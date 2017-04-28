Руководство «Единой России» уже налаживает контакты с фондом «Экспертный институт социальных исследований» (ЭИСИ), который будет выполнять функции экспертного центра при внутриполитическом блоке Администрации президента. А курировать эти связи со стороны ЕР будет, как пишут «Известия», в том числе, экс-глава комитета по госстроительству Госдумы Владимир Плигин.

Формально с ЭИСИ будут взаимодействовать рабочие группы высшего совета «Единой России» (ВС ЕР) по внутриполитическому и социально-экономическому развитию. Первую группу возглавит Владимир Плигин, а вторую — руководитель госкорпорации «Россети» Олег Бударгин.

Олег Бударгин astrobl.ru

Это, впрочем, не единственный способ коммуникации двух структур. Попечительский совет ЭИСИ возглавил председатель ВС ЕР Борис Грызлов, а глава совета директоров фонда Андрей Шутов ранее работал вместе с секретарем бюро ВС ЕР Юрием Шуваловым в Центре социально-консервативной политики.

В преддверии избирательных циклов 2017–2018 годов партии необходима «качественная аналитика», поэтому ЕР будет развивать партнерские взаимоотношения с разными экспертными структурами, подчеркнул собеседник «Известий» в ЕР. Взаимодействие высшего совета с экспертным сообществом позволит выстроить между ними «содержательный диалог».

Планируется, что от ЭИСИ на встречах с рабочими группами ВС ЕР будет руководитель его экспертного направления политолог Глеб Кузнецов. «ЭИСИ надеется стать партнером для ЕР. Думаю, параметры сотрудничества будут определены по ходу дела и сосредоточатся прежде всего в неэлекторальных областях. "Единая Россия" — успешная в избирательных кампаниях партия и сама может посоветовать в этом смысле любой экспертной организации. ЭИСИ же предполагает сосредоточиться на развитии институтов гражданского общества, приближении повестки общественных наук к практической деятельности и надеется на сотрудничество с партией именно в этом направлении», — пояснил Глеб Кузнецов «Известиям».

Заседание Бюро Высшего совета ЕР 17 апреля 2017 er.ru

Отметим, что ранее любые сообщения о Высшем совете ЕР воспринимались как сведения о росте влияния Бориса Грызлова, который после ухода с поста спикера Государственной Думы почти исчез из публичной политики. Так и теперь президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов заявил «Известиям», что попытка ВС привлечь к работе новый политический фонд — это заявка на участие Бориса Грызлова во внутренней политике.

«Сейчас идет активная борьба за право участия в работе предвыборного штаба. ОНФ предъявляет свои права, то же самое делает и «Единая Россия». Так как высший совет задает вопрос в социально-экономической плоскости, это очевидный факт давления на Минфин и Минэк. Идет борьба за формирование повестки будущего кабинета министров, вне зависимости от того, кто в нем будет присутствовать», — полагает политолог.