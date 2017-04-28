Россия 28.04. Главное

Новость дня

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Семенюк (ЕР) предложил объединить три имеющихся в регионе правозащитных института — омбудсмена, уполномоченного по правам ребёнка и бизнес-омбудсмена — в один. Депутат считает, что это приведет к существенной экономии средств без потери эффективности работы этих институтов. Также он отметил, что "в ряде регионов такая практика существует", и привел в пример Ростовскую область, где объединили аппараты "взрослого" и детского омбудсменов.

В пресс-службе заксобрания уточнили, что предложение депутата и вопрос о создании рабочей группы по его проработке будут рассмотрены на следующем заседании, которое состоится после майских праздников.

Антиновость дня

В Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала аномальная для этого времени года жара и бушующие по всей территории региона лесные пожары. На данный момент площадь пожаров исчисляется десятками тысяч гектаров. Вчера в Красноярской и Иркутской областях сгорели 12 домов, а сегодня целиком сгорела расположенная недалеко от Иркутска деревня Бубновка, МЧС эвакуирует всех жителей деревни на вертолете.

Непонятная новость дня

Ставропольская строительная компания "ЮгСтройИнвест" объявила акцию "Приди в зеленом — получи скидку". Напомним, именно эту компанию блогер Илья Варламов обвинил в произошедших вчера двух нападениях на него: сначала его облили зеленкой в аэропорту Ставрополя, а позже еще раз облили и пытались протаранить его машину. По словам Варламова, он опознал в одном из нападавших заместителя генерального директора компании по связям с общественностью — депутата гордумы Ставрополя Сергея Медведева.

Урбанист Илья Варламов / YouTube.com



Представители компании отрицают связь акции, на рекламном баннере которой изображены пятна зеленой жидкости, со вчерашними инцидентами: "У нас год экологии в стране, вы сами знаете."

Ассорти

Замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа (СР) рассказал о подготовке законопроекта, который позволит сделать Крым офшорной зоной. По замыслу депутата, это позволит вывести из-под санкций зарубежных инвесторов, которые захотят вложиться в экономику региона. Одна из норм документа предполагает гарантию анонимности учредителей нового вида юрлиц — "Международных трастов".

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В Екатеринбурге обвинение попросило суд признать блогера Руслана Соколовского, известного как "ловец покемонов" и обвиняемого по трем статьям УК, виновным и приговорить его к 3,5 годам лишения свободы.

Блогер Руслан Соколовский

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Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил о создании особого фонда, который займется выплатами вкладчикам рухнувших банков: "Мы планируем создать специальный фонд, чтобы той категории вкладчиков, которые не смогут получить за счет распродажи (активов банков, лишившихся лицензии), если активов не хватит, оказать поддержку."