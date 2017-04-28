На предстоящих в сентябре губернаторских выборах, похоже, окончательно сформировалась первая серьезная интрига. Кампанией Евгения Ройзмана заинтересовался полпред президента на Урале — пока что, правда, до конца непонятно, с какой целью.

О том, что глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, объявивший о желании баллотироваться на пост губернатора Свердловской области, встретился с полномочным представителем президента в УрФО Игорем Холманских, изданию Znak.com рассказал сам Ройзман.

«Говорили обо всем, — сказал Ройзман. — Обсуждали Устав города, текущую ситуацию, сверяли позиции». По словам мэра, обсуждались и предстоящие выборы, но подробностями беседы он делиться не стал.

Игорь Холманских uralfo.gov.ru

Ранее Znak.com сообщал, что встреча организована по инициативе полпреда. Причем это, насколько известно, первая официальная встреча Холманских и Ройзмана.

В тоже время по информации «Коммерсанта», полпред предлагал мэру отказаться от участия в выборах, разговора о каких-либо преференциях взамен не было.

Еще одна вероятная тема для обсуждения — отмена муниципального фильтра на губернаторских выборах для избранных депутатов и мэров всех уровней. Евгений Ройзман ранее заявил, что обратится с таким предложением к президенту Владимиру Путину, вполне вероятно, что передано оно может быть как раз через Холманских.

Напомним, выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября 2017 года. Полномочия действующего главы региона Евгения Куйвашева истекали в мае, однако 17 апреля он попросил Путина об отставке и получил ее, став врио главы региона. Таким образом именно Куйвашев, скорее всего, станет кандидатом от ЕР на выборах.

Евгений Ройзман заявил о намерении побороться за губернаторский пост через несколько часов после новости об отставке Куйвашева. «Я здесь не проигрывал ни одних выборов», — написал он.

Действительно, Евгений Розйман участвовал в выборах два раза и оба раза выигрывал. В 2003 году он стал депутатом Госдумы, набрав около 40% голосов в Орджоникидзевском одномандатном округе Свердловской области. Через десять лет, в сентябре 2013 года, он набрал 33% голосов на выборах мэра Екатеринбурга. Хотя по уставу Екатеринбурга мэр является скорее символической фигурой, который только председательствует на заседаниях гордумы, однако это стала одной заметных побед оппозиции после протестных митингов 2011-2012 гг.

Плакат избирательной кампании Евгения Ройзмана roizman.livejournal.com

Многие политологи считают, что у Ройзмана действительно хорошие шансы на победу на выборах — пока действительно значимая преграда перед ним только одна, это тот самый муниципальный фильтр, отменить который он и просит у президента. В Свердловской области барьер установлен на уровне 7,9%, то есть необходимо собрать подписи в свою поддержку у каждого 12-го депутата.

При этом Ройзман, по информации «Коммерсанта», уже определился с партией, от которой будет выдвигаться в губернаторы.