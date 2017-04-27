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27 апреля 2017, 12:34
наука образование Сколково Сколтех
Мария Блохина

В «Сколково» прошла конференция Сколтеха и MIT

Ежегодная конференция Сколтеха и MIT
Ежегодная конференция Сколтеха и MIT

25-26 апреля, в Инновационном центре «Сколково» состоялась двухдневная конференция Сколковского института науки и технологий и Массачусетского технологического института, который уже сделал многое для создания Сколтеха и продолжает содействовать развитию института. 

Первый день двухдневной конференции Сколковского института науки и технологий и Массачусетского технологического института, который активно содействует развитию Сколтеха, прошёл в Гиперкубе Инновационного центра «Сколково».

В этом году тема конференции звучала как «Shaping the Future: Big Data, Biomedicine and Frontier Technologies» («Создавая будущее: Большие данные, Биомедицина и передовые технологии»). Все три этих блока активно обсуждались российскими и американскими экспертами, учеными и молодыми исследователями на круглых столах. Однако во время церемонии открытия и пленарной дискуссии акцент был сделан на сотрудничестве Сколтеха и MIT, которое позволяет обмениваться опытом, накопленными знаниями и повышать планку для достижения новых высот.

Вице-премьер РФ и председатель попечительского совета Сколтеха Аркадий Дворкович поприветствовал собравшихся от имени правительства. «Будущее — это одно из наиболее часто используемых слов в «Сколково». Дело в том, что мы действительно верим, что можем создать будущее. И основой этого являются люди —  высокопрофессиональные и квалифицированные специалисты, которые работают в разных областях, но собираются в одном месте», — сказал Дворкович, подчеркнув, что этим мероприятием открывается серия ежегодных конференций вместе с американским институтом MIT.

Аркадий Дворкович . Фото: Sk.ru

То, что этот день знаменателен для Сколтеха, отметил и его ректор Александр Кулешов. «В первый раз за нашу непродолжительную историю мы принимаем конференцию такого масштаба и совместную с учеными из MIT. Это не только большая гордость, но и настоящий переломный момент, который, действительно очень важен для нас», — сказал Кулешов, напомнив, что днем рождения института условно можно считать октябрь 2011 года, но на самом деле плотное взаимодействие и активная работа с MIT началась лишь около двух лет назад. «Последние два года мы провели с огромным успехом. Мы привлекли лучших профессоров, закупили много техники и оборудования, мы строим новый кампус, который станет лучше всех существующих в мире», — рассказал Кулешов.  

Президент MIT Лео Рафаэль Райф рассказал о сильных сторонах Сколковского института: «У Сколтеха впечатляющие междисциплинарные исследовательские центры в передовых областях. Расширилось взаимодействие с индустрией, и инновационная экосистема Сколтеха сейчас питает новое поколение предпринимателей».

Президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг был единственным, кто выступил с приветственным словом на русском языке, так как хотел «говорить от души, а не формально». «Для нас эта конференция – чрезвычайно важный знак, что сколковский проект Сколтех становится, безусловно, частью большого мирового научного и образовательного сообщества, который уже играет очень важную и знаковую роль в трансформации современной России. И название конференции об этом говорит», — начал Вексельберг.

Виктор Вексельберг. Фото: Sk.ru

Он обратил внимание на то, что официальный курс направлен на развитие технологий, и правительство России последовательно прилагает максимальные усилия, чтобы трансформировать российскую экономику. «Традиционная зависимость России от энергоресурсов, и мне кажется, что сегодня уже все осознали это, — это очень важный сегодняшний, но точно не завтрашний день. Поэтому широкое внедрение инновационных технологических решений, в частности, в энергетический сектор – это чрезвычайно важная, основная задача», — считает он.

«Цифровая экономика», о которой сейчас так много говорят, по мнению Виктора Вексельберга, объединяет в себе многоплановость усилий по переводу российской экономики на абсолютно новые, современные «технологические рельсы». «Сегодня наше правительство очень четко осознает необходимость внедрения высокотехнологических решений в самые разнообразные отрасли. В первую очередь, я бы отметил такие отрасли, как транспорт и проблема безопасности движения, а также многочисленные другие проблемы на транспорте, которые требуют как раз технологий, основанных на обработке больших объемов информации. Медицина как направление в целом, переход на индивидуальную медицину и решение многочисленных вопросов, связанных с будущей моделью обеспечения здоровья человека. Это вопросы в области энергетики, предсказательная аналитика и многочисленные решения, которые позволят предсказывать и избегать технологические катастрофы».

Глава фонда уверен, что необходимо соответствовать тем вызовам, которые существуют на сегодняшний день. Для этого необходимо решить две проблемы. Первая — это создание и внедрение новых технологий, которые опираются на ученых, преподавателей и разработчиков, и в этом вопросе Россия среди лидеров: она обладает передовыми и конкурентными технологическими решениями. С другой стороны, необходимо обеспечить правовую среду, которая сделает возможным внедрение необходимых технологических решений. «Этот вызов сегодня приобретает крайнюю актуальность. О том, чтобы сегодня найти возможности прийти на рынок с этими технологическими решениями, требуется серьезная работа в области изменения законодательства», — считает Вексельберг.

Открытие конференции плавно перетекло в первое программное мероприятия — пленарную сессию, тема которой была посвящена связям между наукой, стартапами и финансированием. Однако и здесь в центре внимания были вопросы сотрудничества Сколтеха и MIT, ученые и руководители вузов обсуждали достижения сколковского института и планы на дальнейшее сотрудничество. Когда только зародилась идея Сколтеха, делегация прибыла в MIT, история которого на тот момент насчитывала уже 150 лет. Как рассказал руководитель ядерной лаборатории MIT профессор Ричард Лестер, в MIT тогда были удивлены и в то же время заинтересованы предложением России. «Для профессуры MIT, возможно, наиболее привлекательным была возможность сделать что-то новое. Не думаю, что мы это осознавали, но мы почувствовали, что в Сколтехе будет что-то принципиально новое, и возможность участвовать в этом процессе, наверное, была самой важной вещью, которая привела к нашему участию», — рассказал профессор Лестер.

Лирическое отступление в виде пленарного заседания дало возможность собравшимся настроиться на рабочий лад и оценить значительность и масштаб происходящих событий. После него началась полноценная работа, все мероприятия были поделены на три тематических блока: большие данные, биомедицина и другие передовые технологии. С докладами выступили как российские, так и зарубежные специалисты. В частности, известный российский молекулярный биолог Константин Северинов, работающий в Сколтехе, в первый день конференции рассказал об исследованиях систем CRISPR-Cas, а на следующий день на конференции выступил биоинформатик Михаил Гельфанд.

Все мероприятия во второй день были поделены на две научные сессии. Первая была направлена на объединение усилий для практического применения результатов научной деятельности и обмена опытом. Так, обсуждались применение машинного обучения и больших данных в современном градостроительстве, управление движением, связью, нефтегазовая и биомедицинская области. А вторая была посвящена широкому кругу вопросов. Основным направлением стало обсуждение новых математических и численных методов машинного обучения и математического моделирования с учетом их применения для решения практических задач. О «вычислительном кубизме» рассказывал Джейкоб Вайт из MIT, а Фил Тэйлор из Университета Ньюкасла выступил с докладом об автономных микросетях.

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