Приближение начала президентской кампании становится поводом для все большего числа специалистов обсуждать, чего же все-таки россияне ждут от главы государства и как кандидату достучаться до своих избирателей.

Пока кампания еще не началась, в полной мере можно обсуждать не только ее стратегию, но и то, что именно стоит выносить на повестку дня, какие именно вопросы будут интересны наибольшему числу россиян.

Не удивительно, что на конференции, которую организовали ВЦИОМ и Финансовый университет при правительстве, обсуждалась именно президентская кампания. Об этом в среду писали «Ведомости». Эксперты сошлись в том, что Владимир Путин в своей избирательной кампании должен принять во внимание изменившиеся ценности общества, а также представить россиянам свое видение того, какой будет страна через 5-10 лет.

Старт Всероссийской акции "Георгиевская ленточка". 24 апреля 2017 Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Российские граждане, уверена Юлия Баскакова, руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМа, начинают все больше внимания обращать на нерешенные внутриполитические проблемы. «В связи с этим возможны разные сценарии: либо решать внутренние проблемы, например здравоохранения, либо применить мобилизационный сценарий. Однако первый сценарий практически нереализуем, а второй непродуктивен», — отмечает она. Отсюда, считает социолог, возникает необходимость восстановления связей с населением, а сделать это можно, ориентируясь на актуализирующиеся ценности: справедливость, честность и уважение. Однако, именно эти ценности сейчас ущемляются в таких сферах, как ЖКХ, здравоохранение, социальное обеспечение, политика, образование и работа, полагает Баскакова.

Акция дальнобойщиков против новых дорожных налогов. Дагестан, Манас. 2017 Владимир Дергачев / "Газета.Ru"

С Баскаковой согласен и замруководителя департамента политологии Финансового университета Роман Пырма. Он также считает, что вопрос социальной справедливости выходит на первый план, а действия элиты не стыкуются с запросом общества. В результате социальное недовольство приобретает все более протестные черты, а образ будущего так и не найден.

Замдиректора Института истории МГПУ Владимир Шаповалов уверен, что порядок и стабильность становятся вторичным запросом общества по отношению к запросу на справедливость. «Экономическое чудо себя исчерпало, борьба с олигархами превратилась в создание олигархата, и сегодня нет никаких внешнеполитических успехов, которые могли бы мобилизовать общество», — сказал он. Ощущение несправедливости будет раздражать людей, и, чтобы снять раздражение, Путин в качестве образа будущего может предложить формирование справедливого и гуманного общества, уверен Шаповалов.

Москвичи несут в приемную Мосгордумы письма протеста. Апрель 2017 Фото Алины Пущиной

А политтехнолог Екатерина Семененкова заявила, что в своей предвыборной программе Путин должен добавить реальность понятию «на благо людей»: российская политика отличается конъюнктурностью, в нее должны вернуть вопрос стратегии и плана. Кроме того, нужно не бояться давать людям выходить на протесты: скрытый протест хуже, чем пробивающийся, предупреждает политтехнолог. А непопулярные реформы, сырость таких законопроектов, как московская реновация, приведут к потере избирателей на президентских выборах, полагает Семененкова.

Интересно, что пока избирательная кампания президента если и заметна рядовым гражданам, то только в виде борьбы за премьерское кресло. Во всяком случае, резкое снижение рейтинга Дмитрий Медведева стало чуть ли ни темой №1 в прессе — хотя глава правительства нигде не избирается, а, согласно Конституции, должен только пользоваться доверием президента и Думы.