Совет директоров Центрального банка снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 9,25%. На этот раз такое решение никого не удивило: о намерении снижать ставку официально говорилось и ранее, да и сама Эльвира Набиуллина несколько дней назад говорила о снижении ставки на 50 базисных пунктов.

Теперь, когда цель по инфляции почти достигнута, у многих могут возникнуть вопросы: а чем должен заниматься Центральный банк? Может быть, раз за снижение инфляции больше бороться не нужно, пора начать стимулировать экономический рост? Не настало ли время выдавать целевые кредиты «реальному сектору экономики»?

Отбиваться от таких нападок бывает очень сложно, остается пожелать руководству ЦБ удачи.