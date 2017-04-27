Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
27 апреля 2017, четверг, 11:43
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
27 апреля 2017, 10:45
Калужская область

Анатолий Артамонов: Нужно, чтобы у каждого был интерес показывать лучший результат

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
kaluga.bezformata.ru

Автор «калужского чуда», губернатор Калужской области Анатолий Артамонов убежден, что для полноценного развития регионов следует изменить региональную политику на федеральном уровне. О том, что именно стоило бы исправить, чтобы превратить дотационные территории в донорские, о сотрудничестве области с Белоруссией и о том, что он мог бы назвать своим любимым инвестиционным проектом, один из самых успешных российских губернаторов рассказал в интервью обозревателю «Полит.ру» Андрею Щербакову.

Андрей Щербаков:

На последнем Гайдаровском форуме Вы участвовали в дискуссии о региональной политике. Как, по Вашему мнению, мнению опытного управленца и человека, достигшего реальных успехов, нужно изменить государственную политику именно в этой части – в региональной политике?

Анатолий Артамонов:

Если сказать коротко, то я бы так устроил все в государстве, чтобы у каждого был интерес показывать лучшие результаты. И чтобы эти результаты не только в моральном плане были бы оценены, но от этого получала бы дивиденды территория, которая добивается успеха. Вот это надо обязательно делать. Президент это понимает великолепно. Он уже в нескольких посланиях говорил, что надо поощрять регионы, которые стремятся к своему развитию. Председатель правительства на съезде «Единой России» сказал, что надо, чтобы было как можно больше самодостаточных регионов. Движение в этом направлении есть. Не такое быстрое, но есть. Больше пока сказать ничего не могу. Всю эту дискуссию вы наблюдаете, я надеюсь. Она не бесследна и не напрасна.

Андрей Щербаков:

А чем, в таком случае, Вы могли бы объяснить сокращение числа регионов-доноров?

Анатолий Артамонов:

Тем, что эта политика проводилась неаккуратно.

Андрей Щербаков:

Имеется в виду главным образом финансово-экономический блок?

Анатолий Артамонов:

Да, не все продумано. Мы у себя, например, кое-что делаем «с точностью до наоборот». Если мы видим, что на территории какого-то муниципалитета собирается достаточное количество налогов, мы их все оставляем там. Чтобы туда не дотацию давать, а чтобы он те налоги, которые ему оставили, старался приумножить. Мы нормативы оставляем, а уж под эти нормативы, будь добр, собери то, что у тебя там есть. Или еще побольше заработай. И если бы такой же подход был и в отношении регионов, тогда мы бы тут начали бегать и суетиться, как бы побольше денег заработать. А сегодня во многих случаях мы видим, что за «достижение» считается поехать куда-то на федеральный уровень и добиться хорошей резолюции. Это – путь в никуда, просто в никуда.

Андрей Щербаков:

Вы упомянули, что изучали белорусский опыт. Не могли бы более подробно рассказать об этом? О связях  с Республикой Беларусь и истории взаимодействия?

Анатолий Артамонов:

Когда мы с нашими белорусскими коллегами общаемся, у нас постоянно идет дискуссия. Я не совсем согласен в том, как там происходит построение экономики. Они оставили очень многое из социалистических принципов. Я их все время спрашиваю: «Зачем вы за государственные деньги строите гостиницы, магазины? Вам деньги потратить некуда?» А вот что можно было бы взять в качестве положительного примера: они более гибкие с точки зрения решения разных формальностей, поэтому к ним очень активно идут зарубежные инвесторы. Инвесторы Белоруссию любят, как и Китай. Потому что в Китае приходит инвестор и говорит: «Я хочу построить здесь завод по производству холодильников». А у них есть люди, которые обладают властными полномочиями и имеют возможность принять немедленно решение. И все, иди и строй. У нас же единственное спасение – индустриальный парк, потому что там я становлюсь хозяином. И там я могу принять такое решение без всяких конкурсных процедур и так далее. Но если участок земли принадлежит муниципалитету или региону, то на его предоставление уйдут годы. А если он находится в федеральной собственности, то решить вопрос практически невозможно. Страна – наша, но разместить предприятие или инвестиционный проект на земле, которая находится в федеральной собственности, сложно. Проще разместить в другой стране. Вот в чем беда и в чем отличие. А в Белоруссии есть такие полномочия. Но там президент держит все под своим личным контролем, страна-то небольшая. Сказал он: «Можно!» – и все начинают строить. Не то что сначала прокурор сказал, что что-то неправильно, потом ОБЭП прибежал, потом – ФСБ, и все начинают искать: а кто предоставил этот участок? Неважно, что для полезного дела, важно, что кто-то нарушил закон и этого человека надо посадить.

