К развитию ветроэнергетики в России подключилась государственная корпорация «Роснано», которая намерена сотрудничать с финской компанией «Фортум». Достигнутое ими соглашение предусматривает привлечение инвестиций в строительство ветропарков и локализацию производства ветроустановок, а также ряд венчурных проектов в области возобновляемой энергетики.

За пять лет сотрудничества предполагается построить и ввести в эксплуатацию ветропарки совокупной мощностью в несколько сотен мегаватт. По оценке экспертов проекта, отмечается в пресс-релизе «Роснано», это позволит занять значительную долю российского рынка ветроэнергетики.

Предполагается, что инвестиции сторон в проект будут паритетными и составят 30 миллиардов рублей. Кроме того, заинтересованность в сотрудничестве уже высказал ряд крупнейших банков. Что же касается установок, которые будут работать в новых ветропарках, то их будет выпускать иностранный производитель. Однако его производство в значительной степени будет локализоваться в России. Ожидается, что к 2019 году уровень локализации должен составить 65%.

Напомним, во всем мире возобновляемой энергетике уделяется все больше внимания. В январе 2017 года глава «Роснано» Анатолий Чубайс, выступая на Гайдаровском форуме, назвал возобновляемую энергетику одним из главных трендов, которые изменят экономику России. В то же время он подчеркнул, что ветряная энергетика в России пока не состоялась. Глава «Роснано» также выразил надежду, что эта ситуация изменится к лучшему уже скоро.

«Для меня 2017 год – это год развилки по «ветру». Вижу очень серьезные предпосылки, которые могут привести к тому, что через год на следующем Гайдаровском форуме я смогу сказать, что «ветер» в России тоже состоялся», – приводило информационное агентство ТАСС слова Чубайса.

Между тем в странах Евросоюза ветровая энергетика используется давно и очень активно. Как напоминает интернет-издание «Лента.ру», в странах ЕС совокупная мощность ветряных электростанций в 2016 году достигла 153,7 гигаватта. Это составляет 10,4% от общего объема потребления электронерегии в 2016 году в Европе. Наиболее активно ветроэнергетика развивается в Германии, Франции, Нидерландах, Финляндии, Ирландии и Литве.

Ветрогенераторы в Копенгагене Elgaard / Wikimedia Commons

Прокомментировать ситуацию и основные тренды в энергетике для «Полит.ру» согласился Николай Иванов, заведующий сектором «Энергетические рынки» Института энергетики и финансов. По его оценке, развитие ветровой энергетики, в особенности наземной, в настоящее время стало одним из общемировых трендов, однако в России она будет иметь ограниченное использование.

«Ветровая наземная энергетика сейчас – мировой тренд. Развитие технологий достигло такого уровня, что в Европе и США во многих местах наземные ветровые установки уже конкурируют с традиционной энергетикой – по себестоимости вырабатываемой электроэнергии и общей эффективности.

Оффшорная, то есть расположенная на континентальном шельфе, ветровая энергетика активно развивается в Северной Европе и начинает развиваться в США. Мы на этом рынке вообще не присутствуем. Но пока что даже в Европе оффшорные ветропарки слишком дороги: они пользуются государственными субсидиями, и только так могут конкурировать с традиционной энергетикой. Тогда как наземная ветровая энергетика уже вполне выходит на нормальный конкурентный уровень.

Не уверен, что эта тема имеет большое отношение к России: Россия – энергетически избыточная страна, у нас нет проблем с поставками энергоресурсов. У нас для генерации достаточно активно используется природный газ, а это достаточно чистое низкоуглеродное топливо – самое чистое из всех видов ископаемых. И с точки зрения экологии есть смысл развивать газовую генерацию, а может быть, даже и чистый уголь.

Но у нас слишком большая страна, и в отдаленных регионах может иметь смысл и развитие возобновляемой энергетики. Что касается северных регионов, то там, прежде всего, речь может идти о ветровой энергетике. Ее использование позволит не строить линии электропередач, а развивать так называемую распределенную генерацию, которая привязана к конечным потребителям, и те уже сами определяют, чего и сколько им нужно. Этот подход – очень хороший и правильный тренд для российской энергетики.

Ветрогенераторы на Алтае invertory.ru

Многое тут определяется условиями в конкретной местности. Например, в Иркутской области, где много солнечных дней, имеет смысл солнечная генерация. Словом, в каждом отдельном регионе надо смотреть на доступные, экономичные, экологичные и эффективные энергоресурсы. В каких-то местах это вполне может быть и ветровая энергетика, но говорить, что в целом Россия нуждается в развитии ветровой энергетики, было бы существенным преувеличением. У нас слишком большая территория, и усреднять тренды для нее было бы неправильно.

Что касается эффективности возможных инвестиций «Роснано» и ее западных партнеров в эту сферу, тут пока ничего нельзя сказать. Зависит от того, на каких условиях они договорились о сотрудничестве, какой будет себестоимость, какие регионы будут использованы для внедрения этих установок.

И есть разница между тем, чтобы устанавливать ветрогенераторы, изготовленные на Западе, и тем, чтобы организовать дешевую, эффективную и высокотехнологичную отрасль – производство этих генераторов в России. Если речь идет еще и о производстве, тогда, учитывая, что в России много удаленных регионов, которые нуждаются в собственной альтернативной и распределенной генерации, то да, это может быть полезно. Если «Роснано» вместе с западными партнерами и российским бизнесом (или, допустим, вместе с военно-промышленным комплексом, или еще с кем-то) сможет наладить производство дешевых, эффективных, современных ветрогенераторов, это будет прекрасно.

Ветрогенератор Siemens

Пока что мы, правда, не видели примеров, чтобы такое произошло. Допустим, про Китай мы знаем, что когда туда пришел какой-нибудь Siemens и принес свои технологии, желая внедрять их на китайском рынке, китайцы все быстро скопировали и стали выпускать собственные аналоги. А каким путем пойдет России, вопрос еще неясен. Возможно, его решение будет зависеть от успеха этого проекта «Роснано» и его западных партнеров», – сказал Николай Иванов.