Московский городской суд приговорил бывшего главу антикоррупционного управления МВД Дениса Сугробова к 22 годам колонии строго режима по делу об организации преступного сообщества. Подчиненные Сугробова получили от 17 до 20 лет. Сугробов также приговором лишен звания генерал-лейтенанта полиции.

Дениса Сугробова, который с 2011 года возглавлял Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, его заместителя Бориса Колесникова, погибшего в середине 2014 года, и еще восемь человек судят за организацию преступного сообщества, превышение полномочий, фальсификацию доказательств и провокацию взяток. Обвинение еще в декабре 2016 года запросило для него 22 года колонии, дело слушалось в закрытом режиме. Для остальных фигурантов дела представитель прокуратуры попросил сроки от 5 лет до 21 года лишения свободы.

Зимой 2014 года сотрудники ФСБ в результате спецоперации задержали нескольких сотрудников ГУЭБиПК МВД, в том числе заместителя Сугробова Бориса Колесникова. Колесников, правда, в июне 2014 года совершил самоубийство — прямо в здании СК. Но к тому времени задержан уже был и сам Сугробов. Хотя Колесников и погиб, дело в отношении него не было прекращено из-за позиции родственников, желавших его полного оправдания.

Борис Колесников, бывший генерал МВД

По информации РБК, у Сугробова был конфликт с первым замглавы управления собственной безопасности ФСБ генералом Олегом Феоктистовым (который в прослушках сотрудников ГУЭБиПК фигурировал как «Фикус»).

Судебный процесс над Сугробовым начался еще в январе 2016 года. По версии обвинения, офицеры главка фабриковали уголовные дела на чиновников и бизнесменов, чтобы вымогать у них взятки и добиваться «благоприятных условий для подконтрольных юридических лиц и предпринимателей». Фигурантами уголовных дел, которые оказались в разработке оперативников МВД, стали сити-менеджер Смоленска Константин Лазарев, чиновники Счетной палаты, подмосковных Минтранса и управления Росреестра, а также топ-менеджеры «Аэроэкспресса».

Позже Следственный комитет и суды не нашли в действиях чиновников и предпринимателей состава преступления и они были признаны потерпевшими по делу Сугробова. Всего от действий сотрудников МВД пострадали 30 человек, 13 из них заявили в суде гражданские иски на сумму 218 млн руб. Следователи насчитали 21 эпизод преступной деятельности сотрудников МВД.

«Апогеем преступной деятельности обвиняемых стало совершение провокационных действий в отношении оперативника ФСБ России в 2014 году, после которого сотрудники ГУЭБиПК МВД России были задержаны», — говорилось в одном из заявлений Следственного комитета.

Имелась в виду разработка сотрудника управления собственной безопасности ФСБ Игоря Демина. Следствие считало, что Сугробов и Колесников решили спровоцировать Демина на взятку. К нему подослали экс-сотрудника службы судебных приставов Романа Чухлиба, который представился Демину главой службы безопасности коммерческой фирмы и попытался договориться с ним о покровительстве за $10 тысяч ежемесячно.

Во время встречи Чухлиба с Деминым выяснилось, что УСБ в свою очередь «разрабатывало» руководство ГУЭБиПК, и взятку Чухлиб вручал под контролем ФСБ.

Здание ФСБ на Лубянке

Двое сослуживцев Сугробова во время расследования пошли на сделку со следствием и дали на своего бывшего начальника показания, после чего материалы в отношении них выделили в отдельное производство. Оперативник Максим Назаров получил пять лет строгого режима, а замначальника управления «Б» ГУЭБиПК (занимается борьбой с преступлениями в бюджетной сфере) Алексей Боднар — пять с половиной лет. Предпринимателю Екатерине Вороновской, которая, по мнению суда, участвовала в одной из провокаций ГУЭБиПК, дали условный срок.

Совсем недавно, 12 апреля, Верховный суд утвердил приговор подполковнику МВД Евгению Голубцову, который был осужден Смоленским областным судом, за провокацию чиновников на взятку и не стал исключать из обвинения пункт о тяжких последствиях. Это было фактически прецедентным решением для дела генерала Сугробова — если бы в обвинении Голубцову не говорилось о тяжких последствиях, то защита могла бы настаивать на смягчении приговора для Сугробова. Но Верховный суд «вовремя» решил не ослаблять давления на бывшего борца с коррупцией.