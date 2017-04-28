Деньги на ветер
К развитию ветроэнергетики в России подключилась государственная корпорация «Роснано», которая намерена сотрудничать с финской компанией «Фортум». Достигнутое ими соглашение предусматривает привлечение инвестиций в строительство ветропарков и локализацию производства ветроустановок, а также ряд венчурных проектов в области возобновляемой энергетики.
За пять лет сотрудничества предполагается построить и ввести в эксплуатацию ветропарки совокупной мощностью в несколько сотен мегаватт. По оценке экспертов проекта, отмечается в пресс-релизе «Роснано», это позволит занять значительную долю российского рынка ветроэнергетики.
Предполагается, что инвестиции сторон в проект будут паритетными и составят 30 миллиардов рублей. Кроме того, заинтересованность в сотрудничестве уже высказал ряд крупнейших банков. Что же касается установок, которые будут работать в новых ветропарках, то их будет выпускать иностранный производитель. Однако его производство в значительной степени будет локализоваться в России. Ожидается, что к 2019 году уровень локализации должен составить 65%.
Напомним, во всем мире возобновляемой энергетике уделяется все больше внимания. В январе 2017 года глава «Роснано» Анатолий Чубайс, выступая на Гайдаровском форуме, назвал возобновляемую энергетику одним из главных трендов, которые изменят экономику России. В то же время он подчеркнул, что ветряная энергетика в России пока не состоялась. Глава «Роснано» также выразил надежду, что эта ситуация изменится к лучшему уже скоро.
«Для меня 2017 год – это год развилки по «ветру». Вижу очень серьезные предпосылки, которые могут привести к тому, что через год на следующем Гайдаровском форуме я смогу сказать, что «ветер» в России тоже состоялся», – приводило информационное агентство ТАСС слова Чубайса.
Между тем в странах Евросоюза ветровая энергетика используется давно и очень активно. Как напоминает интернет-издание «Лента.ру», в странах ЕС совокупная мощность ветряных электростанций в 2016 году достигла 153,7 гигаватта. Это составляет 10,4% от общего объема потребления электронерегии в 2016 году в Европе. Наиболее активно ветроэнергетика развивается в Германии, Франции, Нидерландах, Финляндии, Ирландии и Литве.
Прокомментировать ситуацию и основные тренды в энергетике для «Полит.ру» согласился Николай Иванов, заведующий сектором «Энергетические рынки» Института энергетики и финансов. По его оценке, развитие ветровой энергетики, в особенности наземной, в настоящее время стало одним из общемировых трендов, однако в России она будет иметь ограниченное использование.
«Ветровая наземная энергетика сейчас – мировой тренд. Развитие технологий достигло такого уровня, что в Европе и США во многих местах наземные ветровые установки уже конкурируют с традиционной энергетикой – по себестоимости вырабатываемой электроэнергии и общей эффективности.
Оффшорная, то есть расположенная на континентальном шельфе, ветровая энергетика активно развивается в Северной Европе и начинает развиваться в США. Мы на этом рынке вообще не присутствуем. Но пока что даже в Европе оффшорные ветропарки слишком дороги: они пользуются государственными субсидиями, и только так могут конкурировать с традиционной энергетикой. Тогда как наземная ветровая энергетика уже вполне выходит на нормальный конкурентный уровень.
Не уверен, что эта тема имеет большое отношение к России: Россия – энергетически избыточная страна, у нас нет проблем с поставками энергоресурсов. У нас для генерации достаточно активно используется природный газ, а это достаточно чистое низкоуглеродное топливо – самое чистое из всех видов ископаемых. И с точки зрения экологии есть смысл развивать газовую генерацию, а может быть, даже и чистый уголь.
Но у нас слишком большая страна, и в отдаленных регионах может иметь смысл и развитие возобновляемой энергетики. Что касается северных регионов, то там, прежде всего, речь может идти о ветровой энергетике. Ее использование позволит не строить линии электропередач, а развивать так называемую распределенную генерацию, которая привязана к конечным потребителям, и те уже сами определяют, чего и сколько им нужно. Этот подход – очень хороший и правильный тренд для российской энергетики.
Многое тут определяется условиями в конкретной местности. Например, в Иркутской области, где много солнечных дней, имеет смысл солнечная генерация. Словом, в каждом отдельном регионе надо смотреть на доступные, экономичные, экологичные и эффективные энергоресурсы. В каких-то местах это вполне может быть и ветровая энергетика, но говорить, что в целом Россия нуждается в развитии ветровой энергетики, было бы существенным преувеличением. У нас слишком большая территория, и усреднять тренды для нее было бы неправильно.
Что касается эффективности возможных инвестиций «Роснано» и ее западных партнеров в эту сферу, тут пока ничего нельзя сказать. Зависит от того, на каких условиях они договорились о сотрудничестве, какой будет себестоимость, какие регионы будут использованы для внедрения этих установок.
И есть разница между тем, чтобы устанавливать ветрогенераторы, изготовленные на Западе, и тем, чтобы организовать дешевую, эффективную и высокотехнологичную отрасль – производство этих генераторов в России. Если речь идет еще и о производстве, тогда, учитывая, что в России много удаленных регионов, которые нуждаются в собственной альтернативной и распределенной генерации, то да, это может быть полезно. Если «Роснано» вместе с западными партнерами и российским бизнесом (или, допустим, вместе с военно-промышленным комплексом, или еще с кем-то) сможет наладить производство дешевых, эффективных, современных ветрогенераторов, это будет прекрасно.
Пока что мы, правда, не видели примеров, чтобы такое произошло. Допустим, про Китай мы знаем, что когда туда пришел какой-нибудь Siemens и принес свои технологии, желая внедрять их на китайском рынке, китайцы все быстро скопировали и стали выпускать собственные аналоги. А каким путем пойдет России, вопрос еще неясен. Возможно, его решение будет зависеть от успеха этого проекта «Роснано» и его западных партнеров», – сказал Николай Иванов.