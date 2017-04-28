Эксперт: Отказываться от сотрудничества с Росатомом для ЮАР совершенно нерационально

Росатом продолжит сотрудничество с Южно-Африканской Республикой, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев, комментируя решение суда провинции Западный Кейп об аннулировании соглашения о сотрудничестве России и ЮАР в атомной сфере. Основанием для решения суд назвал отсутствие согласия парламента страны на подписание соглашения. Аналогичные соглашения с США и Южной Кореей также были признаны недействительными. Ранее председатель совета директоров Корпорации ЮАР по ядерной энергии Келвин Кемм заявил, что это решение суда не окажет влияние на развитие атомной программы ЮАР, и связал вердикт с попыткой антиядерного лобби похоронить проект.

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «ФИНАМ Менеджмент»:

Данное решение суда вряд ли приведет к тому, что сотрудничество России и Южно-Африканской республики в атомной сфере прекратится. Учитывая значительное количество, в том числе судебных, инстанций в ЮАР, решение скорее всего будет рассматриваться повторно и велика вероятность, что оно будет оспорено. Гораздо важнее, на мой взгляд, то, что представитель корпорации ЮАР по атомной энергии подчеркнул важность этого сотрудничества и выразил намерение продолжать его и дальше. А это значит, что никто не будет отменять ранее подписанные соглашения, и взаимодействие сторон продолжится. Нужно напомнить, что южноафриканская сторона сотрудничает в атомной сфере с другими странами, и прекращение сотрудничества только с Россией подорвёт доверие инвесторов и ударит по имиджу страны. Не говоря уже о том, что отказ от строительства АЭС лишит экономику необходимой электроэнергии.

Поскольку речь идет о процессуальных нарушениях, то, уверен, можно урегулировать вопрос, не отменяя подписанных документов с Южной Кореей, США и Россией. Вопрос выбора партнёра в данной отрасли, безусловно, важен. Россия проделала значительную подготовительную работу, Росатом обладает огромным опытом, имеет нужные компетенции, владеет необходимыми ресурсами, способен предложить оптимальные решения. Так что отказываться от сотрудничества с ним совершенно нерационально. Если допустить, что какие-то изменения в документы, регламентирующие взаимодействие между странами, будут внесены, то вряд ли это ослабит Росатом. Компания неоднократно в своей истории выигрывала различные тендеры, конкурсы, причём у самых сильных мировых игроков, так что у корпорации есть все шансы победить и в другом полушарии, предложив наилучшие решения.