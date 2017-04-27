Заголовки утра. 27 апреля
«Коммерсантъ» в статье «Мир. Трамп. Май» пишет, что президенты России и США могут встретиться уже через месяц.
«Сим-карты выходят в онлайн»: операторы привлекут новых абонентов с помощью портала госуслуг.
«Госаудиторы усомнились в арбитражных управляющих»: Счетная палата выступила за введение госконтроля за «подозрительными» банкротствами.
В статье «Планы генерального масштаба» рассказывается про открывшуюся Московскую конференцию по международной безопасности.
РБК: «Китайцы привезли Alipay в Россию». Alibaba Group выводит на рынок свою платежную систему.
О начале продаж ОФЗ для физических лиц рассказывается в статье «Почем облигации для народа».
«Суды раздают чужие деньги»: мошенники используют исполнительные листы для кражи средств со счетов юрлиц.
«Прокурорам нужны "инструменты"»: Юрий Чайка потребовал для своего ведомства права санкционировать аресты.
«Известия»: «Google придется снять санкции с Крыма». Соглашение с ФАС обязало корпорацию дать возможность выбора поисковой системы на территории всей России.
«Россияне поддержали запрет на поездки в Египет»: в этой стране не смогут обеспечить безопасность туристов.
«Просроченный хлеб останется в магазинах»: с 1 июня торговые сети перестанут возвращать его поставщикам.
«Ипотека перешла в качество»: рекордное замедление темпов прироста просрочки позволит банкам снизить ставки по кредитам до 10%.
«Газета.ru» в статье «Выборы во Франции: боты, голография и рука Москвы» делает обзор технологий, которые использовались кандидатами во время выборов во Франции.
«Ту-154 взял лишнее»: стали известны причины падения разбившегося в Сочи Ту-154.
О том, с чем сталкиваются желающие купить «народные облигации» написано в статье с говорящим заголовком «ОФЗ? Вы что хотите вообще купить?»
«Мы считаем, гроб принадлежал русскому генералу»: на востоке Турции найден гроб с телом русского военачальника.