Видео дня. Украина показала к «Евровидению» Крым

Украина презентовала промо-ролик к приближающемуся музыкальному конкурсу «Евровидение-2017», который в этом году пройдет в Киеве.

На записи появились кадры с Крымом, в частности, показан замок «Ласточкино гнездо». Стоит отметить, что в этом году конкурсантке от России Юлии Самойловой было отказано во въезде на Украину из-за посещения ею Крыма.

Сам клип называется Come to Ukraine to celebrate diversity («Приезжайте на Украину праздновать разнообразие»). В ролике играет песня финалистки первого сезона конкурса «Голос.Дети» Насти Багинской, которая исполняет песню на музыку певицы Шакиры на английском языке.

Hey, check out our video for #Eurovision 2017. Let’s share our songs in Kyiv this May! pic.twitter.com/ppFCjbED2V