Эксперт Аналитического центра МГИМО Леонид Гусев: В перспективе решение о развитии атомной энергетики в ЮАР будет зависеть от внутриполитической повестки

Соглашение, подписанное в 2014 году между министерством энергетики ЮАР и госкорпорацией "Росатом", предусматривающее сотрудничество в области атомной энергетики, является "незаконным и должно быть аннулировано". Такое решение принял Высокий суд провинции Западный Кейп. Основанием для решения суд назвал отсутствие согласия парламента страны на подписание соглашения.

Председатель совета директоров Корпорации ЮАР по ядерной энергии Келвин Кемм заявил в интервью ТАСС, что не видит значительных последствий этого решения для реализации атомной программы ЮАР по строительству 9,6 ГВт атомных мощностей. "Я не вижу последствий. Аналогичные соглашения подписаны с Китаем, Францией, Южной Кореей. Это просто попытка антиядерного лобби похоронить проект. Мы продолжаем работать с заинтересованными российскими организациями", - цитирует ТАСС чиновника.

Леонид Гусев, эксперт Аналитического центра МГИМО (У) МИД РФ:

Сооружение атомной станции, а тем более реализация крупномасштабной программы по строительству нескольких АЭС, как это планируется в ЮАР, - это всегда достаточно политизированный вопрос, и отношение к таким проектам зачастую интенсивно эксплуатируется политическими силами, используется как инструмент в политической борьбе. В случае Южно-Африканской Республики в обсуждении атомного проекта свою роль играют и внешние, и внутренние игроки. Если немного последить за новостями на эту тему, можно увидеть, какие острые дебаты там разворачиваются не просто о том, кто из мировых атомных гигантов будет участвовать в программе, но и о том, нужна ли вообще стране атомная энергетика (это при том, что именно в ЮАР с 1984 года успешно работает единственная в Африке АЭС «Коберг»). И вердикт суда, то, что зацепились именно за процедурный вопрос, на мой взгляд, как раз является показателем очень сильной политической борьбы, где атомный проект – всего лишь повод.

Стоит обратить внимание, что суд постановил аннулировать и аналогичные соглашения с США и Южной Кореей с таким же обоснованием – что предварительно эти документы не были обсуждены в парламенте.

Думаю, что решение суда не повлияет на сотрудничество России с ЮАР в атомной сфере. Во-первых, стороны могут подписать новое межправсоглашение, удовлетворив требования суда. Во-вторых, объективно на сегодняшний день Росатом является одним из ключевых игроков на рынке строительства новых АЭС, лидируя по количеству одновременно возводимых энергоблоков. А это значит, что исключение такого крупного игрока из тендера привело бы к ухудшению конкуренции и созданию неблагоприятных условий для заказчика. В перспективе решение о развитии атомной энергетики в ЮАР будет зависеть от внутриполитической повестки, под которую будут подстраиваться все потенциальные вендоры.