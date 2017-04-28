«Коммерсантъ» в статье «Невидимые миру займы» пишет, что инвестиции в «народные ОФЗ» могут использоваться для сокрытия капитала от налоговиков.

«Минсельхоз просит денег на место на рынке»: на этот раз допфинансирование нужно АПК для защиты эффекта контрсанкций.

«Валерий Зорькин готов бороться с международным терроризмом»: при этом российские юрлица, по его мнению, должны привлекаться к уголовной ответственности.

«Судьям сокращают срок приговора»: Верховный суд инициировал поправки к УПК.

РБК в статье «Минфин пересчитал регионы» пишет, что ведомство усложнило предоставление помощи бюджетам субъектов.

Как принималось решение о передаче РПЦ собора в Санкт-Петербурге описывается в расследовании под заголовком «Операция "Исаакий"».

«Фискальный план Трампа»: власти США представили «крупнейшую налоговую реформу» в истории страны.

«Контакты идут на выручку»: эксперты назвали личные связи главным способом выживания в кризис.

«Известия»: «Нефтяники хотят избавиться от акциза на бензин». Вопрос о переносе уплаты платежа с НПЗ на АЗС вновь обсуждается в правительстве.

«Россельхознадзор отчитался о вылове санкционной продукции»: представлены результаты контрольных мероприятий по выявлению нелегальной продукции на границах с Казахстаном и Белоруссией за 2016 год.

«"Русские Витязи" меняют имидж»: пилотов пилотажной группы оденут в новую летную форму, а их сверхманевренные Су-30СМ получат новую «ливрею».

«Топ-менеджерам заплатят за выдающиеся дела»: Прибыль не будет главной целью управленцев в госкомпаниях.

«Газета.ru» пишет о встрече Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ в статье «Россия доведет японцев до курильских могил».

«Македонцы бьют албанцев в парламенте»: в Македонии протестующие атаковали парламент, избили лидера оппозиции.

«Чубайс гонится за ветром»: «Роснано» получило в 2016 году чистую прибыль в 4,5 млрд рублей.

Почему ДНР и ЛНР могут полностью перейти на российский «баланс», говорится в статье «Кому топить Донбасс».