Депутат Госдумы Владимир Гутенев: Избрание российского представителя заместителем председателя Совета управляющих WNA является признанием успехов России на мировом атомном рынке

В ходе прошедшего в Торонто 25 апреля заседания Совета управляющих Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association, WNA) первый заместитель генерального директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров избран на должность заместителя председателя Совета управляющих WNA.

WNA была создана в 2001 году в Лондоне и на сегодняшний день объединяет 170 компаний из 38 стран мира, среди которых Франция, Индонезия, Чехия, Финляндия, Япония, Корея, США и многие другие. Всемирная ядерная ассоциация – наиболее представительная международная организация, объединяющая производителей и потребителей товаров и услуг ядерного топливного цикла (ЯТЦ), инжиниринговые, реакторостроительные и транспортные компании, оперирующие в атомной области.

Совет управляющих WNA определяет стратегические цели ассоциации, а также вовлечен в разработку программы «Гармония», направленной на повышение доли атомной энергетики в мировом энергобалансе до 25% к 2050.

Владимир Гутенев, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству:

Избрание российского представителя на пост заместителя председателя Совета управляющих является признанием успехов России на мировом атомном рынке. Напомню, Росатом в последние годы превратился в одного из лидеров в области развития ядерных технологий, получив заказы на строительство 34 атомных энергоблоков за рубежом (по итогам 2016 года). В денежном выражении этот портфель заказов на десять лет вперед оценивается в более чем 130 млрд долларов.

На внутреннем рынке Росатом сумел раньше конкурентов запустить первый в мире блок поколения «3+» на Нововоронежской АЭС (он отвечает всем современным требованиям безопасности, включая постфукусимские). Атомная отрасль традиционно в нашей стране ассоциируется с высоким профессионализмом и развитием технологий, поэтому общественная приемлемость атомной энергетики в России держится на стабильно высоком уровне – более 70%.

Также наша страна единственная в мире обладает действующими реакторами на быстрых нейтронах промышленной мощности (БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС). Эта технология считается очень перспективной в деле замыкания ядерного топливного цикла и создания атомной энергетики будущего, неслучайно именно в России – в Екатеринбурге, рядом с Белоярской АЭС этим летом под эгидой Международного агентства по атомной энергии пройдет форум по быстрым реакторам.