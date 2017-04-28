Госкорпорация «Ростех» готова отказаться от контрольного пакета акций концерна «Калашников». Об этом на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Сейчас доля частных инвесторов «Калашникова» составляет 49%. По словам Чемезова, после ее увеличения до 75% «Ростех» оставит себе 25% акций + 1 «для того, чтобы осуществлять общий контроль за производством оружия».

Также на встрече Чемезов представил президенту годовой отчет «Ростеха» за 2016 год. Он отметил, что «несмотря на достаточно сложную макроэкономическую ситуацию», корпорация увеличила объем выручки на 11% и достигла объема более 1,2 трлн руб.

Владимир Путин с Сергеем Чемезовым kremlin.ru

Чуть более месяца назад, 12 марта, Чемезов заявил, что «Ростех» планирует завершить сделку по продаже 26% акций концерна «Калашников» к лету 2017 года. Уже 15 марта, по его словам, в организации будет введен наблюдательный совет. Кроме того, «Ростех» уже нанял компанию для оценки сделки и собирается направить документы в правительство.

Предполагаемыми покупателями 26% акций «Калашникова» являются президент и совладелец Трансмашхолдинга Андрей Бокарев, а также гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко.

Продукция концерна "Калашников" на выставке вооружений IDEX-2017 kalashnikov.com

Между тем продажа «Калашникова» — не единственная новость, благодаря которой действительность «Ростеха» оказалась в центре внимания. Госкорпорация «Ростех» намерена использовать труд осужденных в рамках соглашения с Федеральной службой исполнения наказаний России. Как пояснили «Коммерсанту» в «Ростехе», заключенные не будут задействованы «на производствах, связанных с ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника) секретных, высокотехнологических производствах, работа на которых требует соответствующего уровня образования и компетенций, либо допуска к государственной тайне». В госкорпорации пояснили, что в «Ростех» входит 14 холдингов и более 700 предприятий, представленных в десятках отраслей промышленности. Таким образом, работа для осужденных найдется.

«Для заключенных подобная практика позволит приобрести более широкий спектр навыков и компетенций, которые увеличат шансы на успешную социализацию после освобождения», — указали в «Ростехе», добавив, что нет ничего удивительного в том, что государственная корпорация будет использовать труд заключенных: «Во многих странах труд осужденных используется для производства различной продукции, это сложившаяся практика».

Заключенный ИК-12 выполняет заказ АО "Уралкриомаш" 66.fsin.su

«Ростех» — это, по сути, холдинг, в состав которого входят предприятия совершенно разнообразной направленности. «Ростеху» принадлежат акции, в том числе, «АвтоВАЗа», «КамАЗа», Калининградского янтарного комбината, Донского завода радиодеталей и множество оборонных предприятий, химические и фармацевтические производства.

ФСИН уже сейчас готов продавать готовые металлические изделия, машины, оборудование, обработанную древесину и мебель, а также текстильную и пищевую продукцию. Не так давно МВД и Росгвардия, помимо традиционных заказов на пошив формы, стали заказывать пайки для сотрудников. Всего производственный сектор УИС включает более 600 промышленных подразделений при исправительных учреждениях.

В 2016 году структуры ФСИН произвели продукции и оказали услуг на 31 млрд рублей. При этом производственные мощности были загружены лишь на 57%. В ноябре 2016 года было даже заключено соглашение между ФСИН и ТПП. Теперь служба предоставляет информацию о производственных возможностях исправительных учреждений, а палата информирует об этом предпринимателей.