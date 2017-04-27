«Коммерсантъ» в статье «Мир. Трамп. Май» пишет, что президенты России и США могут встретиться уже через месяц.

«Сим-карты выходят в онлайн»: операторы привлекут новых абонентов с помощью портала госуслуг.

«Госаудиторы усомнились в арбитражных управляющих»: Счетная палата выступила за введение госконтроля за «подозрительными» банкротствами.

В статье «Планы генерального масштаба» рассказывается про открывшуюся Московскую конференцию по международной безопасности.

РБК: «Китайцы привезли Alipay в Россию». Alibaba Group выводит на рынок свою платежную систему.

О начале продаж ОФЗ для физических лиц рассказывается в статье «Почем облигации для народа».

«Суды раздают чужие деньги»: мошенники используют исполнительные листы для кражи средств со счетов юрлиц.

«Прокурорам нужны "инструменты"»: Юрий Чайка потребовал для своего ведомства права санкционировать аресты.

«Известия»: «Google придется снять санкции с Крыма». Соглашение с ФАС обязало корпорацию дать возможность выбора поисковой системы на территории всей России.

«Россияне поддержали запрет на поездки в Египет»: в этой стране не смогут обеспечить безопасность туристов.

«Просроченный хлеб останется в магазинах»: с 1 июня торговые сети перестанут возвращать его поставщикам.

«Ипотека перешла в качество»: рекордное замедление темпов прироста просрочки позволит банкам снизить ставки по кредитам до 10%.

«Газета.ru» в статье «Выборы во Франции: боты, голография и рука Москвы» делает обзор технологий, которые использовались кандидатами во время выборов во Франции.

«Ту-154 взял лишнее»: стали известны причины падения разбившегося в Сочи Ту-154.

О том, с чем сталкиваются желающие купить «народные облигации» написано в статье с говорящим заголовком «ОФЗ? Вы что хотите вообще купить?»

«Мы считаем, гроб принадлежал русскому генералу»: на востоке Турции найден гроб с телом русского военачальника.