Топ новостей 27 апреля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня экс-руководитель антикоррупционного главка МВД Денис Сугробов получил 22 года колонии строгого режима, корабль ВМФ потерпел крушение в Черном море, СМИ рассказали о боязни Дмитрия Медведева за свое политическое будущее.

Денис Сугробов / Павел Каccин, КoммeрсантЪ

Московский городской суд приговорил бывшего руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дениса Сугробова к 22 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Сугробов признан виновным в организации преступного сообщества, превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, и организации провокации взятки. Согласно приговору, Денис Сугробов также лишен звания генерал-лейтенанта полиции и возможности в течение пяти лет занимать должности в правоохранительных органах.

Представители Береговой охраны Турции сообщили о спасении всех находившихся на борту разведывательного корабля Черноморского флота РФ «Лиман» получившего пробоину в районе пролива Босфор. Всего спасены 78 человек, находившихся на борту российского суда.

Фрагмент трансляляции фильма ФБК

Премьер-министр России Дмитрий Медведев всерьез обеспокоен своим политическим будущим из-за резкого падения рейтингов и волны массовых протестов, связанных с результатами расследования Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального, сообщают два источника, близкие к главе правительства.

Дмитрия Анатольевича не жалко, но что будет с уточкой? pic.twitter.com/W9WRZokicy — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 27 апреля 2017 г.

Bloomberg сообщил, что Дмитрий Медведев сильно обеспокоен своим политическим будущимhttps://t.co/7yoYTpk8Li pic.twitter.com/TGH64yISxO — Лентач (@oldLentach) 27 апреля 2017 г.

Крушение Ту-154 над Черным морем возле Сочи / mchs.gov

Следственный комитет РФ (СКР) опроверг информацию СМИ о том, что лишний груз на борту стал причиной крушения самолета Ту-154 над Черным морем возле Сочи: «Появившееся заявление в прессе о перегрузке воздушного судна Ту-154, которая якобы стала причиной катастрофы над Черным морем, не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела».

Опоры ЛЭП.

Поставки электроэнергии из РФ в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) спишут на потери Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в «Россети»), что приведет к росту тарифов на электричество для россиян. По расчетам аналитиков, это поднимет тариф ФСК на 2,5%, а потребители России будут переплачивать от 2 до 4,6 млрд рублей в год.

Россияне заплатят из своего кармана за гуманитарное электричество для жителей ЛНРhttps://t.co/IWbe5Cjo78 pic.twitter.com/ASlXbmC6A6 — Лентач (@oldLentach) 27 апреля 2017 г.

Патриарх Кирилл лично согласовал передачу Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в пользование Русской православной церкви (РПЦ) с президентом России Владимиром Путиным. Так, по данным источников, согласие главы государства на передачу собора было получено еще в декабре 2016 года, при этом высокопоставленные чиновники в Кремле об этом не знали.

СМИ: передача Исаакия РПЦ была согласована патриархом лично с Путиным, причём ещё в декабреhttps://t.co/Fqz75U4gGJ pic.twitter.com/IdEdDbLujL — Лентач (@oldLentach) 27 апреля 2017 г.

Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах помешать передаче Исаакия РПЦ, когда она согласована с Путиным. pic.twitter.com/QxCq4XRXby — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 27 апреля 2017 г.

Координатор движения «Открытая Россия» Мария Баронова сообщила в твиттере, что в московском офисе «Открытой России» проходит обыск. Ранее в Генпрокуратуре заявили о признании «Открытой России» «нежелательной организацией», пояснив, что такое решение принято, так как движение «осуществляет на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными».

Причины обыска пока никто не сообщил. Разговаривают с главой движения ОР Соловьевым. Убедительно просят не пользоваться телефонами (конечно) pic.twitter.com/TQVWe6uwqT — Открытая Россия (@openrussia_org) 27 апреля 2017 г.

Трое подозреваемых в подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова – Азиз Альвиев, Беслан Закараев и Шамхан Магомадов – признали свою вину во вменяемых им преступлениях. Полное признание вины означает, что дело будет рассмотрено в особом порядке – суд может ограничиться одним заседанием, а приговор может быть вынесен уже в конце мая — начале июня.

Боевики запрещенной группировки

Расследование уголовного дела о подготовке теракта в День Победы, 9 мая 2016 года, в центре Москвы, который предотвратили сотрудники ФСБ, находится в завершающей стадии. По версии следствия, террористическая группа, состоявшая из выходцев из Ошской области Киргизии, планировала совершить нападение с использованием гранатомета, взрывчатки и автоматов на участников праздничных мероприятий. Группу, полагают следователи, создал полевой командир из Сирии, называющий себя Мухаммадом. Теракт планировался с целью заставить власти России принять решение о прекращении борьбы с террористами в Сирии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что первая личная встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится в мае. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Путин и Трамп могут встретиться в конце мая до саммита «большой двадцатки», который состоится в июле в Гамбурге. Однако Песков заявил, что конкретных наработок по организации встречи президентов России и США пока нет.