Специалист Курчатовского института: Наш опыт послеаварийной реабилитации территорий можно использовать в Японии

У Японии и России хорошие возможности для взаимодействия в области мирного атома. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которая прошла в Москве 27 апреля. «Россия готова оказать Японии помощь в восстановлении [после аварии на] АЭС «Фукусима-1» и предлагает самые современные технологии для очистки загрязнённого грунта, переработки радиоактивных отходов», - сказал Путин.

Павел Алексеев, руководитель блока перспективных энергетических технологий Курчатовского ядерного технологического комплекса НИЦ «Курчатовский институт»:

Мы действительно можем помочь Японии, которой после аварии на АЭС «Фукусима» приходится иметь дело с радиоактивными выбросами. Сложность ситуации в том, что выбросы эти в жидком состоянии и надо их удерживать от распространения в океан. Технологии по очистке и извлечению радионуклидов в нашей стране есть, мы их уже не раз использовали на практике. С решением вопросов по реабилитации территорий и дезактивации оборудования мы знакомы не понаслышке. Росатомом реализована ФЦП ЯРБ-1 (Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года») – имеются и опыт, и технологии очистки жидких радиоактивных отходов.

Выводом станций из эксплуатации японцы и сами успешно занимаются, хотя и нашим организациям, занимающимся этим вопросом, есть что предложить – тут обмен опытом будет полезен обеим сторонам. Поэтому, прежде всего, Японии будет полезен наш опыт послеаварийной реабилитации. Технологии разрабатывались и отрабатывались на практике годами – ПО «Маяк», река Теча, Кыштымский след, на Севере также проводились работы по дезактивации территорий. Весь этот опыт можно использовать в Японии. Технологии, которые уже были отработаны, проще применить в деле, чем ждать, пока их разовьют на месте. Такое сотрудничество обещает быть полезным и плодотворным.