Андрей Щербаков:

А как бы Вы оценили перспективы развития сотрудничества с Белоруссией в экономической и, возможно, в культурной сферах?

Анатолий Артамонов:

Нам сотрудничать, с одной стороны, легко: мы можем покупать то, что они производят – и технику, и продовольствие. А с другой стороны, это довольно сложно. У нас, допустим, работают несколько белорусских строительных компаний. Трудяги – просто слов нет! Но есть ограничения по вывозу капитала – у них есть затруднения с тем, чтобы, допустим, взять деньги в белорусском банке, тут построить и продать. Казалось бы, ничего страшного нет: построим, продадим и обратно в банк вернем. Но этот процесс очень жестко контролируется. В этом плане им работать довольно сложно, у нас есть несовпадение нормативной базы.

Вообще, когда мы проводим с ними переговоры, иногда возникают ассоциации с нашим социалистическим прошлым. Бывают какие-то моменты… Хотя я могу сказать, что это обязательные люди, честные насчет выполнения договоренностей. Работать с ними надо, и мы уделяем этому очень большое внимание. У нас там есть свое представительство, мы хотим развивать связи с этой республикой. Чтобы наши инвестиции приходили туда, их инвестиции – сюда. Туристические возможности тоже надо использовать. Сегодня наши государственные и муниципальные служащие охотно едут отдыхать в белорусские санатории, медицинский туризм развивается. Набор санаторных услуг там такой, какой был в наших советских санаториях, и чуть ли не пятиразовое питание. И все это – за копейки.

Андрей Щербаков:

Полуличный вопрос, Анатолий Дмитриевич, из всего многообразия того, что Вами сделано, какой инвестиционный проект у Вас самый любимый? Именно инвестиционный. А может, и не только инвестиционный.

Анатолий Артамонов:

Знаете, это все равно, что спросить родителя о его детях, чтобы он сказал: «Вот этот ребенок – мой самый любимый». Вряд ли я смогу Вам ответить. Узнают инвесторы – будут на меня обижаться. Они и так думают, что кто-то другой самый любимый, хотя я все время их успокаиваю, что таких любимчиков у меня нет. А если сказать как-то по-другому…

Понимаете, я регионом стараюсь управлять так, как будто это корпорация, которая мне принадлежит. Все, что здесь есть – это все мое, родное. Я к этому так отношусь. Я очень не жадный с точки зрения расходования своих собственных денег, не особенно подсчитываю, выгодно мне это или не выгодно. Я постоянно размещаю деньги на счетах, в убыток. То так их переместят, то так. И меня это совершенно не волнует. Но за каждую бюджетную копейку я буду драться до последнего. Поэтому самый любимый инвестиционный проект для меня – это проект «Развитие Калужской области».

Редакция «Полит.ру» выражает благодарность за интервью губернатору Калужской области Анатолию Артамонову, министру внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олегу Калугину и пресс-службе губернатора.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Счетчики электроэнергии
За электричество для ЛНР россияне заплатят ростом тарифов
Исаакиевский собор
СМИ узнали про беседу патриарха Кирилла с Путиным о передаче Исаакия
Дональд Трамп демонстрирует подписанный указ
Трамп пообещал не прекращать действие соглашения о NAFTA
Бои в Сирии
СМИ рассказали об указаниях по теракту 9 мая из Сирии
Белый дом
Белый дом представил крупнейшую налоговую реформу в истории США
11:40 Захарова предложила символ восстановления отношений между Россией и США
11:25 В Вашингтоне изложили стратегию Трампа в отношении КНДР
11:23 В Калининграде задержаны 12 членов террористической организации
11:01 В Госдуму внесен законопроект об ужесточении контроля за продажей SIM-карт
10:59 СМИ сообщили об ударе Израиля в районе аэропорта Дамаска‍

