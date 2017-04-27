Впервые за долгое время директор Службы внешней разведки выходит в публичное поле. Недавно Сергей Нарышкин высказался о захоронении Ленина, а теперь на Московской конференции по международной безопасности выступил по профилю. Удар «Томагавками» по сирийской авиабазе «Шайрат», уверен Нарышкин, заставил сомневаться в искренности предвыборных обещаний Дональда Трампа и его намерении совместно бороться с исламистами.

Нарышкин известен как аккуратный человек и его слова выглядят куда спокойнее рассуждений представителя Генштаба о ядерной угрозе, которую несет американская ПРО.

В последнее время в российской внешней политике чуть ли не нормой считается хамство — будет как минимум приятно, если на эту тему будут высказываться и адекватные люди.