтому самый любимый инвестиционный проект для меня – это проект «Развитие Калужской области».

Редакция «Полит.ру» выражает благодарность за интервью губернатору Калужской области Анатолию Артамонову, министру внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олегу Калугину и пресс-службе губернатора.