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Динара Сафина
Динара Сафина
27 апреля 1986 года родилась Динара Сафина, теннисистка.
10:37 За электричество для ЛНР россияне заплатят ростом тарифов
10:30 Трамп разрешил Пентагону увеличить контингент в Ираке и Сирии
09:58 В Совфеде прокомментировали возможность ядерного удара США по России‍
09:45 Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации‍
09:43 Американскому университету подарили миллион жуков-долгоносиков
09:42 СМИ узнали про беседу патриарха Кирилла с Путиным о передаче Исаакия
09:19 Следователи установили личность застреленной в Москве адвоката‍
09:18 Фигуранты дела о покушении на Рамзана Кадырова признали вину
09:07 Стивен Сигал попал в базу данных «Миротворца»
08:57 Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
08:42 Белый дом представил крупнейшую налоговую реформу в истории США
08:28 СМИ рассказали об указаниях по теракту в День Победы в Москве из Сирии
08:11 Кремль не подтвердил встречу Путина и Трампа в мае
07:57 Трамп пообещал не прекращать действие соглашения о NAFTA
26.04 20:57 СМИ узнали о масштабных сокращениях в центральном аппарате «Газпрома»
26.04 20:43 В Пхеньяне допустили превентивный военный удар по США
26.04 20:18 Движение аэроэкспрессов до Внуково останавливалось из-за упавшего дерева
26.04 19:57 Умер режиссер «Молчания ягнят»
26.04 19:51 Суд арестовал недвижимость экс-главы Марий Эл Маркелова
26.04 19:36 США испытали межконтинентальную ракету
26.04 19:24 Эксперты назвали перегруз причиной крушения Ту-154 под Сочи
26.04 19:02 Россия вывела с базы «Хмеймим» в Сирии половину своей авиагруппировки
26.04 18:35 Иванов рассказал шутку Путина про российские дрова для Германии
26.04 18:34 «Открытая Россия» будет судиться с ГП из-за признания «нежелательной»
26.04 18:17 СМИ сообщили о развале Мирзиеевым «триумвирата» в Узбекистане
26.04 18:03 «Открытая Россия» признана нежелательной организацией
26.04 17:51 На блогера Варламова снова напали в Ставрополе
26.04 17:43 Путин в шутку попросил Медведева провести воспитательную работу с Мединским
26.04 17:19 Россия приняла приглашение МОК участвовать в зимней Олимпиаде-2018
26.04 17:10 Тимакова отказалась от дискуссий с «Левадой»
26.04 17:03 Дадина оштрафовали на 15 тысяч за пикет у здания МВД
26.04 16:43 Путин назвал условие господдержки проектов по импортозамещению
26.04 16:26 Иванов предрек РФ судьбу экспортера пресной воды
26.04 16:08 Матвиенко назвала алкоэнергетики «гадостью»
26.04 16:03 «Левада» призвал Тимакову извиниться за слова о заказном опросе про Медведева
26.04 15:46 Саркози заявил о намерении голосовать за Макрона во втором туре выборов
26.04 15:40 ГП предложила ввести контроль расходов бывших чиновников
26.04 15:18 Зонд «Кассини» пролетел между Сатурном и его кольцами
26.04 15:03 Полтавченко пообещал помочь «органам» выяснить полную стоимость «Зенит Арены»
26.04 14:46 В Самаре разрушающиеся дома закроют заборами к ЧМ-2018
26.04 14:35 Мизулина рассказала о связи детской порнозависимости с бесплодием
26.04 14:26 Путин призвал соблюдать права граждан при расселении пятиэтажек
26.04 14:16 Чайка предложил блокировать националистические сайты без решения суда
26.04 14:01 Тимакова назвала опрос о Медведеве политическим заказом
26.04 13:49 В Госдуме предложили установить уголовное наказание за похищение невест
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.