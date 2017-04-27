Новость дня

Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин высказался за реформирование системы муниципального фильтра на выборах губернаторов. По мнению спикера, судьба кандидатов на эти посты должна зависеть не от ценза, а от решения избирателей.

«Возможно, ранее было мнение, что такой фильтр надо создать, чтобы случайных людей на выборах не появилось. И я, кажется, тоже прихожу к мнению, что эту процедуру надо немного облегчить и упростить», - сказал Мухаметшин в интервью агентству «Интерфакс-Поволжье», комментируя инициативу трех думских фракции, выступивших за отмену муниципального фильтра на выборах глав регионов.

Антиновость дня

Счетная палата Краснодарского края за прошлый год выявила нарушения в расходовании бюджетных средств на 11 млрд рублей. за 2016 год. Из них свыше 5 млрд рублей – факты неэффективного использования финансовых ресурсов и имущества, еще 2,9 млрд рублей – нарушения законодательства РФ в сфере закупок, почти на 446 млн рублей выявлено нарушений в использовании государственной и муниципальной собственности.

Аудиторам удалось устранить нарушений на сумму свыше 2 млрд рублей, из которых в бюджет возмещено около 140 млн рублей.

Непонятная новость дня

Памятник Ивану IV в городе Александров

В городе Александров Владимирской области неизвестные украли памятник царю Ивану Грозному, торжественное открытие которого было запланировано на 29 апреля.

Памятник, заранее установленный на постаменте на берегу реки Серая, был посреди бела дня демонтирован неустановленными лицами, погружен в самосвал и увезен в неизвестном направлении.

Автор монумента скульптор Василий Селиванов уже написал заявления в Следственный Комитет, ФСБ и Генпрокуратуру России.

Ассорти

Глава Хакасии Виктор Зимин принял решение отправить в отставку правительство региона в полном составе.

«Я принял решение отправить правительство в отставку и сформировать совершенно новую структуру управления. В новой структуре вместо 32 органов исполнительной власти останется 23. Будут сокращены более 100 государственных служащих. Руководители ряда министерств будут подбираться на конкурсной основе. Тоже самое касается моих заместителей»,— сообщил Зимин в ходе отчета перед депутатами Верховного Совета республики.

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Власти Сахалина предложили Японии вести совместный промысел водных биоресурсов возле Южных Курил.

Рыба в сетях

Губернатор Сахалина Олег Кожемяко сообщил, что совместное использование морской акватории возможно «по незанятым рыболовным участкам, по тем объектам промысла, которые у нас не осваиваются».

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В Новосибирске ликвидировали самую знаменитую и имеющую собственный твиттер дорожную яму. Яма стала известна после того, как заняла восьмое место в рейтинге российских дорожных ям по версии одного из федеральных каналов. 13 апреля прошлого года появилась первая запись в ее твиттере, а в этом году Яма на Котовского отметила свою годовщину, хотя реальный возраст дорожного провала вряд ли кто-нибудь помнит, настолько он давний.

На «день рождения» яме подарили ограждение и даже торт. И вот, наконец, городские власти яму ликвидировали. Однако активисты не спешат закрывать ее твиттер, поскольку Яма на Котовского прославилась именно тем, что каждый раз после ремонта появлялась на этом же заколдованном месте заново. В этот раз новосибирские дорожники закатали ее асфальтом прямо с канализационным люком, чтобы уж наверняка.