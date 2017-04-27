В Генеральном штабе Вооруженных сил России считают угрозой стратегическим интересам Москвы и Пекина то, что Соединенные Штаты обладают достаточным потенциалом для перехвата российских и китайских межконтинентальных баллистических ракет. Об этом заявил первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Виктор Познихир.

«Средства системы противоракетной обороны США уже сегодня обладают потенциалом перехвата российских и китайских баллистических ракет и представляют угрозу стратегическим ядерным силам России и Китая. В дальнейшем эти возможности будут возрастать», — сказал, как передает РБК, Познихир на конференции в Москве.

Пуск зенитной управляемой ракеты SM-3 с борта крейсера-носителя управляемого оружия. 2016 ВМС США / Navy photo by Leah Garton

«Аргументы не воспринимаются, очевидные факты игнорируются. США заявляют о ненаправленности противоракетной системы против России и Китая. Однако … результаты компьютерного моделирования свидетельствуют об обратном», — сказал генерал-лейтенант. Военачальник уточнил, что исследование было проведено специалистами Минобороны и стало фактическим подтверждением предшествующих заявлений военного ведомства об опасности американской ПРО для сохранения стратегического баланса сил в мире.

Также Познихир уверен, что Соединенные Штаты имеют все возможности для нанесения скрытого ядерного удара по России. На это, по его словам, указывают американские базы ПРО, расположенные в Европе.

«Нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создает мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации», — сказал представитель Генштаба.

Строительство комплекса ПРО Иджис Эшор в Румынии, 2013 USACE Europe District

Согласно российским оценкам, к 2022 году у США будет более тысячи ракет системы ПРО. Ранее Познихир уже отмечал, что Россия вынуждена принимать ответные меры на развертывание комплексов ПРО. Он не уточнил, что именно предпримет руководство страны, однако отметил, что ответные меры будут адекватны и направлены на безопасность страны, хотя «безопасней от этого мир не станет».

Заявление Познихира прозвучало настолько неожиданно, что на него практически тут же были вынуждены отреагировать политики. Действительно, прежде о ядерной войне говорилось разве что в передачах Дмитрия Киселева на канале «Россия 1», а теперь о применении ядерного оружия рассуждает куда более серьезный человек, первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба.

Зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич сказал, что заявление Генштаба о возможном ядерном ударе США по России было сделано для мирового сообщества, при этом россиянам опасаться нечего. «Ситуация под контролем», — подчеркнул он.

По словам сенатора, слова Генштаба были «ясным сигналом» прежде всего для властей США, главной целью было заявить — никакой акт агрессии не сможет стать внезапным для России. «Пусть, что называется, они знают, что мы знаем. В данный конкретный момент самая верная гарантия сохранения мира — это наша способность самым жестким образом ответить на возможную агрессию», — отметил Клинцевич.

Подготовка к параду Победы в Алабино МО РФ

Впрочем, куда лучше россиян успокоят не высказывания парламентариев, а реальные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Пока официально о такой встрече ничего неизвестно, но «Коммерсантъ» как раз в четверг вышел со статьей, в которой со ссылкой на источники в госструктурах России и США утверждается: два президента могут впервые встретиться в конце мая.

Конечно, вряд ли переговоры двух президентов будут полностью посвящены предотвращению ядерного конфликта, но сам факт такого диалога может уже «охладить» военных. Очевидно, что интересы двух стран сталкиваются, по крайней мере, в Сирии, Северной Корее и Афганистане и личная встреча двух президентов, вполне вероятно, может способствовать налаживанию хоть сколько-нибудь приемлемых отношений.