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27 апреля 2017, 16:05
патриарх Кирилл Санкт-Петербург
Роман Лункин

Исаакий и постсоветский оксюморон

Патриарх Кирилл и Владимир Путин
Патриарх Кирилл и Владимир Путин
news.artnet.com

Петербург два года отказывался передавать Исаакиевский собор Русской православной церкви, но теперь вопрос решен, пишут СМИ. По их сведениям, решение о передаче фактически было принято еще в конце 2016 года; кроме того, собору после передачи будет придан новый статус.

О передаче собора РПЦ речь заходила в 2015 и 2016 годах, причем оба раза власти отказывались это сделать, напоминает информационное агентство РБК. Однако, по сведениям его источника, близкого к РПЦ, и двух источников, близких к Кремлю, положительное решение фактически было принято в декабре 2016 года после встречи патриарха Кирилла с президентом России Владимиром Путиным.

По данным информагентства, патриарх высказал заинтересованность в таком исходе. По оценке экспертов, подтверждением этого может служить тот факт, что, как утверждают СМИ, РПЦ планирует придать Исаакиевскому собору статус патриаршего храма.

О предстоящей передаче собора как о деле решенном директору музея «Исаакиевский собор» Николаю Бурову стало известно в последних числах декабря 2016 года от губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Сообщение об этом вызвало бурную реакцию общественности: противники идеи устраивали пикеты и акции протеста, причем в протестах принимали участие и некоторое депутаты местного Законодательного собрания, а сторонники организовывали крестные ходы; все это привело к тому, что рейтинг губернатора, по данным закрытых соцопросов, заметно понизился. 

 
Николай Буров, директор музея «Исаакиевский собор»

Между тем РПЦ претендует на передачу собора в собственность или безвозмездное пользование вполне законно: это право она получила в 2010 году после принятия закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

Тем не менее, как утверждали источники РБК, первоначально губернатор не горел желанием передавать собор церкви как из-за неизбежных в таком случае финансовых осложнений (доход от посещения собора туристами шел в бюджет города и составлял немалую сумму), так и из-за нежелания вызвать недовольства общественности. По данным источников, все изменилось после вмешательства патриарха.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился социолог Роман Лункин, ведущий научный сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. По его мнению, ситуация сделалась достаточно скандальной в результате неосторожных высказываний обеих сторон.

«Ситуация с передачей Исаакиевского собора РПЦ скандальная, но я бы сказал, что скандальна она с обеих сторон. Потому что если подходить к вопросу с точки зрения здравого смысла, то в передача Исаакиевского собора во владение православной церкви (не в собственность, уточню, в собственность его нельзя передать – его передают во владение, как памятник архитектуры), то в этом нет ничего плохого. Церковь будет пользоваться Исаакиевским собором, но какие-то его музейные функции в любом случае сохранятся. 

Да, их объем может измениться, что-то обязательно поменяется, когда собор будет под церковным руководством, но не в этом суть дела. По большому счету, все останется на своих местах: город не потеряет памятник архитектуры, да и вообще никто из-за этого не пострадает. Так что добиваться того, чтобы Исаакиевский собор не передавали во владение церкви, неразумно.

 
Исаакиевский собор. Вид с моста лейтенаната Шмидта

Другое дело, что такая острая ситуация сложилась во многом из-за недипломатичного поведения представителей Санкт-Петербургской митрополии РПЦ и некоторых конкретных известных персоналий, которые с Николаем Буровым, в настоящее время уже бывшим директором музея «Исаакиевский собор», постоянно пикировались в средствах массовой информации, пытались друг друга «подставить».

Кроме того, роль сыграло то (о чем все и говорят), что было объявлено некое директивное решение о соборе без какой-либо консультации с обществом, а главное, как я понял, – еще и без нормальной, человеческой договоренности с музейным руководством. По крайней мере, слова Николая Бурова можно понять именно так, что он узнал обо всем внезапно и происходящее для него было неожиданным. Это и вызвало особое возмущение.

Но за всем этим возмущением, скандалами и взаимными «подставами» (Николай Буров тоже перегибал палку, и его позицию в последнее время тоже нельзя было назвать разумной) нельзя забывать и о том, что сама по себе передача собора не является катастрофой и не повредит ни городу, ни самому собору. Это факт.

Конечно, что-то в соборе изменится: какие-то экспонаты из музея будут перевозить, как было объявлено. Но дело в том, что на настоящий момент формат передачи собора до сих пор непонятен. Во всяком случае, если судить об этом на основании новостей. В прессе были сообщения о том, что до сих пор нет какой-то официально подписанной бумаги о передаче собора, но я не видел сообщений о том, чтобы эта бумага появилась. Хотя звучали заявления о том, что экспонаты из музея собора нужно вывезти уже к Пасхе. На чем это было основано, непонятно, потому что ясно было, что это в такие сроки неисполнимо. Словом, вокруг этой истории еще много неясного.

Что касается возможного получения собором статуса патриаршего, то это тоже ничего кардинально не изменит. Патриарх Кирилл и раньше проводил богослужения в Исаакиевском соборе, и этот собор действительно достоин получения статуса патриаршего собора или патриаршего подворья – и поскольку это собор-памятник, и поскольку он сам по себе достаточно торжественный и соответствует патриаршему статусу. Фактически это будет означать, что в соборе время от времени будут проводиться красочные и торжественные патриаршие богослужения. Но ни на статус музея в нем, ни на использование самого собора это особо не влияет.

Вообще думаю, что высказанное намерение присвоить собору такой статус – это своего рода дополнительное давление на власти, чтобы они передали этот собор во владение церкви. Поскольку тогда становится ясно, что это связано с желанием лично патриарха Кирилла. И это подтверждает, что существовала как минимум некая личная договоренность патриарха Кирилла, что была некая его личная просьба к губернатору Георгию Полтавченко – в связи с тем, что патриарх хочет иметь в Петербурге «свой» собор для парадных богослужений.

Было ли какое-то обсуждение этого вопроса у патриарха с президентом России и было ли получено согласие со стороны президента, как пишут СМИ? Ну, и так ясно, что руководство страны не может быть против того, чтобы большие соборы передавались во владение церкви.

Другое дело, что, судя по реакции пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, очевидно, что высшее руководство страны не было в курсе механизма передачи этого собора. А механизм оказался таким, что породил скандалы и мобилизовал такие гражданские страсти, как, например, пикетирование и запланированная формально антицерковная первомайская демонстрация в Петербурге. Что само по себе является таким постсоветским оксюмороном», – сказал Роман Лункин.

СМИ отмечают, что сроки передачи собора действительно до сих пор не определены. Патриарх Кирилл давал понять, что считает 2017 год подходящим для передачи; экс-директор музея Николай Буров говорил о первом квартале 2019 года как о более реальном для музейщиков сроке. Тем не менее, в РПЦ продолжают рассчитывать, что передача состоится уже в этом году.

В качестве возможной даты СМИ называют 12 июля, День святых Петра и Павла, или даже 8 июля, День памяти святых Петра и Февронии, который в России теперь отмечают как День семьи, любви и верности. Однако не исключено, что процесс произойдет осенью.

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