Эксперт: Сокращение выбросов СО2 за счет использования атомной энергетики выглядит наиболее вероятным вариантом развития событий

Дискуссия о переходе к новой энергокорзине во Франции еще не завершена, говорится в заявлении французской Академии наук.

В программе перехода к «зеленой» энергетике говорится, что к 2030 году Франция должна на 40% по сравнению с 1990 годом сократить выбросы парниковых газов, к 2050 году – на 70%, вдвое снизить энергопотребление к 2050 году по сравнению с 2012 годом, увеличить долю возобновляемых источников энергии в конечном энергопотреблении до 32% и сократить долю атомной энергетики с почти 75% до 50% к 2025 году.

«В действительности, программы развития энергосистемы должны лучше учитывать конструктивные, технологические и экономические ограничения», - отмечают французские ученые. По их мнению, текущая дискуссия может создать у населения впечатление, что в попытке декарбонизировать энергосистему возможно возобновляемыми источниками энергии заменить и традиционные ископаемые виды топлива, и атом. Непостоянство таких возобновляемых источников энергии как солнце и ветер требует использования других ресурсов для того, чтобы сделать поставки электроэнергии стабильными. «Кто-то может сказать, что перетоки электроэнергии на уровне Европы могут решить этот вопрос, но ночи везде в Европе одинаково длинны и наступают в одно и то же время, а антициклоны зачастую приходят не только к нам, но и к нашим соседям», - отмечается в обращении Академии наук Франции, которое приводит World Nuclear News.

Сергей Кондратьев, заведующий сектором экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов»:

Не могу не согласиться с академиками из Франции. Сокращение выбросов СО2 за счет использования атомной энергетики выглядит, на мой взгляд, наиболее вероятным вариантом развития событий. Французы будут поставлены перед довольно сложным выбором в ближайшие годы – либо серьезно наращивать импорт электроэнергии и инвестировать в строительство мощностей ВИЭ, технологии хранения электроэнергии (это означает, что цены для потребителей будут расти, а конкурентоспособность экономики снижаться), либо делать выбор в пользу сравнительно "грязной" энергетики, использующей ископаемое топливо. Есть третий вариант – пересматривать свое отношение к планам вывода из эксплуатации старых энергоблоков и более активно строить новые энергоблоки на АЭС.

Сокращение доли АЭС во Франции до половины – это вероятный и, увы, скорее вынужденный сценарий. Это связано не столько с политическим дискурсом в обществе, сколько с тем фактом, что сейчас Франция не ведет масштабного строительства замещающих мощностей. Значительная часть энергоблоков, которые сейчас эксплуатируются в этой стране, была введена в эксплуатацию в начале 1970 – 1980 годов. Соответственно, на горизонте 2020-2030 годов даже с учетом продления ресурсов они должны будут выводиться из эксплуатации. Фактически в данный момент во Франции строится только третий энергоблок на АЭС "Фламанвиль". Он уже по факту оказывается замещающим, потому что сразу после его ввода запланирован вывод старых энергоблоков. Поэтому без развертывания строительства новых блоков в ближайшие годы Франции не удастся сохранить даже текущую долю атомной генерации в выработке.

На данный момент я бы не связывал увеличение потребления ВИЭ с увеличением объемов использования энергию тепловых и атомных станций. В течение последних как минимум 30 лет атомная генерация и в Европе, и во Франции, в частности, функционирует в абсолютно рыночных условиях, то есть берет кредиты на строительство новых энергоблоков, финансирует себя по рыночным ставкам и не полагается на помощь государства, в отличие от возобновляемой энергетики. Там до их пор распространены механизмы поддержки через тарифы, прямые субсидии. Технологически ВИЭ и атомная генерация работают все-таки в разных нишах. Ветряная и солнечная энергетика – это не диспетчеризируемая генерация, пик на выработку которой приходится днем в полупиковое время. Атомная генерация сравнительно равномерно распределяет нагрузку в течение суток. Поэтому сравнивать ВИЭ и атомную энергетику не стоит. Чем еще хороша для конечного потребителя атомная генерация в любой части мира, где действуют рыночные механизмы, так это тем, что она подает на оптовом рынке ценопринимающие заявки. Этим она способствует тому, что наиболее неэффективные производители с очень высокими издержками (в значительной степени это генерация на ископаемом топливе) вытесняются с рынка. В этом плане выгоды от развития атомной генерации имеют все участники рынка.

Я думаю, что уже в ближайшие годы мы столкнемся с новой реальностью в европейской энергетике. Франция отчасти уже с этим имеет дело. Очень быстрый рост ВИЭ в Италии, Германии, Испании уже приводит к тому, что в отдельные часы источники ветряной и солнечной энергетики начинают преобладать в выработке. Это создает определенные проблемы, причем не только сравнительно высокой цены для конечного потребителя.

Встают вопросы – что делать с излишками или дефицитом электроэнергии в отдельно взятый момент. Если во Франции выработка ВИЭ достигнет 30-40%, догнав в этом плане соседей, то придется создавать очень серьезные дополнительные мощности – как накопительные, так и страхующие от возможного блэкаута. А также придется пересматривать и сами подходы к рынку. В Европе ведь нет такого рынка мощности, как в России. И не понятно, как возмещать затраты предприятиям той же газовой генерации, которые используются всего несколько сот часов в году, но которые должны оставаться на рынке на случай возможных ЧС.

Академики правы, что перетоки – это не панацея от возможных проблем, которые несут с собой ВИЭ. Они могут помочь в решении локальной ситуации с избытком или дефицитом, например, между Данией и Норвегией или Германией. Но в масштабах всего континента, всей Европы перетоки проблему избытка не решат. Даже если мы увидим серьезный прорыв в технологии хранения электроэнергии, то потребуется наверняка не одно десятилетие, чтобы они стали действительно массовыми, а самое главное – экономически приемлемыми для потребителя. В последние 2-3 года в Европе цены на энергоносители действительно снизились, оптовые цены находятся на минимальных значениях за десятилетия, но при этом розничные цены для конечных потребителей продолжают оставаться крайне высокими.

Думаю, что у европейских потребителей запас прочности если и есть, то уже не очень большой. И надо помнить, что стоимость электроэнергии – это один из важных факторов международной конкуренции. Говорить, что тенденция повышения кратковременная, нельзя. Европейцам придется много инвестировать, чтобы сделать этот шаг в будущее. Другое дело, под силу ли потребителю сделать этот шаг, выдержит ли промышленность продолжающийся не первый год рост цен на электроэнергию. И большой вопрос, нужно ли людям будущее, в котором мало места для текущей экономики и предприятий промышленности. Хотят ли люди иметь будущее, которое заставит их пересмотреть отношение к электроэнергии как не к повседневной необходимости, а как к роскоши? Вряд ли такое будущее будет привлекательным.